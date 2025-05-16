https://sarabic.ae/20250516/ليبيا-أعضاء-بالنواب-عن-المنطقة-الغربية-يعلنون-دعمهم-لمطالب-المتظاهرين-في-البلاد-1100621021.html

ليبيا.. أعضاء بالنواب عن المنطقة الغربية يعلنون دعمهم لمطالب المتظاهرين في البلاد

ليبيا.. أعضاء بالنواب عن المنطقة الغربية يعلنون دعمهم لمطالب المتظاهرين في البلاد

سبوتنيك عربي

أعلن أعضاء مجلس النواب الليبي عن دعمهم الكامل لمطالب المتظاهرين الذين طالبوا بإنهاء الفساد وسوء الخدمات في البلاد. 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T12:20+0000

2025-05-16T12:20+0000

2025-05-16T12:20+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/05/1100174251_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_401eb7552a3cc199644518a2b0492f43.jpg

ونشر النواب بيانا لهم، مساء الخميس،، أوضحوا من خلاله أن ما شهدته العاصمة طرابلس ومدن أخرى بالبلاد من حراك شعبي يأتي نتيجة طبيعية لتدهور الأوضاع المعيشية واستمرار الأزمة السياسية.وحمل أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية في ليبيا، الحكومة التنفيذية في المنطقة الغربية، المسؤولية الكاملة عن الإخفاق في تلبية الحد الأدنى من تطلعات المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية والخدمية المتفاقمة.وطالب الأعضاء بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم في التظاهرات التي اندلعت مؤخرا، حيث أشاروا إلى ضرورة البدء الفوري في عملية سياسية شاملة تضع البلاد على مسار انتخابات حقيقية نزيهة.ولم يكتف بيان أعضاء النواب الليبي بذلك، بل شددوا على أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية الأمنية والعسكرية الشرعية، مؤكدين رفضهم لأي مظاهر مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة، داعين إلى إطلاق حوار وطني شامل يجمع القوى الوطنية من مختلف الأطراف، ويؤسس لمرحلة انتقالية سلمية قائمة على التوافق، تحت رعاية الأمم المتحدة.وفي سياق متصل، شهد ميدان الشهداء بطرابلس، خلال الساعات القليلة الماضية، تظاهرة شارك فيها عدد من شباب مناطق سوق الجمعة والزاوية، طالبوا خلالها بإسقاط حكومة الوحدة المنتهية ولايتها.وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف الليبية إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على الهدنة التي تم التوصل إليها وتعزيزها من خلال حوار جاد ومسؤول.جاء ذلك في بيان منسوب إلى فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الخميس، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك"، الذي أوضح أن دعوة غوتيريش جاءت بعد إعلان الهدنة.وأكد المتحدث أن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد السريع الذي شهدته المدينة خلال اليومين الماضيين، لا سيما بعد انخراط مجموعات مسلحة من خارج طرابلس واستخدام المدفعية الثقيلة في مناطق سكنية مكتظة، وهو ما وصفه بـ"المقلق للغاية".وأضاف أن "الأمين العام يشعر بحزن عميق إزاء الأنباء الواردة عن مقتل ما لا يقل عن 8 مدنيين خلال الاشتباكات"، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني.يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه طرابلس هدوءا نسبيا بعد اشتباكات دامية استمرت يومين، خلفت أضرارا بشرية ومادية جسيمة، قبل أن تُعلن لجنة فض النزاع عن تثبيت مبدئي لوقف إطلاق النار، بانتظار اتفاق نهائي يشمل عودة التشكيلات المسلحة إلى مقراتها.

https://sarabic.ae/20250514/مصر-تعلن-تشكيل-غرفة-عمليات-لمتابعة-التطورات-في-ليبيا-1100548358.html

https://sarabic.ae/20250516/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-المحكمة-الجنائية-الدولية-تعيق-تقدم-العملية-السياسية-في-ليبيا-1100604702.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار