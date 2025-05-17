https://sarabic.ae/20250517/خبير-مالي-لـسبوتنيك-لا-توجد-عقبات-أمام-الخدمات-المصرفية-الإسلامية-في-روسيا-1100632108.html

خبير مالي لـ"سبوتنيك": لا توجد عقبات أمام الخدمات المصرفية الإسلامية في روسيا

خبير مالي لـ"سبوتنيك": لا توجد عقبات أمام الخدمات المصرفية الإسلامية في روسيا

سبوتنيك عربي

بدأت في روسيا تجربة لتطوير الصيرفة الإسلامية لمدة عامين منذ سبتمبر/أيلول 2023، ويجري حاليًا مناقشة تمديدها لثلاث سنوات أخرى. لا يُصدر النموذج المالي الإسلامي... 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T09:00+0000

2025-05-17T09:00+0000

2025-05-17T09:00+0000

روسيا

حصري

تقارير سبوتنيك

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في مقابلة سريعة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، تحدث أوليغ غانييف، النائب الأول لرئيس "سبيربنك"، عن تطور الصيرفة الإسلامية في روسيا، والرهون العقارية الإسلامية، والفئات المُستخدمة لهذه الخدمات، وأجرت المقابلة إلميرا موسينا. إلى نص الحوار:هل تُنافس الصيرفة الإسلامية في روسيا البنوك التقليدية أم تُكمّلها؟غانييف: "إنها ليست مُنافسًا، بل هي إضافة محسّنة لقطاع ذي متطلبات خاصة. وهذا يتوافق مع مبادئ العدالة والشفافية والثقة، وهو أساس الفكرة نفسها. علاوة على ذلك، يتمتع البنك الإسلامي في روسيا بقاعدة جماهيرية واسعة، وهي قاعدة آخذة في الازدياد بفضل العوامل الداخلية والهجرة".وفقا لبياناتكم، هل يوجد في روسيا ما يكفي من الكوادر المؤهلة في مجال الصيرفة الإسلامية؟يمتلك سبيربنك حاليا ما يكفي. إذا قررنا التوسع، وهو ما يتم دائمًا بناءً على حجم الأعمال، فستطرح تساؤلات فورا، لأن جميع المتخصصين في السوق مشغولون بالفعل، والجميع منهمك. يُعنى مجلس الخبراء بتدريب الكوادر، وهناك مبادراتنا الفيدرالية والإقليمية، نظرًا لأهمية تعزيز الثقافة المالية.نحن ندرب هؤلاء المتخصصين ليس فقط لمصلحتنا الخاصة، بل أيضًا لمصلحة السوق ككل. نعمل في أربعة اتجاهات في آنٍ واحد: التعليم عن بُعد، والتعليم بدوام كامل وجزئي في جامعتنا، والتثقيف المالي في إطار البرامج الفيدرالية والإقليمية، بالإضافة إلى علاقات منفصلة مع الجامعات المهتمة بهذا المجال. نتلقى طلبات متنوعة: من المحاضرات الفردية إلى إدراج بنود تمويل الشركاء في التخصصات الاقتصادية والقانونية - ونحن نعمل أيضًا على ذلك.هل برنامج التدريب مطلوب؟ هل يحضره الكثيرون؟يحظى البرنامج بشعبية كبيرة، لأن قائمة المشاركين في التجربة في ازدياد مستمر. يتجه السوق نحو هذا الاتجاه، وسيكون هناك طلب على هؤلاء المتخصصين، ليس فقط داخل البلاد. تتغير اتجاهات المعاملات الدولية العابرة للحدود، وهي علاقات خاصة وروابط قانونية وجغرافية. وبناءً على ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى هذا على نطاق أوسع.ما مدى رواج الرهن العقاري الإسلامي وبطاقات الخصم الإسلامية لدى "سبير"؟كلا المنتجين مطلوبان، ويتزايد الطلب عليهما بوتيرة أسرع من غيرهما. من 1 يناير إلى 1 مايو من هذا العام، أصدرنا 34.7 ألف بطاقة خصم إسلامية ووسّعنا نطاق مبيعاتهما، مع التركيز على الطلب المتزايد.قد تكون شروط الرهن العقاري الإسلامي أقل ملاءمة من البرنامج العادي، لكن الأشخاص الذين يلتزمون بمعايير أخلاقية معينة لا يزالون يفضلون الحصول على قرض شريك.هل ينبغي توسيع نطاق برنامج التمويل الإسلامي الشريك ليشمل جميع أنحاء روسيا؟ أم ينبغي تحويل هذا المجال من مشروع تجريبي إلى مشروع دائم؟بصفتنا بنكًا اتحاديًا، نؤيد توسيع التجربة فورًا لتشمل جميع أنحاء روسيا - فهذا أسهل علينا في الإدارة، والتوحيد القياسي مهم هنا. لذلك، نؤيد التوسع. ولكن مهما كان القرار المتخذ، سننفذه. نخطط لافتتاح أول مكتب لتمويل الشركاء في موسكو خلال الصيف.هل يمكنك وصف صورة المستخدم العادي للمنتجات الإسلامية؟ هل أجريت دراسة على الجمهور المستهدف؟نعم، لقد درسنا هذا الأمر وحصلنا على نتائج مختلفة في مناطق مختلفة. تختلف سلوكيات العملاء في الشيشان، وداغستان، وتتارستان، وبشكيريا، وموسكو، حيث لا توجد صورة واحدة للعميل. في القوقاز، يطرح العملاء أسئلة أكثر حول الشرعية. هناك يسألون عن كيفية توليد الدخل، وما إذا كانت هناك فتوى (استنتاج من مرجع ديني إسلامي - المحرر) ولمن هذه الفتوى، ومن أصدرها، وما إلى ذلك. أما في تتارستان وبشكيريا، فالسلوك أكثر عملية. المهاجرون فئة منفصلة من العملاء، ولكل منهم احتياجاته الخاصة، ويختلفون أيضًا باختلاف المناطق.

https://sarabic.ae/20250425/اقتصادي-لبناني-لـسبوتنيك-إقرار-قانون-السرية-المصرفية-خطوة-في-مسار-الإصلاح-المالي-1099899106.html

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