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https://sarabic.ae/20250517/دبلوماسي-إيراني-سابق-طهران-جادة-في-التوصل-لحل-للخلافات-مع-واشنطن-بشأن-برنامجها-النووي-1100669416.html
دبلوماسي إيراني سابق: طهران جادة في التوصل لحل للخلافات مع واشنطن بشأن برنامجها النووي
دبلوماسي إيراني سابق: طهران جادة في التوصل لحل للخلافات مع واشنطن بشأن برنامجها النووي
سبوتنيك عربي
أكد الدبلوماسي السابق، رعد هادي جباره، أن إيران جادة في التوصل إلى حل دبلوماسي للخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن البرنامج النووي. 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T12:08+0000
2025-05-17T12:08+0000
حصري
إيران
أخبار إيران
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وشدد، في سياق حديثه لراديو "سبوتنيك" على أن طهران تطالب بحقوقها النووية وفقا لاتفاقية الانتشار النووي لعام 1971، مشيرا إلى أن طهران ترفض التصريحات الأمريكية المطروحة خارج قاعة المفاوضات وترفض أيضا التهديدات والضغوط التي يقوم بها الرئيس الأمريكي ومسؤولي إدارته.وذكر أن المقترح الأمريكي لم يصل إلى إيران، ولم يحصل المفاوض الإيراني على أي مشروع أو ورقة عمل واضحة المعالم ومحددة البنود لحل الخلاف.يأتي ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قال فيها إن إيران تلقت مقترحا من واشنطن بشأن برنامجها النووي وتعلم أن عليها التحرك سريعا لحل الخلاف المستمر منذ عقود.في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة "إكس" إن طهران لم تتلق أي اقتراح أمريكي، وأضاف أنه "لا يوجد سيناريو تتخلى فيه إيران عن حقها الذي اكتسبته بشق الأنفس في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية".وفي وقت سابق، أكد عراقجي "استعداد بلاده لبناء الثقة بشأن طبيعة البرنامج النووي السلمي"، وقال عراقجي، في تصريحات له، إن "إيران لا تستطيع التنازل عن حق الشعب القانوني في الطاقة النووية السلمية بما في ذلك التخصيب"، مؤكدا الموقف المنطقي لبلاده بشأن ضرورة تمتع إيران بحقوقها القانونية وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "المواقف الأمريكية والتصريحات المتناقضة تؤدي إلى تعقيد مسار المحادثات"، متابعا: "الدوائر المؤيدة للحرب والمعادية للدبلوماسية داخل أمريكا تعمل للتأثير سلبا على مسار المفاوضات".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن إيران ليست بحاجة إلى برنامج للطاقة النووية المدنية لأنها تمتلك أغنى الموارد الطبيعية في العالم.وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لديهم (في إيران) ما يكفي من النفط لثلاثمائة عام، لكن الناس لا يفهمون، فهي من أغنى الدول، وهي نظيفة. عندما يكون لديك نفط وغاز غير محدودين، فلماذا تحتاج إلى طاقة نووية مدنية؟ إذا كان لديك أحد أغنى احتياطيات النفط، فلماذا تحتاج إلى طاقة نووية مدنية؟".وأكد ترامب أنه لا يمكن أن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية وأنه لم يعد هناك وقت للمفاوضات وأنه يجب التوصل إلى اتفاق، قائلاً: "أعتقد أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق"، لافتًا إلى أن حل الملف النووي "سيكون إما عنيفًا أو غير عنيف، وأنا أفضّل اللاعنف".
https://sarabic.ae/20250517/ترامب-إيران-لا-تحتاج-إلى-الطاقة-النووية-المدنية-لأنها-تمتلك-احتياطيات-نفطية-غنية-1100648900.html
https://sarabic.ae/20250515/إيران-تنفي-تلقيها-مقترحات-مكتوبة-من-أمريكا-حول-الاتفاق-النووي-1100582126.html
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حصري, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
حصري, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

دبلوماسي إيراني سابق: طهران جادة في التوصل لحل للخلافات مع واشنطن بشأن برنامجها النووي

12:08 GMT 17.05.2025
© AP Photoوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل سلطنة عمان قبل بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل سلطنة عمان قبل بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© AP Photo
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حصري
أكد الدبلوماسي السابق، رعد هادي جباره، أن إيران جادة في التوصل إلى حل دبلوماسي للخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن البرنامج النووي.
وشدد، في سياق حديثه لراديو "سبوتنيك" على أن طهران تطالب بحقوقها النووية وفقا لاتفاقية الانتشار النووي لعام 1971، مشيرا إلى أن طهران ترفض التصريحات الأمريكية المطروحة خارج قاعة المفاوضات وترفض أيضا التهديدات والضغوط التي يقوم بها الرئيس الأمريكي ومسؤولي إدارته.
وذكر أن المقترح الأمريكي لم يصل إلى إيران، ولم يحصل المفاوض الإيراني على أي مشروع أو ورقة عمل واضحة المعالم ومحددة البنود لحل الخلاف.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
ترامب: إيران لا تحتاج إلى الطاقة النووية المدنية لأنها تمتلك احتياطيات نفطية غنية
02:23 GMT
يأتي ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قال فيها إن إيران تلقت مقترحا من واشنطن بشأن برنامجها النووي وتعلم أن عليها التحرك سريعا لحل الخلاف المستمر منذ عقود.
في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة "إكس" إن طهران لم تتلق أي اقتراح أمريكي، وأضاف أنه "لا يوجد سيناريو تتخلى فيه إيران عن حقها الذي اكتسبته بشق الأنفس في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية".
وفي وقت سابق، أكد عراقجي "استعداد بلاده لبناء الثقة بشأن طبيعة البرنامج النووي السلمي"، وقال عراقجي، في تصريحات له، إن "إيران لا تستطيع التنازل عن حق الشعب القانوني في الطاقة النووية السلمية بما في ذلك التخصيب"، مؤكدا الموقف المنطقي لبلاده بشأن ضرورة تمتع إيران بحقوقها القانونية وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف أن "المواقف الأمريكية والتصريحات المتناقضة تؤدي إلى تعقيد مسار المحادثات"، متابعا: "الدوائر المؤيدة للحرب والمعادية للدبلوماسية داخل أمريكا تعمل للتأثير سلبا على مسار المفاوضات".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
إيران تنفي تلقيها مقترحات مكتوبة من أمريكا حول الاتفاق النووي
15 مايو, 17:15 GMT
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن إيران ليست بحاجة إلى برنامج للطاقة النووية المدنية لأنها تمتلك أغنى الموارد الطبيعية في العالم.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لديهم (في إيران) ما يكفي من النفط لثلاثمائة عام، لكن الناس لا يفهمون، فهي من أغنى الدول، وهي نظيفة. عندما يكون لديك نفط وغاز غير محدودين، فلماذا تحتاج إلى طاقة نووية مدنية؟ إذا كان لديك أحد أغنى احتياطيات النفط، فلماذا تحتاج إلى طاقة نووية مدنية؟".
وأكد ترامب أنه لا يمكن أن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية وأنه لم يعد هناك وقت للمفاوضات وأنه يجب التوصل إلى اتفاق، قائلاً: "أعتقد أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق"، لافتًا إلى أن حل الملف النووي "سيكون إما عنيفًا أو غير عنيف، وأنا أفضّل اللاعنف".
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