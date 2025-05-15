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https://sarabic.ae/20250515/إيران-تنفي-تلقيها-مقترحات-مكتوبة-من-أمريكا-حول-الاتفاق-النووي-1100582126.html
إيران تنفي تلقيها مقترحات مكتوبة من أمريكا حول الاتفاق النووي
إيران تنفي تلقيها مقترحات مكتوبة من أمريكا حول الاتفاق النووي
سبوتنيك عربي
رد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، على تقارير تزعم أن أمريكا قدمت لإيران مقترحا مكتوبا للتوصل إلى اتفاق نووي، خلال الجولة الرابعة من... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T17:15+0000
2025-05-15T17:15+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
العالم
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وقال عراقجي على هامش زيارته لمعرض طهران الدولي للكتاب: "بشأن المحادثات [حول الاتفاق النووي] لم نتلق حتى الآن أفكارا مكتوبة من أمريكا".وكان التقرير استشهد بمسؤول أمريكي لم يذكر اسمه، ومصدرين آخرين على دراية مباشرة بالوضع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال اليوم الخميس، إن "هناك مفاوضات جدية مع إيران لسلام طويل الأمد"، مؤكدا أن "تحقق ذلك سيكون أمرا مذهلا".وأضاف ترامب في كلمة له أمام رجال أعمال قطريين وأمريكيين في الدوحة، أن "إيران وافقت نسبياً على الشروط وسأدعوها إلى التوصل لاتفاق دون حيازة أسلحة نووية"، متابعا:‌ "نريد لإيران أن تكون دولة كبيرة لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".وأوضح: "نريد أن ننجح في المفاوضات مع إيران، وأعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن "إيران محظوظة بوجود أمير دولة قطر لتفادي أي إجراءات لضربها وهو يشجع الاتفاق".وكانت إيران والولايات المتحدة قد أجريتا الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة في عمان يوم الأحد، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المحادثات بأنها "صعبة ولكن مفيدة" لفهم مواقف الطرفين بشكل أفضل والبحث عن سبل عقلانية لتجاوز الخلافات.وقد عقدت الجولات الأولى والثالثة من هذه المحادثات في مسقط يومي 12 و26 أبريل/نيسان، بينما عُقدت الجولة الثانية في روما في 19 أبريل.وانطلقت هذه المحادثات عقب رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي في أوائل مارس/آذار، عرض فيها اتفاقًا جديدًا بشأن البرنامج النووي، مهددًا باستخدام القوة العسكرية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وقد رفضت إيران التفاوض المباشر، لكنها وافقت على حوار غير مباشر.
https://sarabic.ae/20250515/ترامب-يعيد-نشر-تصريحات-مستشار-خامنئي-حول-التخلي-عن-تخصيب-اليورانيوم-1100579401.html
https://sarabic.ae/20250515/إيران-مستعدة-لتوقيع-اتفاق-نووي-مع-الولايات-المتحدة-إذا-تم-رفع-العقوبات-الاقتصادية-1100549846.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم

إيران تنفي تلقيها مقترحات مكتوبة من أمريكا حول الاتفاق النووي

17:15 GMT 15.05.2025
© AP Photo / Tatyana Makeyevaوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Tatyana Makeyeva
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رد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، على تقارير تزعم أن أمريكا قدمت لإيران مقترحا مكتوبا للتوصل إلى اتفاق نووي، خلال الجولة الرابعة من المفاوضات التي عقدت في سلطنة عمان يوم الأحد الماضي.
وقال عراقجي على هامش زيارته لمعرض طهران الدولي للكتاب: "بشأن المحادثات [حول الاتفاق النووي] لم نتلق حتى الآن أفكارا مكتوبة من أمريكا".
وتابع أن "الهدف هو الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني في مجال الطاقة النووية بما في ذلك التخصيب"، مشيرا إلى أن طهران تستهدف من المباحثات [غير المباشرة] مع أمريكا، رفع العقوبات إلى جانب تثبيت الحقوق النووية".
وكان التقرير استشهد بمسؤول أمريكي لم يذكر اسمه، ومصدرين آخرين على دراية مباشرة بالوضع.
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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال اليوم الخميس، إن "هناك مفاوضات جدية مع إيران لسلام طويل الأمد"، مؤكدا أن "تحقق ذلك سيكون أمرا مذهلا".
وأضاف ترامب في كلمة له أمام رجال أعمال قطريين وأمريكيين في الدوحة، أن "إيران وافقت نسبياً على الشروط وسأدعوها إلى التوصل لاتفاق دون حيازة أسلحة نووية"، متابعا:‌ "نريد لإيران أن تكون دولة كبيرة لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".
وأوضح: "نريد أن ننجح في المفاوضات مع إيران، وأعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن "إيران محظوظة بوجود أمير دولة قطر لتفادي أي إجراءات لضربها وهو يشجع الاتفاق".
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وكانت إيران والولايات المتحدة قد أجريتا الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة في عمان يوم الأحد، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المحادثات بأنها "صعبة ولكن مفيدة" لفهم مواقف الطرفين بشكل أفضل والبحث عن سبل عقلانية لتجاوز الخلافات.
وقد عقدت الجولات الأولى والثالثة من هذه المحادثات في مسقط يومي 12 و26 أبريل/نيسان، بينما عُقدت الجولة الثانية في روما في 19 أبريل.
وانطلقت هذه المحادثات عقب رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي في أوائل مارس/آذار، عرض فيها اتفاقًا جديدًا بشأن البرنامج النووي، مهددًا باستخدام القوة العسكرية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وقد رفضت إيران التفاوض المباشر، لكنها وافقت على حوار غير مباشر.
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