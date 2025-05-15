https://sarabic.ae/20250515/إيران-تنفي-تلقيها-مقترحات-مكتوبة-من-أمريكا-حول-الاتفاق-النووي-1100582126.html

إيران تنفي تلقيها مقترحات مكتوبة من أمريكا حول الاتفاق النووي

إيران تنفي تلقيها مقترحات مكتوبة من أمريكا حول الاتفاق النووي

سبوتنيك عربي

رد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، على تقارير تزعم أن أمريكا قدمت لإيران مقترحا مكتوبا للتوصل إلى اتفاق نووي، خلال الجولة الرابعة من... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T17:15+0000

2025-05-15T17:15+0000

2025-05-15T17:15+0000

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وقال عراقجي على هامش زيارته لمعرض طهران الدولي للكتاب: "بشأن المحادثات [حول الاتفاق النووي] لم نتلق حتى الآن أفكارا مكتوبة من أمريكا".وكان التقرير استشهد بمسؤول أمريكي لم يذكر اسمه، ومصدرين آخرين على دراية مباشرة بالوضع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال اليوم الخميس، إن "هناك مفاوضات جدية مع إيران لسلام طويل الأمد"، مؤكدا أن "تحقق ذلك سيكون أمرا مذهلا".وأضاف ترامب في كلمة له أمام رجال أعمال قطريين وأمريكيين في الدوحة، أن "إيران وافقت نسبياً على الشروط وسأدعوها إلى التوصل لاتفاق دون حيازة أسلحة نووية"، متابعا:‌ "نريد لإيران أن تكون دولة كبيرة لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".وأوضح: "نريد أن ننجح في المفاوضات مع إيران، وأعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن "إيران محظوظة بوجود أمير دولة قطر لتفادي أي إجراءات لضربها وهو يشجع الاتفاق".وكانت إيران والولايات المتحدة قد أجريتا الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة في عمان يوم الأحد، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المحادثات بأنها "صعبة ولكن مفيدة" لفهم مواقف الطرفين بشكل أفضل والبحث عن سبل عقلانية لتجاوز الخلافات.وقد عقدت الجولات الأولى والثالثة من هذه المحادثات في مسقط يومي 12 و26 أبريل/نيسان، بينما عُقدت الجولة الثانية في روما في 19 أبريل.وانطلقت هذه المحادثات عقب رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي في أوائل مارس/آذار، عرض فيها اتفاقًا جديدًا بشأن البرنامج النووي، مهددًا باستخدام القوة العسكرية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وقد رفضت إيران التفاوض المباشر، لكنها وافقت على حوار غير مباشر.

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