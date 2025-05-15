https://sarabic.ae/20250515/ترامب-يعيد-نشر-تصريحات-مستشار-خامنئي-حول-التخلي-عن-تخصيب-اليورانيوم-1100579401.html

ترامب يعيد نشر تصريحات مستشار خامنئي حول التخلي عن تخصيب اليورانيوم

ترامب يعيد نشر تصريحات مستشار خامنئي حول التخلي عن تخصيب اليورانيوم

سبوتنيك عربي

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، نشر عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، مقابلة إعلامية أجريت مع مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية،... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T16:00+0000

2025-05-15T16:00+0000

2025-05-15T16:17+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

العالم

دونالد ترامب

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وتضمنت المقابلة، التي أجرتها وسائل إعلام أمريكية، تصريحات بارزة أكد فيها شمخاني استعداد إيران للتخلي عن تخصيب اليورانيوم عالي النسبة، في حال رفعت أمريكا العقوبات وتم التوصل إلى اتفاق عادل.ورغم صمت ترامب وعدم تعليقه في منشوره على ما ورد في المقابلة، اعتبر مراقبون خطوة ترامب بإعادة نشرها بمثابة دعم غير مباشر لمسار التفاوض القائم بين واشنطن وطهران.وأشار شمخاني في المقابلة إلى أن بلاده مستعدة لوقف التخصيب وتسليم مخزونها النووي بالكامل، بشرط رفع العقوبات عن طهران، مع التأكيد على أن توقيع اتفاق نووي فوري ممكن إذا توفرت الإرادة الأمريكية.وقال شمخاني: "كل شيء ممكن إذا التزمت واشنطن بما تقول، حينها يمكننا تحسين العلاقات وتغيير الأوضاع في وقت قريب".وفي رد غير مباشر على تصريحات سابقة لترامب، قال شمخاني: "هو يتحدث عن غصن الزيتون، لكن الواقع يُظهر أسلاكا شائكة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال اليوم الخميس، إن "هناك مفاوضات جدية مع إيران لسلام طويل الأمد"، مؤكدا أن "تحقق ذلك سيكون أمرا مذهلا".وأضاف ترامب في كلمة له أمام رجال أعمال قطريين وأمريكيين في الدوحة، أن "إيران وافقت نسبياً على الشروط وسأدعوها إلى التوصل لاتفاق دون حيازة أسلحة نووية"، متابعا:‌ "نريد لإيران أن تكون دولة كبيرة لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".وأوضح: "نريد أن ننجح في المفاوضات مع إيران، وأعتقد أنّنا قريبون من التوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن "إيران محظوظة بوجود أمير دولة قطر لتفادي أي إجراءات لضربها وهو يشجع الاتفاق".وكانت إيران والولايات المتحدة قد أجريتا الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة في عمان يوم الأحد، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المحادثات بأنها "صعبة ولكن مفيدة" لفهم مواقف الطرفين بشكل أفضل والبحث عن سبل عقلانية لتجاوز الخلافات.وقد عقدت الجولات الأولى والثالثة من هذه المحادثات في مسقط يومي 12 و26 أبريل/نيسان، بينما عُقدت الجولة الثانية في روما في 19 أبريل/نيسان.وانطلقت هذه المحادثات عقب رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي في أوائل مارس/آذار، عرض فيها اتفاقًا جديدًا بشأن البرنامج النووي، مهددًا باستخدام القوة العسكرية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وقد رفضت إيران التفاوض المباشر، لكنها وافقت على حوار غير مباشر.

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إيران

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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, دونالد ترامب