https://sarabic.ae/20250517/مسؤولة-أمريكية-تكتيكات-حرب-الاستنزاف-مع-روسيا-فشلت-1100649658.html
مسؤولة أمريكية: تكتيكات حرب الاستنزاف مع روسيا فشلت
مسؤولة أمريكية: تكتيكات حرب الاستنزاف مع روسيا فشلت
سبوتنيك عربي
أكدت نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، أن تكتيكات إدارة بايدن في شن حرب استنزاف ضد روسيا أثبتت فشلها، وإن إدارة ترمب تعمل على... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T04:24+0000
2025-05-17T04:24+0000
2025-05-17T04:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت أورتاغوس: "إنه (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) يحاول توحيد الطرفين ... لا أحد يربح إذا استمرت هذه الحرب. كما تعلمون، حاولت الإدارة السابقة أن تلعب حرب استنزاف مع الروس لم يفز بها أحد في التاريخ".وتابعت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لذلك نحن نعمل على محاولة تصحيح سنوات من الدبلوماسية الفاشلة والسيئة (من قبل الولايات المتحدة). إنه تحدٍ بالتأكيد، لكنني أعتقد أن الرئيس لديه أفضل فريق يعمل على ذلك".وكانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الاتصال بالزعيم الروسي فلاديمير بوتن لمناقشة التسوية في أوكرانيا.انعقد في إسطنبول يوم 16 مايو/أيار اجتماع بين ممثلي روسيا وأوكرانيا. واستمر الاجتماع قرابة الساعتين. وكانت هذه أول مفاوضات مباشرة بين البلدين منذ ثلاث سنوات.وكما أكد مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي، فإن المفاوضين الروس راضون عن النتيجة ويعتبرون هذا الاجتماع استمرارًا لعملية السلام التي توقفت في عام 2022. وهدفها هو إرساء السلام الدائم والقضاء على أسباب الصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250516/وزير-الدفاع-الروسي-مناورات-زاباد-2025-تهدف-إلى-التدرب-على-صد-العدوان-ضد-دولة-الاتحاد-1100621254.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مسؤولة أمريكية: تكتيكات حرب الاستنزاف مع روسيا فشلت
أكدت نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، أن تكتيكات إدارة بايدن في شن حرب استنزاف ضد روسيا أثبتت فشلها، وإن إدارة ترمب تعمل على تصحيح إخفاقات الدبلوماسية الأميركية.
وقالت أورتاغوس: "إنه (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) يحاول توحيد الطرفين ... لا أحد يربح إذا استمرت هذه الحرب. كما تعلمون، حاولت الإدارة السابقة أن تلعب حرب استنزاف مع الروس لم يفز بها أحد في التاريخ".
وأضافت: "(معادلة) "مهما طال الزمن" لم تكن أبدًا استراتيجية رابحة. وبالتأكيد لم تكن كذلك في الإدارة السابقة، وهي ليست استراتيجية ناجحة حقًا مع الروس".
وتابعت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لذلك نحن نعمل على محاولة تصحيح سنوات من الدبلوماسية الفاشلة والسيئة (من قبل الولايات المتحدة). إنه تحدٍ بالتأكيد، لكنني أعتقد أن الرئيس لديه أفضل فريق يعمل على ذلك".
وكانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الاتصال بالزعيم الروسي فلاديمير بوتن لمناقشة التسوية في أوكرانيا.
انعقد في إسطنبول يوم 16 مايو/أيار اجتماع بين ممثلي روسيا وأوكرانيا. واستمر الاجتماع قرابة الساعتين. وكانت هذه أول مفاوضات مباشرة بين البلدين منذ ثلاث سنوات.
وكما أكد مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي، فإن المفاوضين الروس راضون عن النتيجة ويعتبرون هذا الاجتماع استمرارًا لعملية السلام التي توقفت في عام 2022. وهدفها هو إرساء السلام الدائم والقضاء على أسباب الصراع في أوكرانيا.