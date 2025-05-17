مصر تعلق على المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النازية بعد الحرب... بين ملاحقتها من قبل الاتحاد السوفياتي وحمايت
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:44 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ميدينسكي: مهمة الوفد الروسي إرساء سلام دائم، "حماس" تتوقع بدء دخول المساعدات لغزة فوراً بعد "تفاهمات" مع أميركا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير يوضح أهمية المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:28 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ارتياح روسي لنتائج "مفاوضات اسطنبول" واتفاق على تبادل الأسرى
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250517/مصر-تعلق-على-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول-1100681485.html
مصر تعلق على المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
مصر تعلق على المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، بيانا بشأن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، التي عُقدت أمس الجمعة في مدينة إسطنبول التركية. 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T20:13+0000
2025-05-17T20:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصر
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098246074_0:143:1033:724_1920x0_80_0_0_3e1683d4a0f3825ce93dd7e20b6d59e5.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "ترحب جمهورية مصر العربية بالمحادثات المباشرة التي عُقدت بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول".وتابعت: "تؤكد مصر أن هذه الخطوة تعد تطورا مشجعا، وتأمل أن تمهد الطريق لفتح صفحة جديدة لاستعادة الهدوء والأمن والاستقرار للقارة الأوروبية، وتدعو الطرفين لاتخاذ مزيد من الخطوات لبناء الثقة، بما يسهم في التوصل لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية بين روسيا وأوكرانيا تفضي إلى إنهاء النزاع الذي طال أمده"، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات المصرية.وأضاف بيان الخارجية المصرية: "تعاود مصر التأكيد على موقفها منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، والذي يستند إلى ضرورة تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، والتوصل لحل يراعي شواغل جميع الأطراف، ضمانا لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين".واستمرت المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول قرابة ساعتين، وأعلن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، الذي ترأس الوفد الروسي، عن تبادل واسع النطاق للأسرى - ألف مقابل ألف - مع أوكرانيا.وقال ميدينسكي إن موسكو وكييف اتفقتا على عرض رؤيتهما بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في المستقبل.وخلال المحادثات، طلب الجانب الأوكراني عقد اجتماع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وزيلينسكي، وقد أخذت روسيا هذا الطلب في الاعتبار.كما أعرب ميدينسكي عن استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250517/الخارجية-الروسية-لافروف-وروبيو-ناقشا-هاتفيا-نتائج-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول-1100670749.html
https://sarabic.ae/20250517/أردوغان-يعلق-على-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول-1100662285.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098246074_0:0:1033:774_1920x0_80_0_0_38f409209acc9f93555792b1389d1d46.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم العربي, أخبار العالم الآن

مصر تعلق على المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

20:13 GMT 17.05.2025
© Photo / Unsplash/ eslam Adel القاهرة ليلا
القاهرة ليلا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© Photo / Unsplash/ eslam Adel
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، بيانا بشأن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، التي عُقدت أمس الجمعة في مدينة إسطنبول التركية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "ترحب جمهورية مصر العربية بالمحادثات المباشرة التي عُقدت بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول".
وتابعت: "تؤكد مصر أن هذه الخطوة تعد تطورا مشجعا، وتأمل أن تمهد الطريق لفتح صفحة جديدة لاستعادة الهدوء والأمن والاستقرار للقارة الأوروبية، وتدعو الطرفين لاتخاذ مزيد من الخطوات لبناء الثقة، بما يسهم في التوصل لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية بين روسيا وأوكرانيا تفضي إلى إنهاء النزاع الذي طال أمده"، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
لافروف وروبيو يناقشان هاتفيا نتائج المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
12:51 GMT
وأضاف بيان الخارجية المصرية: "تعاود مصر التأكيد على موقفها منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، والذي يستند إلى ضرورة تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، والتوصل لحل يراعي شواغل جميع الأطراف، ضمانا لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين".
واستمرت المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول قرابة ساعتين، وأعلن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، الذي ترأس الوفد الروسي، عن تبادل واسع النطاق للأسرى - ألف مقابل ألف - مع أوكرانيا.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
أردوغان يعلق على المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
10:39 GMT
وقال ميدينسكي إن موسكو وكييف اتفقتا على عرض رؤيتهما بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في المستقبل.
وخلال المحادثات، طلب الجانب الأوكراني عقد اجتماع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وزيلينسكي، وقد أخذت روسيا هذا الطلب في الاعتبار.
كما أعرب ميدينسكي عن استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала