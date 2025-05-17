https://sarabic.ae/20250517/مصر-تعلق-على-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول-1100681485.html
مصر تعلق على المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
مصر تعلق على المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، بيانا بشأن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، التي عُقدت أمس الجمعة في مدينة إسطنبول التركية. 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T20:13+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها: "ترحب جمهورية مصر العربية بالمحادثات المباشرة التي عُقدت بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول".وتابعت: "تؤكد مصر أن هذه الخطوة تعد تطورا مشجعا، وتأمل أن تمهد الطريق لفتح صفحة جديدة لاستعادة الهدوء والأمن والاستقرار للقارة الأوروبية، وتدعو الطرفين لاتخاذ مزيد من الخطوات لبناء الثقة، بما يسهم في التوصل لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية بين روسيا وأوكرانيا تفضي إلى إنهاء النزاع الذي طال أمده"، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات المصرية.وأضاف بيان الخارجية المصرية: "تعاود مصر التأكيد على موقفها منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، والذي يستند إلى ضرورة تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، والتوصل لحل يراعي شواغل جميع الأطراف، ضمانا لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين".واستمرت المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول قرابة ساعتين، وأعلن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، الذي ترأس الوفد الروسي، عن تبادل واسع النطاق للأسرى - ألف مقابل ألف - مع أوكرانيا.وقال ميدينسكي إن موسكو وكييف اتفقتا على عرض رؤيتهما بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في المستقبل.وخلال المحادثات، طلب الجانب الأوكراني عقد اجتماع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وزيلينسكي، وقد أخذت روسيا هذا الطلب في الاعتبار.كما أعرب ميدينسكي عن استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250517/الخارجية-الروسية-لافروف-وروبيو-ناقشا-هاتفيا-نتائج-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول-1100670749.html
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مصر, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر تعلق على المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، بيانا بشأن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، التي عُقدت أمس الجمعة في مدينة إسطنبول التركية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "ترحب جمهورية مصر العربية بالمحادثات المباشرة التي عُقدت بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول".
وتابعت: "تؤكد مصر أن هذه الخطوة تعد تطورا مشجعا، وتأمل أن تمهد الطريق لفتح صفحة جديدة لاستعادة الهدوء والأمن والاستقرار للقارة الأوروبية، وتدعو الطرفين لاتخاذ مزيد من الخطوات لبناء الثقة، بما يسهم في التوصل لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية بين روسيا وأوكرانيا تفضي إلى إنهاء النزاع الذي طال أمده"، وفقا للهيئة
العامة للاستعلامات المصرية.
وأضاف بيان الخارجية المصرية: "تعاود مصر التأكيد على موقفها منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، والذي يستند إلى ضرورة تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، والتوصل لحل يراعي شواغل جميع الأطراف، ضمانا لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين".
واستمرت المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول قرابة ساعتين، وأعلن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، الذي ترأس الوفد الروسي، عن تبادل واسع النطاق للأسرى - ألف مقابل ألف - مع أوكرانيا.
وقال ميدينسكي إن موسكو وكييف اتفقتا على عرض رؤيتهما بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في المستقبل.
وخلال المحادثات، طلب الجانب الأوكراني عقد اجتماع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وزيلينسكي، وقد أخذت روسيا هذا الطلب في الاعتبار.
كما أعرب ميدينسكي عن استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا.