https://sarabic.ae/20250517/وزير-الخارجية-التركي-يزور-الرياض-لتعزيز-التعاون-الاستراتيجي-مع-السعودية-1100671241.html
وزير الخارجية التركي يزور الرياض لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع السعودية
وزير الخارجية التركي يزور الرياض لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع السعودية
سبوتنيك عربي
يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم غد الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي التركي–السعودي. 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T13:24+0000
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ومن المقرر أن تعقد المحادثات برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية التركي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد زار تركيا يومي 11 و12 أبريل/ نيسان الماضي، للمشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بشأن غزة، والذي عقد في أنطاليا التركية.ومن المنتظر أيضا أن يجدد وزير الخارجية التركي تأكيده على أولوية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، والآثار الإيجابية لرفع العقوبات عن سوريا.يذكر أن حجم التجارة الثنائية والإقليمية بين تركيا والسعودية بلغ في عام 2024 نحو 8 مليارات دولار. وتواصل الدولتان تعاونهما الوثيق في الملفات الإقليمية، خصوصا في إطار عمل مجموعة الاتصال الخاصة بغزة التابعة لمنظمتي التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.وزير الخارجية التركي ونظيره الأمريكي يبحثان الوضع في سوريا وغزة وأوكرانيا
https://sarabic.ae/20250323/فيدان-أنقرة-تدعم-خطة-القاهرة-بشأن-قطاع-غزة-1098889400.html
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العالم, الرياض, السعودية, أخبار تركيا اليوم, أنقرة
العالم, الرياض, السعودية, أخبار تركيا اليوم, أنقرة
وزير الخارجية التركي يزور الرياض لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع السعودية
يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم غد الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي التركي–السعودي.
ومن المقرر أن تعقد المحادثات برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية التركي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.
وتُعد هذه الزيارة الثالثة التي يجريها وزير الخارجية التركي إلى السعودية خلال عام واحد، حيث كانت آخر زيارة له في الفترة بين 28 و29 يناير/ كانون الأول 2025.
وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد زار تركيا يومي 11 و12 أبريل/ نيسان الماضي، للمشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بشأن غزة، والذي عقد في أنطاليا التركية.
ومن المتوقع أن يعرب فيدان، خلال المحادثات، عن ارتياحه للتطور السريع في العلاقات الثنائية، ويؤكد رغبة أنقرة في زيادة التبادل التجاري مع المملكة، كما سيشدد على أهمية التضامن الإسلامي في مواجهة التحديات، خاصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.
ومن المنتظر أيضا أن يجدد وزير الخارجية التركي تأكيده على أولوية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، والآثار الإيجابية لرفع العقوبات عن سوريا.
يذكر أن حجم التجارة الثنائية والإقليمية بين تركيا والسعودية بلغ في عام 2024 نحو 8 مليارات دولار. وتواصل الدولتان تعاونهما الوثيق في الملفات الإقليمية، خصوصا في إطار عمل مجموعة الاتصال الخاصة بغزة التابعة لمنظمتي التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.