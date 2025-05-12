https://sarabic.ae/20250512/وزير-الخارجية-التركي-ونظيره-الأمريكي-يبحثان-الوضع-في-سوريا-وغزة-وأوكرانيا-1100452697.html
وزير الخارجية التركي ونظيره الأمريكي يبحثان الوضع في سوريا وغزة وأوكرانيا
وزير الخارجية التركي ونظيره الأمريكي يبحثان الوضع في سوريا وغزة وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بشأن... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T18:26+0000
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم 12 مايو/أيار، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو. وناقشا خلال الاتصال القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك سوريا وغزة وأوكرانيا".وناقش الجانبان أيضا تفاصيل زيارة روبيو إلى تركيا لحضور الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في أنطاليا يومي 14 و15 أيار/مايو.وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ، في 15 مايو/أيار، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.في السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها. وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.محلل سياسي ليبي: مبادرة بوتين لوقف الحرب خطوة شجاعة.. وماكرون يعطل جهود السلاموزير الخارجية اللبناني السابق: اختيار إسطنبول للمفاوضات يعكس رغبة روسيا في التوجه نحو السلام
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة
وزير الخارجية التركي ونظيره الأمريكي يبحثان الوضع في سوريا وغزة وأوكرانيا
أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وحول الوضع في سوريا وغزة.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم 12 مايو/أيار، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو. وناقشا خلال الاتصال القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك سوريا وغزة وأوكرانيا".
وتابع: "أكد الوزير فيدان أهمية رفع العقوبات عن سوريا من أجل استقرارها وازدهارها. كما تم التأكيد على أهمية إطلاق حركة حماس سراح المواطن الأمريكي، عيدان ألكسندر. وتبادلا وجهات النظر حول إجراء مفاوضات هادفة بين روسيا وأوكرانيا".
وناقش الجانبان أيضا تفاصيل زيارة روبيو إلى تركيا لحضور الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في أنطاليا يومي 14 و15 أيار/مايو.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.وأعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.
وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ، في 15 مايو/أيار، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.
في السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد
.
وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها. وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.