https://sarabic.ae/20250512/وزير-الخارجية-التركي-ونظيره-الأمريكي-يبحثان-الوضع-في-سوريا-وغزة-وأوكرانيا-1100452697.html

وزير الخارجية التركي ونظيره الأمريكي يبحثان الوضع في سوريا وغزة وأوكرانيا

وزير الخارجية التركي ونظيره الأمريكي يبحثان الوضع في سوريا وغزة وأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بشأن... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T18:26+0000

2025-05-12T18:26+0000

2025-05-12T18:26+0000

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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم 12 مايو/أيار، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو. وناقشا خلال الاتصال القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك سوريا وغزة وأوكرانيا".وناقش الجانبان أيضا تفاصيل زيارة روبيو إلى تركيا لحضور الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في أنطاليا يومي 14 و15 أيار/مايو.وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ، في 15 مايو/أيار، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.في السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها. وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.محلل سياسي ليبي: مبادرة بوتين لوقف الحرب خطوة شجاعة.. وماكرون يعطل جهود السلاموزير الخارجية اللبناني السابق: اختيار إسطنبول للمفاوضات يعكس رغبة روسيا في التوجه نحو السلام

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