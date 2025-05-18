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إلغاء 130 رحلة بمطار أورلي في باريس إثر تعطل أنظمة المراقبة الجوية
إلغاء 130 رحلة بمطار أورلي في باريس إثر تعطل أنظمة المراقبة الجوية
سبوتنيك عربي
أعلن متحدث باسم "مطارات باريس" المشغلة لمطار أورلي، ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في العاصمة الفرنسية، إلغاء نحو 40% من الرحلات القادمة والمغادرة اليوم الأحد،... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأرجعت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية (DGAC) الاضطراب إلى "عطل في أنظمة مراقبة الحركة الجوية ببرج أورلي ظهر اليوم"، مما أدى إلى "انخفاض كبير" في عدد الرحلات، بينما أفاد مصدر طيران لوكالة فرانس برس بأن العطل ناجم عن خلل في أجهزة الرادار، بحسب وسائل إعلام فرنسية.وأوضح المتحدث أن نصف الرحلات الملغاة والبالغ عددها 130 كانت رحلات مغادرة، والنصف الآخر قادمة، مشيرًا إلى تأثر رحلات داخل فرنسا وإلى وجهات أوروبية وشمال أفريقية، ولم تؤكد المديرية عودة الحركة إلى طبيعتها الاثنين.وعبر الركاب عن استيائهم، منهم السيدة أجنيس زيلوري (46 عامًا) التي وجدت نفسها عالقة مع والدتها المسنة (86 عامًا) وابنها (6 أعوام) بعد إلغاء رحلتهم إلى وجدة بالمغرب لحضور جنازة.يذكر أن مطارات باريس كانت قد شهدت ارتفاعاً في عدد المسافرين خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 3.1% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة "ADP" المسؤولة عن إدارة مطاري شارل ديغول وأورلي، حيث استقبل المطاران نحو 9.2 مليون مسافر، ما يعادل 97.5% من عدد المسافرين في نفس الشهر من عام 2019.وحقق مطار أورلي نموا كبيرا، حيث تجاوز حجم الرحلات بنسبة 114% مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات، بفضل اعتماده المتزايد على الرحلات منخفضة التكلفة قصيرة ومتوسطة المدى، وفق وكالة أنباء البحرين "بنا".
https://sarabic.ae/20240824/اعتقال-مؤسس-تلغرام-بافيل-دوروف-في-مطار-بضواحي-باريس-1092074842.html
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إلغاء 130 رحلة بمطار أورلي في باريس إثر تعطل أنظمة المراقبة الجوية

20:15 GMT 18.05.2025
© Sputnik . Irina Kalashnikova / الانتقال إلى بنك الصورمطار اورلي في باريس
مطار اورلي في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© Sputnik . Irina Kalashnikova
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أعلن متحدث باسم "مطارات باريس" المشغلة لمطار أورلي، ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في العاصمة الفرنسية، إلغاء نحو 40% من الرحلات القادمة والمغادرة اليوم الأحد، بسبب عطل فني في أنظمة مراقبة الحركة الجوية.
وأرجعت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية (DGAC) الاضطراب إلى "عطل في أنظمة مراقبة الحركة الجوية ببرج أورلي ظهر اليوم"، مما أدى إلى "انخفاض كبير" في عدد الرحلات، بينما أفاد مصدر طيران لوكالة فرانس برس بأن العطل ناجم عن خلل في أجهزة الرادار، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
وأوضح المتحدث أن نصف الرحلات الملغاة والبالغ عددها 130 كانت رحلات مغادرة، والنصف الآخر قادمة، مشيرًا إلى تأثر رحلات داخل فرنسا وإلى وجهات أوروبية وشمال أفريقية، ولم تؤكد المديرية عودة الحركة إلى طبيعتها الاثنين.
مؤسس تلغرام بافيل دوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
اعتقال مؤسس تلغرام بافيل دوروف في مطار بضواحي باريس
24 أغسطس 2024, 21:43 GMT
وعبر الركاب عن استيائهم، منهم السيدة أجنيس زيلوري (46 عامًا) التي وجدت نفسها عالقة مع والدتها المسنة (86 عامًا) وابنها (6 أعوام) بعد إلغاء رحلتهم إلى وجدة بالمغرب لحضور جنازة.
يذكر أن مطارات باريس كانت قد شهدت ارتفاعاً في عدد المسافرين خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 3.1% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة "ADP" المسؤولة عن إدارة مطاري شارل ديغول وأورلي، حيث استقبل المطاران نحو 9.2 مليون مسافر، ما يعادل 97.5% من عدد المسافرين في نفس الشهر من عام 2019.
وحقق مطار أورلي نموا كبيرا، حيث تجاوز حجم الرحلات بنسبة 114% مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات، بفضل اعتماده المتزايد على الرحلات منخفضة التكلفة قصيرة ومتوسطة المدى، وفق وكالة أنباء البحرين "بنا".
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