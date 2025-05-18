https://sarabic.ae/20250518/اكتشاف-أثري-ألعاب-الأطفال-كانت-تباع-في-دولة-عربية-قبل-4500-عام-1100687361.html

اكتشاف أثري.. ألعاب الأطفال كانت تباع في دولة عربية قبل 4500 عام

اكتشاف أثري.. ألعاب الأطفال كانت تباع في دولة عربية قبل 4500 عام

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة أن بيع ألعاب الأطفال ليس أمرًا مستحدثًا، وإنما كان أمرا شائعا منذ أكثر من 4500 عام، في دولة عربية. 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T07:00+0000

2025-05-18T07:00+0000

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وذكر معدو الدراسة أنهم عثروا على 19 "خشخيشة" طينية تعود إلى العصر البرونزي، صُنعت في مدينة حماة السورية.وصرحت الباحثة المشاركة في الدراسة ميته ماري هالد، من المتحف الوطني الدنماركي، أنه "في ذلك الزمن، إذا أراد الأهل تسلية أطفالهم، كانوا يستطيعون إعطاءهم ملعقة خشبية أو حجرا، لكن كان هناك أيضا خيار آخر، وهو شراء ألعاب مصنوعة على يد محترفين من السوق".وقد تم اكتشاف هذه الخشخيشات بالصدفة ضمن مجموعات محفوظة في المتحف الوطني الدنماركي، وهي تعد أكبر مجموعة مكتشفة من نوعها حتى الآن، وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "Childhood in The Past".وأعربت الباحثة عن أملها في أن تشجع هذه النتائج المتخصصين على إعادة النظر في قطع الطين الأثرية، فقد يتبين أن بعضها كان يُستخدم كلُعب للأطفال وليس فقط كتماثيل طقسية.ومع ذلك، لا تزال مهمة التعرف على طبيعة هذه الألعاب القديمة معقدة، إذ أن معظمها عُثر عليه على هيئة شظايا خلال عمليات التنقيب، ولم تُكتشف بشكل كامل.

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