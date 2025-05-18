https://sarabic.ae/20250518/اكتشاف-أثري-ألعاب-الأطفال-كانت-تباع-في-دولة-عربية-قبل-4500-عام-1100687361.html
اكتشاف أثري.. ألعاب الأطفال كانت تباع في دولة عربية قبل 4500 عام
اكتشاف أثري.. ألعاب الأطفال كانت تباع في دولة عربية قبل 4500 عام
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن بيع ألعاب الأطفال ليس أمرًا مستحدثًا، وإنما كان أمرا شائعا منذ أكثر من 4500 عام، في دولة عربية. 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T07:00+0000
2025-05-18T07:00+0000
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وذكر معدو الدراسة أنهم عثروا على 19 "خشخيشة" طينية تعود إلى العصر البرونزي، صُنعت في مدينة حماة السورية.وصرحت الباحثة المشاركة في الدراسة ميته ماري هالد، من المتحف الوطني الدنماركي، أنه "في ذلك الزمن، إذا أراد الأهل تسلية أطفالهم، كانوا يستطيعون إعطاءهم ملعقة خشبية أو حجرا، لكن كان هناك أيضا خيار آخر، وهو شراء ألعاب مصنوعة على يد محترفين من السوق".وقد تم اكتشاف هذه الخشخيشات بالصدفة ضمن مجموعات محفوظة في المتحف الوطني الدنماركي، وهي تعد أكبر مجموعة مكتشفة من نوعها حتى الآن، وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "Childhood in The Past".وأعربت الباحثة عن أملها في أن تشجع هذه النتائج المتخصصين على إعادة النظر في قطع الطين الأثرية، فقد يتبين أن بعضها كان يُستخدم كلُعب للأطفال وليس فقط كتماثيل طقسية.ومع ذلك، لا تزال مهمة التعرف على طبيعة هذه الألعاب القديمة معقدة، إذ أن معظمها عُثر عليه على هيئة شظايا خلال عمليات التنقيب، ولم تُكتشف بشكل كامل.
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أخبار سوريا اليوم, منوعات, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, منوعات, الأخبار
اكتشاف أثري.. ألعاب الأطفال كانت تباع في دولة عربية قبل 4500 عام
كشفت دراسة حديثة أن بيع ألعاب الأطفال ليس أمرًا مستحدثًا، وإنما كان أمرا شائعا منذ أكثر من 4500 عام، في دولة عربية.
وذكر معدو الدراسة أنهم عثروا على 19 "خشخيشة" طينية تعود إلى العصر البرونزي، صُنعت في مدينة حماة السورية.
وصرحت الباحثة المشاركة في الدراسة ميته ماري هالد، من المتحف الوطني الدنماركي، أنه "في ذلك الزمن، إذا أراد الأهل تسلية أطفالهم، كانوا يستطيعون إعطاءهم ملعقة خشبية أو حجرا، لكن كان هناك أيضا خيار آخر، وهو شراء ألعاب مصنوعة على يد محترفين من السوق".
وقد تم اكتشاف هذه الخشخيشات بالصدفة ضمن مجموعات محفوظة في المتحف الوطني الدنماركي، وهي تعد أكبر مجموعة مكتشفة من نوعها حتى الآن، وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة
"Childhood in The Past".
وأوضحت هالد أن "سطح هذه القطع يظهر أنها صُنعت بنفس الأسلوب الذي تصنع به الأواني الفخارية الاحترافية، ما يشير إلى أن حرفيين ماهرين قاموا بصناعتها وليس الأهل بأنفسهم".
11 ديسمبر 2024, 08:13 GMT
وأعربت الباحثة عن أملها في أن تشجع هذه النتائج المتخصصين على إعادة النظر في قطع الطين الأثرية، فقد يتبين أن بعضها كان يُستخدم كلُعب للأطفال وليس فقط كتماثيل طقسية.
وأضافت: "كثير من هذه القطع يتم تصنيفها كتماثيل وُضعت في المعابد، لكننا نطرح تساؤلات حول احتمال أن تكون ألعابا، خاصة أنها متنوعة في الشكل وتبدو مرحة للغاية".
ومع ذلك، لا تزال مهمة التعرف على طبيعة هذه الألعاب القديمة معقدة، إذ أن معظمها عُثر عليه على هيئة شظايا خلال عمليات التنقيب، ولم تُكتشف بشكل كامل.