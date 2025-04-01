https://sarabic.ae/20250401/دراسة-تكشف-علاقة-مثيرة-بين-ألعاب-الفيديو-ومعدل-ذكاء-الأطفال-1099138983.html

دراسة تكشف علاقة مثيرة بين ألعاب الفيديو ومعدل ذكاء الأطفال

دراسة تكشف علاقة مثيرة بين ألعاب الفيديو ومعدل ذكاء الأطفال

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة أجرتها مجموعة من العلماء، عن أن قضاء وقت أطول في لعب ألعاب الفيديو يزيد ذكاء الأطفال، مما يُناقض إلى حد ما الادعاء القائل بأن الألعاب ضارة... 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T14:11+0000

2025-04-01T14:11+0000

2025-04-01T14:11+0000

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وأشارت الدراسة إلى أن مشاهدة التلفاز واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لم تُبد تأثيرًا إيجابيًا أو سلبيًا على الذكاء. ومن المتوقع أن يكون هذا البحث مفيدًا في النقاش الدائر حول مقدار الوقت المناسب أمام الشاشات لعقول الصغار.قام الباحثون بفحص سجلات وقت استخدام الشاشات لـ 9855 طفلاً في دراسة، جميعهم في الولايات المتحدة الأمريكية، تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات. في المتوسط، أفاد الأطفال بقضاء ساعتين ونصف يوميًا في مشاهدة التلفاز أو مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، وساعة واحدة في لعب ألعاب الفيديو، ونصف ساعة في التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.استندت زيادة معدل الذكاء إلى أداء الأطفال في مهام شملت فهم القراءة، والمعالجة البصرية المكانية، ومهمة تركز على الذاكرة، والتفكير المرن، وضبط النفس.ووفقا للدراسة التي نشرتها "ساينس أليرت" العلمية، فإن هذه ليست الدراسة الأولى التي تُشير إلى وجود صلة بين الوقت الذي يقضيه الأطفال في الألعاب وتطور قدراتهم الإدراكية، ويبدو أن هناك فوائد أخرى مُرتبطة بألعاب الفيديو أيضًا، يعني كل هذا أن هناك العديد من العوامل المؤثرة، سواءً من حيث كيفية تطور الذكاء وتكوينه، أو من حيث الطرق المختلفة التي قد يؤثر بها وقت الشاشة على أجسامنا وعاداتنا، لذا هناك حاجة إلى المزيد من البحث.دراسة: ألعاب الفيديو لها تأثير "غير متوقع" على ذكاء طفلك10 تمارين صباحية لقوة العقل وصفاء الذهن

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