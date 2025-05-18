https://sarabic.ae/20250518/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-1100683043.html

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه رصد إطلاق صاروخ قادم من اليمن، مشيرًا إلى أن منظومة القبة الحديدية تعكف على اعتراضه. 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T00:07+0000

2025-05-18T00:07+0000

2025-05-18T00:15+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض هذا التهديد".وأضاف: "دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل إثر إطلاق مقذوف من اليمن".وفي بيان لاحق، قال الجيش إنه "عقب انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها: "في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب والمركز، شرطة إسرائيل تقوم بعمليات بحث ميدانية لتحديد مواقع سقوط قذائف وشظايا في المنطقة".ودعا البيان:وكشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، عن تنفيذ قواته أكثر من 131 عملية مساندة لقطاع غزة بـ 253 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ 12 آذار/مارس الماضي إلى 7 أيار/مايو الجاري.ويوم الثلاثاء الماضي، نفذت مقاتلات إسرائيلية خمس غارات على مطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة أدت إلى إخراجه عن الخدمة، واستهدفت بـ ثماني غارات أخرى محطتي ذهبان وحِزيز لتوليد الكهرباء شمال وجنوب صنعاء، أسفرت عن اندلاع حرائق هائلة، كما قصفت بثلاث غارات محطة توزيع الكهرباء في منطقة عَصِر غرب العاصمة، حسب ما أفاد مصدر يمني لـ سبوتنيك.وحينها أعلنت حكومة "أنصار الله" مقتل ثلاثة وإصابة 35 جريحًا بالغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي ومصنع إسمنت عمران ومحطة كهرباء منطقة عَصِر (غرب العاصمة) ومحطة كهرباء حِزيز (جنوب العاصمة)، وذلك بعد يوم من إعلانها مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 35 آخرين إثر غارات إسرائيلية استهدفت مصنع إسمنت باجل وميناء الحديدة في محافظة الحديدة (غرب اليمن).ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أعلنت "أنصار الله" تنفيذ 27 هجومًا على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة.ونفذت القوات الأمريكية، منذ منتصف آذار/مارس الماضي، مئات الغارات الجوية على مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، منذ إعلان الجماعة استئناف قرارها حظر مرور السفن المرتبطة بإسرائيل عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ردًا على استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 آذار/مارس الماضي توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن ليشمل الأمريكية، ردًا على قصف جوي مكثف للولايات المتحدة على صنعاء وعدد من المحافظات بمناطق سيطرة الجماعة.سبق ذلك إعلان "أنصار الله" في 12 آذار/مارس الماضي حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددةً بخطوات تصعيدية أخرى ردًا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ أربعة أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

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