https://sarabic.ae/20250515/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-1100585326.html

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" من اليمن على إسرائيل قبل قليل. 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T18:49+0000

2025-05-15T18:49+0000

2025-05-15T18:49+0000

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وأضاف في بيان له، أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم.وأشار إلى أنه دوّت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل ومنطقة القدس، وقبل انطلاقها بثلاث دقائق تقريبا، صدر تحذير مبكر للسكان، لتنبيههم بالهجوم الصاروخي بعيد المدى، عبر إشعار فوري على هواتفهم الذكية.يشار إلى أنه منذ 18 مارس/ آذار 2025، عندما استأنف الجيش الإسرائيلي هجومه على حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، أطلقت جماعة "انصار الله" اليمنية 34 صاروخا باليستيا، وما لا يقل عن 10 طائرات مسيرة على إسرائيل.وكان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، أعلن اليوم الخميس، عن تنفيذها 9 عمليات عسكرية خلال الأسبوع الحالي لدعم المقاومة في غزة، باستخدام صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيرة.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أعلنت مؤخرا عن فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "ردا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيليًا مطار بن غوريون".

https://sarabic.ae/20250514/أنصار-الله-لا-حدث-في-المنطقة-أهم-من-غزة-وسنواصل-استهداف-المطارات-الإسرائيلية-1100544897.html

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