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05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
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رغم الأزمة اليمنية والتهديدات الإسرائيلية "أنصار الله" تستمر في إطلاق الصواريخ على إسرائيل
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https://sarabic.ae/20250514/أنصار-الله-لا-حدث-في-المنطقة-أهم-من-غزة-وسنواصل-استهداف-المطارات-الإسرائيلية-1100544897.html
"أنصار الله": لا حدث في المنطقة أهم من غزة وسنواصل استهداف المطارات الإسرائيلية
"أنصار الله": لا حدث في المنطقة أهم من غزة وسنواصل استهداف المطارات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
تناول مسؤول الهيئة الإعلامية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، نصر الدين عامر، التهديد الإسرائيلي للموانئ اليمنية، بالتزامن مع إعادة تشغيل مطار صنعاء، موضحا كيف... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T18:38+0000
2025-05-14T18:38+0000
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أكد أن "اليمن لا يتضرر بالضربات الإسرائيلية كما تتضرر إسرائيل بالضربات اليمنية".وأضاف: "سنتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المنشآت اليمنية، وسنواصل استهداف المطارات الإسرائيلية حتى يتم تعطيلها".ولفت عامر إلى أن "التصعيد اليمني الصاروخي يجري بوتيرة غير مسبوقة، تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، بهدف التأكيد على الاستمرار في إسناد غزة ورفض التخلي عنها أو التفريط بها، ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "لا حدث في المنطقة أهم من غزة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، "إطلاق عملية عسكرية نوعية للقوة الصاروخية استهدفت مطار بن غوريون وسط إسرائيل، بصاروخ فرط صوتي".الدفاع الجوي الإسرائيلي يعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن... فيديوما بين الهدنة الأمريكية والضربات الإسرائيلية.. ما هي السيناريوهات القادمة لـ"أنصار الله" في اليمن؟
https://sarabic.ae/20250513/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-بصاروخ-باليستي-فرط-صوتي-1100503645.html
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حصري, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

"أنصار الله": لا حدث في المنطقة أهم من غزة وسنواصل استهداف المطارات الإسرائيلية

18:38 GMT 14.05.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanجماعة أنصار الله في اليمن
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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حصري
تناول مسؤول الهيئة الإعلامية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، نصر الدين عامر، التهديد الإسرائيلي للموانئ اليمنية، بالتزامن مع إعادة تشغيل مطار صنعاء، موضحا كيف ستتعامل الجماعة مع هذه التهديدات والهجمات الإسرائيلية.
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أكد أن "اليمن لا يتضرر بالضربات الإسرائيلية كما تتضرر إسرائيل بالضربات اليمنية".

وأوضح عامر أن "حركة أنصار الله مستمرة في دعم غزة لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تسعى لتعطيل الموانئ كما عطّلت المطار"، مؤكدا أن "الموانئ تعمل بشكل طبيعي، وقد عادت إلى نشاطها بعد أن استهدفت عشرات المرات خلال الحرب السابقة، وكذلك المطار".

وأضاف: "سنتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المنشآت اليمنية، وسنواصل استهداف المطارات الإسرائيلية حتى يتم تعطيلها".
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 14 أبريل/ نيسان 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
"أنصار الله" تعلن مهاجمة مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي
أمس, 19:34 GMT
ولفت عامر إلى أن "التصعيد اليمني الصاروخي يجري بوتيرة غير مسبوقة، تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، بهدف التأكيد على الاستمرار في إسناد غزة ورفض التخلي عنها أو التفريط بها، ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "لا حدث في المنطقة أهم من غزة".

وعن الاتفاق مع الجانب الأمريكي، والضامن له، قال: "لا اتفاق مكتوب أو شفهي"، مضيفا "لسنا في موقف ضعف حتى نبحث عن ضمانة، والأمريكي فشل في حماية سفنه والسفن الإسرائيلية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، "إطلاق عملية عسكرية نوعية للقوة الصاروخية استهدفت مطار بن غوريون وسط إسرائيل، بصاروخ فرط صوتي".
الدفاع الجوي الإسرائيلي يعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن... فيديو
ما بين الهدنة الأمريكية والضربات الإسرائيلية.. ما هي السيناريوهات القادمة لـ"أنصار الله" في اليمن؟
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