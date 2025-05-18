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https://sarabic.ae/20250518/تقرير-يكشف-عن-تجنيد-الجيش-الإسرائيلي-لمصابين-بأمراض-نفسية-بسبب-نقص-عدد-الجنود-1100686698.html
تقرير يكشف عن تجنيد الجيش الإسرائيلي لمصابين بأمراض نفسية بسبب نقص عدد الجنود
تقرير يكشف عن تجنيد الجيش الإسرائيلي لمصابين بأمراض نفسية بسبب نقص عدد الجنود
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الأحد، نقلًا عن مصادر عسكرية، أن 35 جنديا في الجيش الإسرائيلي أقدموا على الانتحار منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة وحتى نهاية عام... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T06:35+0000
2025-05-18T06:35+0000
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وقام الجيش الإسرائيلي بدفن العديد من الجنود الذين انتحروا دون تنظيم جنازات عسكرية أو إصدار بيانات رسمية بشأن وفاتهم، في محاولة واضحة للتكتم على حجم الأزمة.وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين، الذين خدموا في غزة، يعانون من اضطرابات نفسية، وأن أكثر من 9 آلاف جندي يخضعون حاليًا لعلاج نفسي نتيجة تداعيات الحرب.وذكر التقرير أن "الجيش الإسرائيلي، في ظل النقص الحاد في عدد الجنود، اضطر إلى استدعاء جنود من الاحتياط رغم معاناتهم من أمراض نفسية، وهو ما يثير تساؤلات حول جاهزية وقدرة القوات على الاستمرار في القتال في ظل هذا الوضع المتدهور".واستأنفت إسرائيل قصفها المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يوما، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرا، وتحديدا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
https://sarabic.ae/20241122/تقارير-تكشف-عن-حالات-انتحار-في-صفوف-الجيش-الإسرائيلي-وتلقي-الآلاف-العلاج-النفسي-1095104993.html
https://sarabic.ae/20250515/بعد-مقتل-إسرائيلية-وزير-الدفاع-يأمر-الجيش-بالتحرك-نحو-الضفة-الغربية-1100554986.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, طوفان الأقصى

تقرير يكشف عن تجنيد الجيش الإسرائيلي لمصابين بأمراض نفسية بسبب نقص عدد الجنود

06:35 GMT 18.05.2025
© AP Photo / Majdi Mohammedجنود إسرائيليين
جنود إسرائيليين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
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كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الأحد، نقلًا عن مصادر عسكرية، أن 35 جنديا في الجيش الإسرائيلي أقدموا على الانتحار منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة وحتى نهاية عام 2024، في مؤشر على تصاعد الأزمة النفسية داخل صفوف الجيش.
وقام الجيش الإسرائيلي بدفن العديد من الجنود الذين انتحروا دون تنظيم جنازات عسكرية أو إصدار بيانات رسمية بشأن وفاتهم، في محاولة واضحة للتكتم على حجم الأزمة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين، الذين خدموا في غزة، يعانون من اضطرابات نفسية، وأن أكثر من 9 آلاف جندي يخضعون حاليًا لعلاج نفسي نتيجة تداعيات الحرب.
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
تقارير تكشف عن حالات انتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي وتلقي الآلاف العلاج النفسي
22 نوفمبر 2024, 20:50 GMT
وذكر التقرير أن "الجيش الإسرائيلي، في ظل النقص الحاد في عدد الجنود، اضطر إلى استدعاء جنود من الاحتياط رغم معاناتهم من أمراض نفسية، وهو ما يثير تساؤلات حول جاهزية وقدرة القوات على الاستمرار في القتال في ظل هذا الوضع المتدهور".
واستأنفت إسرائيل قصفها المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
لا أجواء عيد في الضفة الغربية ومشهد الحصار والنزوح القاتم يلقي بظلاله على الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
بعد مقتل إسرائيلية... وزير الدفاع يأمر الجيش بالتحرك نحو الضفة الغربية
15 مايو, 07:22 GMT
ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.
وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يوما، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرا، وتحديدا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
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