https://sarabic.ae/20250518/دولة-أوروبية-تستعد-لتعزيز-أمنها-الطاقي-عبر-عقد-غاز-طويل-الأجل-مع-روسيا-1100700873.html

دولة أوروبية تستعد لتعزيز أمنها الطاقي عبر عقد غاز طويل الأجل مع روسيا

دولة أوروبية تستعد لتعزيز أمنها الطاقي عبر عقد غاز طويل الأجل مع روسيا

سبوتنيك عربي

أعلن دوسان بياتوفيتش، المدير العام لشركة "صربيا غاز"، أن الجانبين الروسي والصربي، يناقشان حاليًا إبرام عقد طويل الأجل لتوريد 2.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا... 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T12:41+0000

2025-05-18T12:41+0000

2025-05-18T12:41+0000

اقتصاد

روسيا

صربيا

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وقال بياتوفيتش: "سنحصل على 2.5 مليار (متر مكعب من الغاز) سنويًا لمدة 3 سنوات على الأقل، وبحد أقصى 10 سنوات".وأضاف: "سنضمن استقرار السوق حتى لا تكون هناك مضاربة. من روسيا 8 (ملايين متر مكعب من الغاز)، بالإضافة إلى 4 ملايين متر مكعب (في اليوم)، هذه الكميات الإضافية هي الأكثر خطورة التي سيحددها العقد. وسيكون هناك أيضًا مليونا (متر مكعب في اليوم) من أذربيجان".وقال بياتوفيتش على الهواء مباشرة عبر قناة "برفا" التلفزيونية: "سيكون الحساب، وفقًا لمعادلة النفط (المتعلقة بسعر النفط ) مع عنصر أسعار البورصة... وعلينا أن نتفق على كيفية التعامل مع المخاطر بموجب هذا العقد".وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، يوم 9 مايو/ أيار الجاري، إنه وفي اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة موسكو، عقدا محادثات بشأن اتفاقية جديدة طويلة الأجل لتوريد الغاز لصربيا. وكان بياتوفيتش حينها في روسيا كجزء من الوفد الصربي، وتواجد مرة أخرى في مفاوضات مع شركة "غازبروم"، الأسبوع الماضي.وأفادت وزيرة التعدين والطاقة في صربيا دوبرافكا دجيدوفيتش، يوم 8 أبريل/ نيسان الماضي، بأن الجانب الصربي، بمشاركة الجانب الروسي، بدأ في توسيع أكبر منشأة لتخزين الغاز تحت الأرض في البلاد "باناتسكي دفور" لتصل إلى سعة 750 مليون متر مكعب. ويبلغ حجم المنشأة التي تقع شمالي صربيا، والتي تستخدمها بالتساوي مع شركة "صربيا غاز" المملوكة للدولة وشركة "غازبروم"، حاليا نحو 500 مليون متر مكعب.أكبر 10 محطات كهرباء في الوطن العربي

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اقتصاد, روسيا, صربيا