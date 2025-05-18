https://sarabic.ae/20250518/صورة-عون-وزعيم-دروز-إسرائيل-تثير-جدلا-واسعا-وبيان-عاجل-من-الرئاسة-اللبنانية-1100699681.html

صورة عون وزعيم دروز إسرائيل تثير جدلا واسعا... وبيان عاجل من الرئاسة اللبنانية

صورة عون وزعيم دروز إسرائيل تثير جدلا واسعا... وبيان عاجل من الرئاسة اللبنانية

سبوتنيك عربي

أثار الرئيس اللبناني جوزيف عون، جدلًا واسعًا بعد صورته بجانب الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل موفق طريف، خلال تواجدهما في الفاتيكان. 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T12:06+0000

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ووفقا للصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر عون إلى جانب طريف في لقاء ودي ومصافحة، فيما علقت هيئة البث الإسرائيلية على الصورة بعبارة "صورة لا نراها كل يوم".ولم يتأخر الرد اللبناني، إذ أوضح مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، في بيان له، أن عون "لا يعرف الشيخ موفق طريف"، مؤكدًا أن الصورة "وزعها الإعلام الإسرائيلي الرسمي لغايات مشبوهة لا تنطلي على أحد".وأضاف أنه "خلال توجه رئيس الجمهورية، قبل ظهر اليوم إلى مقعده في القداس الحبري الأول للبابا ليو الرابع عشر، تقدم منه أحد رجال الدين الدروز المشاركين في القداس وصافحه، علما أن رئيس الجمهورية لا يعرفه ولم يسبق أن التقاه".وأضاف: "تبين فيما بعد أنه الشيخ موفق طريف، ممثل الدروز في إسرائيل، وقد تعمدت هيئة البث الإسرائيلية توزيع الصورة مع تعليق يجافي الحقيقة"، مشيرًا إلى أن "مثل هذه الممارسات المشبوهة تتخصص بها وسائل الإعلام الإسرائيلية في لقاءات دولية مماثلة، وهي لا تلغي حقيقة الموقف اللبناني الرسمي، وبالتالي لا حاجة للترويج لمثل هذه الأكاذيب وخدمة العدو الإسرائيلي، فاقتضى التوضيح".وبرز دور الشيخ طريف، في الفترة الماضية على الساحة السياسية، لا سيما عقب التوترات التي سيطرت على الملف الدرزي في سوريا.وأدت الهجمات والتوترات الأمنية في مناطق انتشار الطائفة الدرزية بجرمانا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق ومحافظة السويداء، إلى انقسام في آراء المرجعيات الدرزية حيال طبيعة الحل الذي من شأنه أن يحمي الطائفة في سوريا.

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