صورة عون وزعيم دروز إسرائيل تثير جدلا واسعا... وبيان عاجل من الرئاسة اللبنانية
© AP Photo / Hussein Mallaالرئيس اللبناني، جوزيف عون
© AP Photo / Hussein Malla
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أثار الرئيس اللبناني جوزيف عون، جدلًا واسعًا بعد صورته بجانب الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل موفق طريف، خلال تواجدهما في الفاتيكان.
ووفقا للصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر عون إلى جانب طريف في لقاء ودي ومصافحة، فيما علقت هيئة البث الإسرائيلية على الصورة بعبارة "صورة لا نراها كل يوم".
תמונה שלא רואים כל יום: נשיא לבנון ג'וזף עאון לוחץ את ידו של מנהיגה הרוחני של העדה הדרוזית בישראל, השייח' מוואפק טריף, בשולי השבעת האפיפיור החדש בוותיקן@kaisos1987 pic.twitter.com/xK7fwHFFGn— כאן חדשות (@kann_news) May 18, 2025
ولم يتأخر الرد اللبناني، إذ أوضح مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، في بيان له، أن عون "لا يعرف الشيخ موفق طريف"، مؤكدًا أن الصورة "وزعها الإعلام الإسرائيلي الرسمي لغايات مشبوهة لا تنطلي على أحد".
وأضاف أنه "خلال توجه رئيس الجمهورية، قبل ظهر اليوم إلى مقعده في القداس الحبري الأول للبابا ليو الرابع عشر، تقدم منه أحد رجال الدين الدروز المشاركين في القداس وصافحه، علما أن رئيس الجمهورية لا يعرفه ولم يسبق أن التقاه".
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون لا يعرف الشيخ موفق طريف والصورة وزعها الإعلام الإسرائيلي الرسمي لغايات مشبوهة لا تنطلي على احد— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 18, 2025
أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية انه خلال توجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم إلى مقعده في القداس الحبري الاول للبابا…
وأضاف: "تبين فيما بعد أنه الشيخ موفق طريف، ممثل الدروز في إسرائيل، وقد تعمدت هيئة البث الإسرائيلية توزيع الصورة مع تعليق يجافي الحقيقة"، مشيرًا إلى أن "مثل هذه الممارسات المشبوهة تتخصص بها وسائل الإعلام الإسرائيلية في لقاءات دولية مماثلة، وهي لا تلغي حقيقة الموقف اللبناني الرسمي، وبالتالي لا حاجة للترويج لمثل هذه الأكاذيب وخدمة العدو الإسرائيلي، فاقتضى التوضيح".
وبرز دور الشيخ طريف، في الفترة الماضية على الساحة السياسية، لا سيما عقب التوترات التي سيطرت على الملف الدرزي في سوريا.
8 مايو, 15:07 GMT
وأدت الهجمات والتوترات الأمنية في مناطق انتشار الطائفة الدرزية بجرمانا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق ومحافظة السويداء، إلى انقسام في آراء المرجعيات الدرزية حيال طبيعة الحل الذي من شأنه أن يحمي الطائفة في سوريا.