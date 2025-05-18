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فيدان: تركيا تولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون والتنسيق مع السعودية

فيدان: تركيا تولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون والتنسيق مع السعودية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة والرياض تجمعهما روابط تاريخية وبشرية عميقة، مشيرا إلى أن الرؤية المشتركة التي رسمها قادة البلدين أسهمت في تعزيز... 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T17:15+0000

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وأوضح فيدان أن تركيا تولي أهمية خاصة لتعزيز هذا التعاون مع المملكة في مجالات الأمن والاستقرار الإقليمي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد.ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات فيدان جاءت خلال كلمته في اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي في الرياض، التي أكد خلالها أن العلاقات بين البلدين صمدت أمام الكثير من التحديات مما يبرهن على قوتها وتماسكها.وقال فيدان: "أنقرة تنظر إلى الرياض كشريك مهم في المنطقة والعالم الإسلامي"، مشيدا بالزخم الذي شهده التعاون الثنائي بينهما.وأعرب فيدان عن ارتياحه لارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية الذي بلغ ثمانية مليارات دولار خلال العام الماضي، معربا عن تطلع البلدين إلى رفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار على المدى القريب و30 مليار دولار في المستقبل.وبحسب تصريحات الوزير التركي، فإن مجلس التنسيق يشكل إطارا مؤسسيا فعالا للعلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية.وقال هاكان فيدان إلى أن المجلس يسهم في دفع التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية الخارجية التركية ومعهد الأمير سعود الفيصل لتطوير التعاون الدبلوماسي بين الجانبين.وترأس فيدان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق التركي السعودي، الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 2016، لمتابعة العلاقات ضمن إطار مؤسسي.ويضم المجلس 5 لجان تغطي مجالات السياسة والأمن والثقافة والتعليم والاستثمار والبنية التحتية والطاقة في البلدين.

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