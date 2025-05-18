https://sarabic.ae/20250518/قمة-بغداد-ترفض-تهجير-الفلسطينيين-وتدعو-لحل-سياسي-في-سوريا-وبوتين-يجب-معالجة-جذور-أزمة-أوكرانيا-1100701222.html

قمة بغداد ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعو لحل سياسي في سوريا.. وبوتين: يجب معالجة جذور أزمة أوكرانيا

قمة بغداد ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعو لحل سياسي في سوريا.. وبوتين: يجب معالجة جذور أزمة أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن البيان الختامي للقمة العربية الرابعة والثلاثين، التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، عن الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، وأكد ضرورة إدخال... 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T12:50+0000

2025-05-18T12:50+0000

2025-05-18T12:50+0000

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قمة بغداد ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعو لحل سياسي بسوريا.. وبوتين: يجب معالجة جذور أزمة أوكرانيا سبوتنيك عربي قمة بغداد ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعو لحل سياسي بسوريا.. وبوتين: يجب معالجة جذور أزمة أوكرانيا

ودعا البيان لـ"الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة"، كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.في السياق نفسه، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه يشعر بأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة، معربا عن أمله بمناقشة الأمر قريبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.على صعيد آخر، حثّ البيان الختامي لقمة بغداد المجتمع الدولي ومجلس الأمن على "ممارسة الضغط اللازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا"، مؤكدا أهمية المضي قدما في عملية سياسية انتقالية شاملة في سوريا.وأشار أبو زنيط في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أنه "لا ينبغي تحميل القمة العربية أكثر مما تحتمل"، لافتا إلى أن "زيارة ترامب لم يحسن الإخوة في الخليج استثمارها في اتجاه الضغط على إسرائيل، ويجب العلم بأن العرب ليسوا ضعافا وإنما لديهم أوراق قوة لا يحسنون اللعب به".من ناحيته، قال الباحث في العلاقات الدولية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد عثمان، إن "هذه القمة قمة دورية لكنها جاءت في وقت حرج بل غاية في الحرج، تهدد وجود الأمة العربية خاصة في فلسطين"، مشيرا إلى أن "القضايا العربية الأخرى كانت حاضرة بقوة من خلال البيان الختامي، من ليبيا إلى سوريا إلى اليمن إلى السودان، وكلها ملفات عنوانها الرئيسي عدم الاستقرار".وأضاف عثمان أن "الملف السوري شهد إجماعا حوله"، مشيرا إلى أن "زوال نظام الأسد وصعود نظام جديد، والقلق من خطر التقسيم، والقضاء على الإرهاب هناك، كل ذلك خلق إجماعا عربيا من خلال القمة حول هذا الملف، ورحب العرب برفع العقوبات عن دمشق، بما يعنيه من تطور إيجابي".بوتين يؤكد أن روسيا تحتاج إزالة أسباب الأزمة الأوكرانية وخلق الظروف لتحقيق السلام الدائم وضمان أمن روسيا.. وترامب يعلن أنه سيتحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي غدا الاثنين لوقف اطلاق النار في أوكرانياأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن النتيجة التي تحتاجها روسيا من العملية العسكرية الخاصة، هي إزالة الأسباب التي أدت إلى الأزمة، وخلق الظروف لتحقيق السلام الدائم وضمان أمن روسيا.وقال بوتين: "نتيجة العملية العسكرية الخاصة يجب أن تكون سلامًا طويل الأمد وحماية مصالح السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا".وأكد الرئيس الروسي أن النتيجة التي تحتاجها روسيا من النظام العالمي الجديد هي القضاء على الأسباب التي أدت إلى الأزمة، وخلق الظروف للسلام الدائم وضمان الأمن الروسي.في السياق نفسه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيتحدث هاتفيا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، صباح الاثنين الموافق 18 مايو/ أيار 2025، بشأن "وقف حمام الدم"، في مسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.وتابع موتزارين في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "إذا وعد ترامب بعدم نشر قوات حلف "الناتو" في أوكرانيا، بالتالي سيوافق الرئيس بوتين على وقف إطلاق النار".خامنئي يتهم ترامب بالكذب بشأن استخدام نفوذ واشنطن لإحلال السلام ويقول إن أمريكا حتما سترحل من المنطقةأعلن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن أمريكا "ستُجبر على الرحيل من هذه المنطقة، وسترحل حتمًا"، وذلك في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدول الخليج.وفي خطاب متلفز ألقاه أمام عدد من المدرّسين، أشار خامنئي إلى أن "عزيمة شعوب المنطقة، ستُجبر أمريكا على مغادرة هذه المنطقة"، منتقدا ما وصفه بالنموذج الأمريكي الفاشل، الذي يهدف إلى الإبقاء على دول الخليج في حالة "تبعية واحتياج دائم للدعم الأمريكي".وأضاف خامنئي أن "ترامب والمسؤولين الأمريكيين يكذبون حين يدّعون أنهم يستخدمون القوة من أجل السلام، في حين أنهم يستخدمونها لقتل الأطفال في غزة" .وقال خامنئي أيضا إن الرئيس الأمريكي صرح بأن الدول العربية في المنطقة لا يمكنها الصمود 10 أيام من دون الدعم الأمريكي، مضيفا: "من خلال سلوكها ومقترحاتها، تواصل واشنطن فرض هذا النموذج، وكأن هذه الدول لا يمكنها الاستمرار بدونها، وهذا النموذج قد فشل بوضوح".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "تصريحات خامنئي لن تؤثر بالسلب على المفاوضات الجارية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، فالمفاوضات بين البلدين تنحصر في الملف النووي وهناك خطوط عريضة تعلنها إيران دائما وتوضحها في أي مفاوضات وهو حق تخصيب اليورانيوم والاحتفاظ بأجهزة الطرد المركزي ويمكن لإيران أن تتفاوض حول نسب تخصيب اليورانيوم وحول عدد أجهزة الطرد المركزي التي ستحتفظ بها في أي اتفاقٍ نووي جديد لكن فكرة تخلي إيران عن تخصيبها لليورانيوم أو أن تتخلى عن هذه الأجهزة هو خط أحمر بالنسبة لإيران ومرفوض".أردوغان يسعى لتخفيف العقوبات الدفاعية الأمريكية على تركياأعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تطلعه لتخفيف العقوبات الدفاعية الأمريكية المفروضة على تركيا، وذلك مع تحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن بعد عودة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض.وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من ألبانيا حيث حضر قمة المجموعة السياسية الأوروبية في تيرانا، إنه ناقش مع ترامب والسفير الأمريكي المُعيّن حديثا في تركيا، توم باراك، قضية العقوبات المفروضة بموجب "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (كاتسا).وأدى تحرك تركيا لشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "S-400" إلى صدام مع أمريكا استمر لسنوات، وفرضت واشنطن عقوبات تُعرف باسم "كاتسا"، والتي استهدفت صناعة الدفاع في أنقرة، وأزالها من برنامج تطوير طائرات "إف-35" المقاتلة.وأشار كاتب أوغلو في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هناك عقبات لا شك في طريق تحسن العلاقات، مثل العلاقة بين تركيا وروسيا وإيران، فضلا عن نقطة الخلاف الرئيسية المتعلقة بإسرائيل والخلاف بين أردوغان ونتنياهو"، لافتا إلى أنه "برغم هذه العقبات فإن العلاقة ستشهد تحسنا في الأيام القادمة، والدليل على ذلك الإفراج عن صفقات تسليح جديدة، أبرزها طائرات "إف-16".

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