قمة بغداد ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعو لحل سياسي في سوريا.. وبوتين: يجب معالجة جذور أزمة أوكرانيا
قمة بغداد ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعو لحل سياسي بسوريا.. وبوتين: يجب معالجة جذور أزمة أوكرانيا
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أعلن البيان الختامي للقمة العربية الرابعة والثلاثين، التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، عن الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، وأكد ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وطالب الدول ذات التأثير بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب على القطاع، وإدخال المساعدات.
ودعا البيان لـ"الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة"، كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.
في السياق نفسه، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه يشعر بأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة، معربا عن أمله بمناقشة الأمر قريبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
على صعيد آخر، حثّ البيان الختامي لقمة بغداد المجتمع الدولي ومجلس الأمن على "ممارسة الضغط اللازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا"، مؤكدا أهمية المضي قدما في عملية سياسية انتقالية شاملة في سوريا.
قال أستاذ العلوم السياسية، د. إياد أبو زنيط، إن "الموقف العربي واضح فيما يتعلق برفض التهجير، لافتا إلى أنه مع ذلك لا بد من خطوات عملية ترافق هذا الموقف، مثل الدعم المالي للشعب المحاصر في غزة والضفة، فهناك الآلاف لا يتلقون رواتبهم وعاطلون عن العمل، كما أنه من المطلوب ضبط العلاقة بين الدول العربية وإسرائيل كنوع من الردع لتل أبيب".
وأشار أبو زنيط في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أنه "لا ينبغي تحميل القمة العربية أكثر مما تحتمل"، لافتا إلى أن "زيارة ترامب لم يحسن الإخوة في الخليج استثمارها في اتجاه الضغط على إسرائيل، ويجب العلم بأن العرب ليسوا ضعافا وإنما لديهم أوراق قوة لا يحسنون اللعب به".
من ناحيته، قال الباحث في العلاقات الدولية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد عثمان، إن "هذه القمة قمة دورية لكنها جاءت في وقت حرج بل غاية في الحرج، تهدد وجود الأمة العربية خاصة في فلسطين"، مشيرا إلى أن "القضايا العربية الأخرى كانت حاضرة بقوة من خلال البيان الختامي، من ليبيا إلى سوريا إلى اليمن إلى السودان، وكلها ملفات عنوانها الرئيسي عدم الاستقرار".
وأضاف عثمان أن "الملف السوري شهد إجماعا حوله"، مشيرا إلى أن "زوال نظام الأسد وصعود نظام جديد، والقلق من خطر التقسيم، والقضاء على الإرهاب هناك، كل ذلك خلق إجماعا عربيا من خلال القمة حول هذا الملف، ورحب العرب برفع العقوبات عن دمشق، بما يعنيه من تطور إيجابي".
بوتين يؤكد أن روسيا تحتاج إزالة أسباب الأزمة الأوكرانية وخلق الظروف لتحقيق السلام الدائم وضمان أمن روسيا.. وترامب يعلن أنه سيتحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي غدا الاثنين لوقف اطلاق النار في أوكرانيا
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن النتيجة التي تحتاجها روسيا من العملية العسكرية الخاصة، هي إزالة الأسباب التي أدت إلى الأزمة، وخلق الظروف لتحقيق السلام الدائم وضمان أمن روسيا.
وقال بوتين: "نتيجة العملية العسكرية الخاصة يجب أن تكون سلامًا طويل الأمد وحماية مصالح السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا".
وأكد الرئيس الروسي أن النتيجة التي تحتاجها روسيا من النظام العالمي الجديد هي القضاء على الأسباب التي أدت إلى الأزمة، وخلق الظروف للسلام الدائم وضمان الأمن الروسي.
في السياق نفسه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيتحدث هاتفيا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، صباح الاثنين الموافق 18 مايو/ أيار 2025، بشأن "وقف حمام الدم"، في مسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.
قال المحلل السياسي، أندريه موتزارين، إن "مطالب روسيا لن تتغير منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في كييف، وروسيا تريد ضمان الأمن، من خلال عدم وجود قوات حلف "الناتو" في أوكرانيا وعدم انضمام الأخيرة لقوات الناتو ، وإلغاء القوانين المناهضة للشعب الروسي الذي يعيش في الأراضي الأوكرانية"، مضيفا أن "الرئيس بوتين يصرّ على بقاء الأربع أقاليم الجديدة، وبالتالي أمام ترامب الخيار بأن يوافق على مطالب روسيا من خلال التوقف عن تزويد أوكرانيا بالسلاح وإجبار زيلينسكي على المباحثات".
وتابع موتزارين في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "إذا وعد ترامب بعدم نشر قوات حلف "الناتو" في أوكرانيا، بالتالي سيوافق الرئيس بوتين على وقف إطلاق النار".
خامنئي يتهم ترامب بالكذب بشأن استخدام نفوذ واشنطن لإحلال السلام ويقول إن أمريكا حتما سترحل من المنطقة
أعلن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن أمريكا "ستُجبر على الرحيل من هذه المنطقة، وسترحل حتمًا"، وذلك في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدول الخليج.
وفي خطاب متلفز ألقاه أمام عدد من المدرّسين، أشار خامنئي إلى أن "عزيمة شعوب المنطقة، ستُجبر أمريكا على مغادرة هذه المنطقة"، منتقدا ما وصفه بالنموذج الأمريكي الفاشل، الذي يهدف إلى الإبقاء على دول الخليج في حالة "تبعية واحتياج دائم للدعم الأمريكي".
وأضاف خامنئي أن "ترامب والمسؤولين الأمريكيين يكذبون حين يدّعون أنهم يستخدمون القوة من أجل السلام، في حين أنهم يستخدمونها لقتل الأطفال في غزة" .
وقال خامنئي أيضا إن الرئيس الأمريكي صرح بأن الدول العربية في المنطقة لا يمكنها الصمود 10 أيام من دون الدعم الأمريكي، مضيفا: "من خلال سلوكها ومقترحاتها، تواصل واشنطن فرض هذا النموذج، وكأن هذه الدول لا يمكنها الاستمرار بدونها، وهذا النموذج قد فشل بوضوح".
قال المحلل السياسي، سمير شوهاني، إن "تصريحات علي خامنئي حول أمريكا في محلها، لأنها لا تعتزم تثبيت السلام في المنطقة، وخير شاهد ودليل ما يجري في قطاع غزة فإذا كان ترامب يريد أن يتوصل إلى سلام كان بإمكانه أن يضع ضغوطا على الكيان الإسرائيلي لإحلال السلام في قطاع غزة ، لكن يبدو أن هناك سياسة انتقائية فمن يعارضهم يستخدمون القوة ضده ويسمونها عملية لإحلال السلام وهذه هى النقطة الرئيسية في سياسة أمريكا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "تصريحات خامنئي لن تؤثر بالسلب على المفاوضات الجارية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، فالمفاوضات بين البلدين تنحصر في الملف النووي وهناك خطوط عريضة تعلنها إيران دائما وتوضحها في أي مفاوضات وهو حق تخصيب اليورانيوم والاحتفاظ بأجهزة الطرد المركزي ويمكن لإيران أن تتفاوض حول نسب تخصيب اليورانيوم وحول عدد أجهزة الطرد المركزي التي ستحتفظ بها في أي اتفاقٍ نووي جديد لكن فكرة تخلي إيران عن تخصيبها لليورانيوم أو أن تتخلى عن هذه الأجهزة هو خط أحمر بالنسبة لإيران ومرفوض".
أردوغان يسعى لتخفيف العقوبات الدفاعية الأمريكية على تركيا
أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تطلعه لتخفيف العقوبات الدفاعية الأمريكية المفروضة على تركيا، وذلك مع تحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن بعد عودة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض.
وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من ألبانيا حيث حضر قمة المجموعة السياسية الأوروبية في تيرانا، إنه ناقش مع ترامب والسفير الأمريكي المُعيّن حديثا في تركيا، توم باراك، قضية العقوبات المفروضة بموجب "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (كاتسا).
وأدى تحرك تركيا لشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "S-400" إلى صدام مع أمريكا استمر لسنوات، وفرضت واشنطن عقوبات تُعرف باسم "كاتسا"، والتي استهدفت صناعة الدفاع في أنقرة، وأزالها من برنامج تطوير طائرات "إف-35" المقاتلة.
قال الكاتب والمحلل السياسي، د. يوسف كاتب أوغلو، إن "مجيء ترامب أعطى العلاقة بين تركيا وأمريكا زخما تحت مبدأ الكل رابح من هذه العلاقة"، لافتا إلى أن "أمريكا لا ترغب في خسارة حليف قوي وجيش قوي في "الناتو"، وهو تركيا".
وأشار كاتب أوغلو في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هناك عقبات لا شك في طريق تحسن العلاقات، مثل العلاقة بين تركيا وروسيا وإيران، فضلا عن نقطة الخلاف الرئيسية المتعلقة بإسرائيل والخلاف بين أردوغان ونتنياهو"، لافتا إلى أنه "برغم هذه العقبات فإن العلاقة ستشهد تحسنا في الأيام القادمة، والدليل على ذلك الإفراج عن صفقات تسليح جديدة، أبرزها طائرات "إف-16".