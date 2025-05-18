https://sarabic.ae/20250518/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-جميع-المؤشرات-تؤكد-مقتل-محمد-السنوار-1100691323.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: جميع المؤشرات تؤكد مقتل محمد السنوار
وزير الدفاع الإسرائيلي: جميع المؤشرات تؤكد مقتل محمد السنوار
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن "جميع المؤشرات تؤكد مقتل القيادي في حركة حماس محمد السنوار". 18.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقال كاتس، في اجتماع لجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي): "لم يتم حتى الآن التحقق من مقتل محمد السنوار، لكن المؤشرات تشير إلى نجاح عملية اغتياله"، وذلك حسب القناة 14 الإسرائيلية.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إن "سلاح الجو نفذ 9 غارات على المستشفى الأوروبي بخان يونس، باستخدام قنابل خارقة للتحصينات"، مؤكدة أن "الشخصية المستهدفة هو رئيس الذراع العسكري لحماس محمد السنوار، لكن ليس من الواضح مصيره".وجاء في بيان مشترك صادر عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أن "منظمة حماس تواصل استخدام المستشفيات في قطاع غزة لأغراض مسلحة".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
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https://sarabic.ae/20250514/-حماس-قصف-المنازل-على-رؤوس-ساكنيها-وارتكاب-المجازر--سلوك-وحشي-من-حكومة-نتنياهو-1100524425.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الدفاع الإسرائيلي: جميع المؤشرات تؤكد مقتل محمد السنوار
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن "جميع المؤشرات تؤكد مقتل القيادي في حركة حماس محمد السنوار".
وقال كاتس، في اجتماع لجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي): "لم يتم حتى الآن التحقق من مقتل محمد السنوار، لكن المؤشرات تشير إلى نجاح عملية اغتياله"، وذلك حسب القناة
14 الإسرائيلية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية
، في وقت سابق، إن "سلاح الجو نفذ 9 غارات على المستشفى الأوروبي بخان يونس، باستخدام قنابل خارقة للتحصينات"، مؤكدة أن "الشخصية المستهدفة هو رئيس الذراع العسكري لحماس محمد السنوار، لكن ليس من الواضح مصيره".
وجاء في بيان مشترك صادر عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أن "منظمة حماس تواصل استخدام المستشفيات في قطاع غزة لأغراض مسلحة".
وشدد بيان الجيش الإسرائيلي على أنه "قبل الهجوم وخلاله تم اتخاذ خطوات لتقليص احتمال استهداف مواطنين، من خلال استخدام أسلحة دقيقة، ومراقبة من الجو ومعلومات استخبارية أخرى".
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".