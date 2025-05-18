https://sarabic.ae/20250518/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-جميع-المؤشرات-تؤكد-مقتل-محمد-السنوار-1100691323.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: جميع المؤشرات تؤكد مقتل محمد السنوار

وزير الدفاع الإسرائيلي: جميع المؤشرات تؤكد مقتل محمد السنوار

سبوتنيك عربي

أ‌كد ‏وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن "جميع المؤشرات تؤكد مقتل القيادي في حركة حماس محمد السنوار". 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T09:05+0000

2025-05-18T09:05+0000

2025-05-18T09:05+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049087021_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0debba6d64834c32af89dc9286cd1437.jpg

وقال كاتس، في اجتماع لجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي): "لم يتم حتى الآن التحقق من مقتل محمد السنوار، لكن المؤشرات تشير إلى نجاح عملية اغتياله"، وذلك حسب القناة 14 الإسرائيلية.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إن "سلاح الجو نفذ 9 غارات على المستشفى الأوروبي بخان يونس، باستخدام قنابل خارقة للتحصينات"، مؤكدة أن "الشخصية المستهدفة هو رئيس الذراع العسكري لحماس محمد السنوار، لكن ليس من الواضح مصيره".وجاء في بيان مشترك صادر عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أن "منظمة حماس تواصل استخدام المستشفيات في قطاع غزة لأغراض مسلحة".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".

https://sarabic.ae/20250516/بعد-الهجوم-على-موانئ-يمنية-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يهدد-باغتيال-زعيم-أنصار-الله-1100638162.html

https://sarabic.ae/20250514/-حماس-قصف-المنازل-على-رؤوس-ساكنيها-وارتكاب-المجازر--سلوك-وحشي-من-حكومة-نتنياهو-1100524425.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي