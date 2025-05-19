https://sarabic.ae/20250519/الخارجية-الروسية-موسكو-تتصرف-بشكل-منهجي-بما-يتماشى-مع-موقفها-بشأن-التسوية-الأوكرانية-1100740312.html

الخارجية الروسية: موسكو تتصرف بشكل منهجي بما يتماشى مع موقفها بشأن التسوية الأوكرانية

الخارجية الروسية: موسكو تتصرف بشكل منهجي بما يتماشى مع موقفها بشأن التسوية الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن روسيا تتصرف بشكل منهجي بما يتماشى مع موقفها بشأن التسوية الأوكرانية، مشيرة إلى أن نظام... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T13:14+0000

2025-05-19T13:14+0000

2025-05-19T13:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقالت زاخاروفا للصحفيين، تعليقًا على المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول: "الأمر الأكثر أهمية هو موقف بلادنا، الذي عبّر عنه بوضوح الرئيس الروسي في 14 يونيو/حزيران 2024، انظروا كيف تتصرف بلادنا بشكل منهجي ومبدئي ومنطقي وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية".وأشارت إلى أن روسيا تظهر موقفا مسؤولا يرتكز على القانون الدولي ومصالح البلاد وبشكل عام على الاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها.في يونيو 2024، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من أجل بدء المفاوضات، يجب على أوكرانيا سحب قواتها من كامل أراضي المناطق الجديدة في روسيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعتي خيرسون، وزابوروجيه، وكذلك الإعلان رسميًا عن التخلي عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس، قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".

https://sarabic.ae/20250517/الخارجية-الروسية-لافروف-وروبيو-ناقشا-هاتفيا-نتائج-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول-1100670749.html

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