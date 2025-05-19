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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250519/الخارجية-الروسية-موسكو-تتصرف-بشكل-منهجي-بما-يتماشى-مع-موقفها-بشأن-التسوية-الأوكرانية-1100740312.html
الخارجية الروسية: موسكو تتصرف بشكل منهجي بما يتماشى مع موقفها بشأن التسوية الأوكرانية
الخارجية الروسية: موسكو تتصرف بشكل منهجي بما يتماشى مع موقفها بشأن التسوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن روسيا تتصرف بشكل منهجي بما يتماشى مع موقفها بشأن التسوية الأوكرانية، مشيرة إلى أن نظام... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T13:14+0000
2025-05-19T13:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت زاخاروفا للصحفيين، تعليقًا على المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول: "الأمر الأكثر أهمية هو موقف بلادنا، الذي عبّر عنه بوضوح الرئيس الروسي في 14 يونيو/حزيران 2024، انظروا كيف تتصرف بلادنا بشكل منهجي ومبدئي ومنطقي وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية".وأشارت إلى أن روسيا تظهر موقفا مسؤولا يرتكز على القانون الدولي ومصالح البلاد وبشكل عام على الاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها.في يونيو 2024، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من أجل بدء المفاوضات، يجب على أوكرانيا سحب قواتها من كامل أراضي المناطق الجديدة في روسيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعتي خيرسون، وزابوروجيه، وكذلك الإعلان رسميًا عن التخلي عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس، قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".
https://sarabic.ae/20250517/الخارجية-الروسية-لافروف-وروبيو-ناقشا-هاتفيا-نتائج-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول-1100670749.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: موسكو تتصرف بشكل منهجي بما يتماشى مع موقفها بشأن التسوية الأوكرانية

13:14 GMT 19.05.2025
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن روسيا تتصرف بشكل منهجي بما يتماشى مع موقفها بشأن التسوية الأوكرانية، مشيرة إلى أن نظام كييف، على العكس من ذلك، يغير موقفه باستمرار.
وقالت زاخاروفا للصحفيين، تعليقًا على المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول: "الأمر الأكثر أهمية هو موقف بلادنا، الذي عبّر عنه بوضوح الرئيس الروسي في 14 يونيو/حزيران 2024، انظروا كيف تتصرف بلادنا بشكل منهجي ومبدئي ومنطقي وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية".

وتابعت زاخاروفا: "انظروا كم مرة غيّر نظام كييف موقفه، حتى من مفاوضات إسطنبول كان الأمر واضحاً، في الصباح شيء، وفي المساء شيء آخر، وفي صباح اليوم التالي شيء ثالث، وهكذا باستمرار".

وأشارت إلى أن روسيا تظهر موقفا مسؤولا يرتكز على القانون الدولي ومصالح البلاد وبشكل عام على الاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها.
يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
لافروف وروبيو يناقشان هاتفيا نتائج المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
17 مايو, 12:51 GMT
في يونيو 2024، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من أجل بدء المفاوضات، يجب على أوكرانيا سحب قواتها من كامل أراضي المناطق الجديدة في روسيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعتي خيرسون، وزابوروجيه، وكذلك الإعلان رسميًا عن التخلي عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرًا إلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.

وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس، قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".
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