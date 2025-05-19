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https://sarabic.ae/20250519/الرئيس-الأرجنتيني-ميلي-يتهم-صحفيا-بضربه-بميكروفون-عمدا-فيديو-1100717984.html
الرئيس الأرجنتيني ميلي يتهم صحفيا بضربه بميكروفون عمدا.. فيديو
الرئيس الأرجنتيني ميلي يتهم صحفيا بضربه بميكروفون عمدا.. فيديو
سبوتنيك عربي
اتهم الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، أمس الأحد، صحفيًا تلفزيونيًا بضربه بميكروفون عمدًا. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T01:32+0000
2025-05-19T01:32+0000
الرئيس الأرجنتيني
العالم
توجيه اتهام
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وقعت الحادثة بعد التصويت في الانتخابات البرلمانية في بوينس آيرس.بونس آيرس- سبوتنيك. حضر ميلي إلى مركز الاقتراع ورحب بأعضاء اللجنة قبل استلام بطاقة الاقتراع. رفض أحدهم مصافحة الرئيس، رافعًا إصبعه، مبديًا إشارة سلبية، كما يتضح من مقطع فيديو وسائل إعلام.لاحقًا، عندما كان ميلي وشقيقته كارينا يغادران مركز الاقتراع، أحاط به حشد من الصحفيين الذين كانوا يرافقونهما إلى سيارتهما، ضرب أحد الصحفيين رئيس الدولة بالميكروفون على أنفه.في الفيديو الذي نشرته صحيفة لا ناسيون، يمكن رؤية ميلي وهو يتوقف غاضبًا ويشير إلى الصحفي قائلًا: "لقد ضربتني عمدًا". في الفيديو، يُمكن سماعه يُجيب: "لا، لا".شبكة C5N هي وسيلة إعلامية مُعارضة لميلي.ميلي لديه موقف سلبي تجاه الصحفيين، فهو ينتقدهم كثيرًا، ولا يُعقد مؤتمرات صحفية، بل يُجري فقط مقابلات فردية مع وسائل إعلام أجنبية ومع الصحفيين الأرجنتينيين الذين يعرفهم شخصيًا.
سبوتنيك عربي
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الرئيس الأرجنتيني, العالم, توجيه اتهام
الرئيس الأرجنتيني, العالم, توجيه اتهام

الرئيس الأرجنتيني ميلي يتهم صحفيا بضربه بميكروفون عمدا.. فيديو

01:32 GMT 19.05.2025
© AP Photo / Gustavo Garelloالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Gustavo Garello
تابعنا عبر
اتهم الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، أمس الأحد، صحفيًا تلفزيونيًا بضربه بميكروفون عمدًا.
وقعت الحادثة بعد التصويت في الانتخابات البرلمانية في بوينس آيرس.
بونس آيرس- سبوتنيك. حضر ميلي إلى مركز الاقتراع ورحب بأعضاء اللجنة قبل استلام بطاقة الاقتراع. رفض أحدهم مصافحة الرئيس، رافعًا إصبعه، مبديًا إشارة سلبية، كما يتضح من مقطع فيديو وسائل إعلام.
لاحقًا، عندما كان ميلي وشقيقته كارينا يغادران مركز الاقتراع، أحاط به حشد من الصحفيين الذين كانوا يرافقونهما إلى سيارتهما، ضرب أحد الصحفيين رئيس الدولة بالميكروفون على أنفه.
في الفيديو الذي نشرته صحيفة لا ناسيون، يمكن رؤية ميلي وهو يتوقف غاضبًا ويشير إلى الصحفي قائلًا: "لقد ضربتني عمدًا". في الفيديو، يُمكن سماعه يُجيب: "لا، لا".
شبكة C5N هي وسيلة إعلامية مُعارضة لميلي.
ميلي لديه موقف سلبي تجاه الصحفيين، فهو ينتقدهم كثيرًا، ولا يُعقد مؤتمرات صحفية، بل يُجري فقط مقابلات فردية مع وسائل إعلام أجنبية ومع الصحفيين الأرجنتينيين الذين يعرفهم شخصيًا.
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