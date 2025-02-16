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مطالبات في الأرجنتين تسعى لعزل رئيس البلاد
مطالبات في الأرجنتين تسعى لعزل رئيس البلاد
سبوتنيك عربي
أمر الرئيس الأرجنتيني،| خافيير ميلي، بإجراء تحقيق لمكافحة الفساد في منشوره عن العملات المشفرة، والذي أثار انتقادات حادة، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لرئيس... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T05:12+0000
2025-02-16T05:12+0000
الأرجنتين
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اقتصاد
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وقال حزب "الاتحاد من أجل الوطن" في بيان: "تورط ميلي في جريمة تتعلق بالاحتيال في العملات المشفرة أمر خطير للغاية. هذه فضيحة غير مسبوقة".وفي بيان للخدمة الصحفية لرئيس الدولة: "أصدر الرئيس توجيهات إلى هيئة مكافحة الفساد بالتدخل وتحديد ما إذا كان هناك أي سوء سلوك من جانب أي عضو في الحكومة الوطنية، بما في ذلك الرئيس نفسه".سيتم تمرير كافة المعلومات التي تم جمعها أثناء التحقيق إلى جهات إنفاذ القانون.وفي وقت سابق، نشر مايلي معلومات عن إحدى العملات المشفرة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، والتي أدت إلى ارتفاع قيمتها، قبل أن تنخفض لاحقا. وأثار المنشور انتقادات للرئيس، لأنه، كما تشير صحيفة "باجينا 12"، قرر كثيرون الاستثمار في العملات الأجنبية فخسروا أموالهم.وبعد ذلك قام مايلي بحذف المنشور، قائلاً إنه كان يدعم مشروعًا خاصًا ولم يكن على دراية بتفاصيل المشروع واصفًا منفذي العملية بـ "الجرذان القذرة"، وبالتالي قرر عدم الاستمرار في نشر المعلومات عنه. قالت المعارضة الأرجنتينية إنها ستضغط من أجل عزل الرئيس.وشارك خافيير مايلي عملة مشفرة تُدعى "$LIBRA" على حسابه في منصة "إكس"، زاعمًا أنها مشروع خاص لدعم الاقتصاد الأرجنتيني، وعقب ذلك شهدت العملة المشفرة انهيارًا سريعًا، حيث خسرت 4.4 مليار دولار من قيمتها في 5 ساعات فقط.الرئيس الأرجنتيني يرفض لقاء سفراء دول إسلامية بسبب وجود ممثل لفلسطينالأرجنتين تعتقل "خلية إرهابية" كانت تخطط لشن هجمات ضد الجالية اليهودية... فيديوالأرجنتين تصنف "حماس" منظمة "إرهابية" دعما لإسرائيل
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الأرجنتين, العالم, اقتصاد
الأرجنتين, العالم, اقتصاد

مطالبات في الأرجنتين تسعى لعزل رئيس البلاد

05:12 GMT 16.02.2025
© AP Photo / Gustavo Garelloالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Gustavo Garello
تابعنا عبر
أمر الرئيس الأرجنتيني،| خافيير ميلي، بإجراء تحقيق لمكافحة الفساد في منشوره عن العملات المشفرة، والذي أثار انتقادات حادة، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لرئيس الدولة، ما تسبب في مطالبة حزب "الاتحاد من أجل الوطن" بعزل رئيس البلاد.
وقال حزب "الاتحاد من أجل الوطن" في بيان: "تورط ميلي في جريمة تتعلق بالاحتيال في العملات المشفرة أمر خطير للغاية. هذه فضيحة غير مسبوقة".

وأضح الحزب أن "كتلة النواب قررت تقديم مقترح لعزل الرئيس".

وفي بيان للخدمة الصحفية لرئيس الدولة: "أصدر الرئيس توجيهات إلى هيئة مكافحة الفساد بالتدخل وتحديد ما إذا كان هناك أي سوء سلوك من جانب أي عضو في الحكومة الوطنية، بما في ذلك الرئيس نفسه".

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مجموعة مكونة من خبراء في الأصول المشفرة والتمويل ومكافحة غسيل الأموال تحت إدارة الرئيس، والتي ستجمع كل المعلومات لبدء تحقيق عاجل في إطلاق العملة المشفرة، التي نشرها الرئيس.

سيتم تمرير كافة المعلومات التي تم جمعها أثناء التحقيق إلى جهات إنفاذ القانون.
وفي وقت سابق، نشر مايلي معلومات عن إحدى العملات المشفرة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، والتي أدت إلى ارتفاع قيمتها، قبل أن تنخفض لاحقا. وأثار المنشور انتقادات للرئيس، لأنه، كما تشير صحيفة "باجينا 12"، قرر كثيرون الاستثمار في العملات الأجنبية فخسروا أموالهم.
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وبعد ذلك قام مايلي بحذف المنشور، قائلاً إنه كان يدعم مشروعًا خاصًا ولم يكن على دراية بتفاصيل المشروع واصفًا منفذي العملية بـ "الجرذان القذرة"، وبالتالي قرر عدم الاستمرار في نشر المعلومات عنه. قالت المعارضة الأرجنتينية إنها ستضغط من أجل عزل الرئيس.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن خافيير مايلي روج لعملة مشفرة، قبيل أن تخسر 4.4 مليار دولار من قيمتها في 5 ساعات.

وشارك خافيير مايلي عملة مشفرة تُدعى "$LIBRA" على حسابه في منصة "إكس"، زاعمًا أنها مشروع خاص لدعم الاقتصاد الأرجنتيني، وعقب ذلك شهدت العملة المشفرة انهيارًا سريعًا، حيث خسرت 4.4 مليار دولار من قيمتها في 5 ساعات فقط.
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