https://sarabic.ae/20250519/زيلينسكي-يعلن-أنه-لن-يسحب-قواته-من-المناطق-الروسية-الجديدة-1100757366.html
زيلينسكي يعلن أنه لن يسحب قواته من المناطق الروسية الجديدة
زيلينسكي يعلن أنه لن يسحب قواته من المناطق الروسية الجديدة
سبوتنيك عربي
صرح فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا لا تنوي سحب قواتها من المناطق الروسية الجديدة، مضيفا: "لن يسحب أحد قواتنا من أراضينا". 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T23:34+0000
2025-05-19T23:34+0000
2025-05-19T23:34+0000
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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية، عقب محادثته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين.جدير بالذكر، أنه في يونيو/ حزيران الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء اجتماعه مع وزير الخارجية سيرغي لافروف إن موسكو مستعدة لتسوية النزاع في أوكرانيا، والتي ستشمل الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وجمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه كأراض تابعة لروسيا.
https://sarabic.ae/20250519/الكرملين-ترامب-يتبنى-موقفا-محايدا-بشأن-أوكرانيا-بينما-الأوروبيون-منحازون-لكييف-1100753026.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يعلن أنه لن يسحب قواته من المناطق الروسية الجديدة
صرح فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا لا تنوي سحب قواتها من المناطق الروسية الجديدة، مضيفا: "لن يسحب أحد قواتنا من أراضينا".
موسكو - سبوتنيك
. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية، عقب محادثته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين.
جدير بالذكر، أنه في يونيو/ حزيران الماضي، قال الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين أثناء اجتماعه مع وزير الخارجية سيرغي لافروف إن موسكو مستعدة لتسوية النزاع في أوكرانيا، والتي ستشمل الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وجمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه كأراض تابعة لروسيا.