طهران تحتج رسميا على لندن بسبب اعتقالها لمواطنين إيرانيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قمة بغداد ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعو لعملية سياسية شاملة في سوريا، بوتين يؤكد أن روسيا تحتاج إزالة أسباب الأزمة الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
08:31 GMT
30 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250519/طهران-تحتج-رسميا-على-لندن-بسبب-اعتقالها-لمواطنين-إيرانيين-1100720133.html
طهران تحتج رسميا على لندن بسبب اعتقالها لمواطنين إيرانيين
طهران تحتج رسميا على لندن بسبب اعتقالها لمواطنين إيرانيين
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية رفض طهران لاعتقال مواطنين إيرانيين في بريطانيا، واصفة الاتهامات التي تم توجيهها إليهم بأنها "باطلة". 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T05:45+0000
2025-05-19T05:45+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100719975_0:0:2121:1194_1920x0_80_0_0_209ef28d4ed379a8910c63d87d9788ea.jpg
جاء ذلك في بيان للخارجية الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، التي أشارت إلى أن الخطوة الإيرانية تضمنت استدعاء القائم بالأعمال البريطاني في طهران، مساء أمس الأحد.وقالت الخارجية الإيرانية إن ما تعرض له الإيرانيون في بريطانيا، "اعتقال مشبوه وغير مبرر".وقال مدير إدارة غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية، شهرام قاضي زاده، إن "الاتهامات التي طالت المواطنين الإيرانيين، تمت دون تقديم أدلة أو إشعار رسمي للسفارة الإيرانية"، مشيرًا إلى أنه تم منعهم من حقوقهم القنصلية الأساسية.وأردف: "هذا الأمر يتعارض مع مبادئ القانون الدولي ومعاهدة فيينا للعلاقات القنصلية"، مضيفًا: "هذه الإجراءات قد تكون مدفوعة بدوافع سياسية للضغط على إيران".وأعلنت الشرطة البريطانية، أمس السبت، اعتقال عدد من الإيرانيين للاشتباه في تخطيطهم "لهجمات إرهابية أو العمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية"، مضيفة: "تم إطلاق سراح 4 منهم، اليوم السبت، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة".وكانت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، قد قالت في تصريحات سابقة، إن ما وصفته بـ"التهديدات الإيرانية على الأراضي البريطانية مقلقة"، مضيفة: "ستحاسب إيران على سلوكها"، حسب تعبيرها.
https://sarabic.ae/20250507/إيران-تهاجم-بريطانيا-بعد-اعتقال-عدد-من-مواطنينها-1100238846.html
https://sarabic.ae/20250101/إيران-تحذر-من-تبعات-هجمات-أمريكا-وبريطانيا-على-اليمن-1096377734.html
إيران
أخبار إيران
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100719975_118:0:2003:1414_1920x0_80_0_0_17913a53d0c61e4a6450b264c9722a03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, بريطانيا
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, بريطانيا

طهران تحتج رسميا على لندن بسبب اعتقالها لمواطنين إيرانيين

05:45 GMT 19.05.2025
© Getty Images / Konstantin_Novakovicمقر الخارجية الإيرانية في طهران
مقر الخارجية الإيرانية في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© Getty Images / Konstantin_Novakovic
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية رفض طهران لاعتقال مواطنين إيرانيين في بريطانيا، واصفة الاتهامات التي تم توجيهها إليهم بأنها "باطلة".
جاء ذلك في بيان للخارجية الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، التي أشارت إلى أن الخطوة الإيرانية تضمنت استدعاء القائم بالأعمال البريطاني في طهران، مساء أمس الأحد.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
إيران تهاجم بريطانيا بعد اعتقال عدد من مواطنيها
7 مايو, 06:07 GMT
وقالت الخارجية الإيرانية إن ما تعرض له الإيرانيون في بريطانيا، "اعتقال مشبوه وغير مبرر".

وتابعت: "تم إبلاغ المسؤول البريطاني باحتجاج طهران الشديد، كما تمت مطالبته بتقديم إيضاحات من الحكومة البريطانية حول الأسس القانونية لعمليات الاعتقال".

وقال مدير إدارة غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية، شهرام قاضي زاده، إن "الاتهامات التي طالت المواطنين الإيرانيين، تمت دون تقديم أدلة أو إشعار رسمي للسفارة الإيرانية"، مشيرًا إلى أنه تم منعهم من حقوقهم القنصلية الأساسية.
وأردف: "هذا الأمر يتعارض مع مبادئ القانون الدولي ومعاهدة فيينا للعلاقات القنصلية"، مضيفًا: "هذه الإجراءات قد تكون مدفوعة بدوافع سياسية للضغط على إيران".
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
إيران تحذر من تبعات هجمات أمريكا وبريطانيا على اليمن
1 يناير, 07:24 GMT
وأعلنت الشرطة البريطانية، أمس السبت، اعتقال عدد من الإيرانيين للاشتباه في تخطيطهم "لهجمات إرهابية أو العمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية"، مضيفة: "تم إطلاق سراح 4 منهم، اليوم السبت، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة".
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، قد قالت في تصريحات سابقة، إن ما وصفته بـ"التهديدات الإيرانية على الأراضي البريطانية مقلقة"، مضيفة: "ستحاسب إيران على سلوكها"، حسب تعبيرها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала