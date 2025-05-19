https://sarabic.ae/20250519/طهران-تحتج-رسميا-على-لندن-بسبب-اعتقالها-لمواطنين-إيرانيين-1100720133.html
طهران تحتج رسميا على لندن بسبب اعتقالها لمواطنين إيرانيين
طهران تحتج رسميا على لندن بسبب اعتقالها لمواطنين إيرانيين
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية رفض طهران لاعتقال مواطنين إيرانيين في بريطانيا، واصفة الاتهامات التي تم توجيهها إليهم بأنها "باطلة". 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T05:45+0000
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جاء ذلك في بيان للخارجية الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، التي أشارت إلى أن الخطوة الإيرانية تضمنت استدعاء القائم بالأعمال البريطاني في طهران، مساء أمس الأحد.وقالت الخارجية الإيرانية إن ما تعرض له الإيرانيون في بريطانيا، "اعتقال مشبوه وغير مبرر".وقال مدير إدارة غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية، شهرام قاضي زاده، إن "الاتهامات التي طالت المواطنين الإيرانيين، تمت دون تقديم أدلة أو إشعار رسمي للسفارة الإيرانية"، مشيرًا إلى أنه تم منعهم من حقوقهم القنصلية الأساسية.وأردف: "هذا الأمر يتعارض مع مبادئ القانون الدولي ومعاهدة فيينا للعلاقات القنصلية"، مضيفًا: "هذه الإجراءات قد تكون مدفوعة بدوافع سياسية للضغط على إيران".وأعلنت الشرطة البريطانية، أمس السبت، اعتقال عدد من الإيرانيين للاشتباه في تخطيطهم "لهجمات إرهابية أو العمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية"، مضيفة: "تم إطلاق سراح 4 منهم، اليوم السبت، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة".وكانت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، قد قالت في تصريحات سابقة، إن ما وصفته بـ"التهديدات الإيرانية على الأراضي البريطانية مقلقة"، مضيفة: "ستحاسب إيران على سلوكها"، حسب تعبيرها.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, بريطانيا
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, بريطانيا
طهران تحتج رسميا على لندن بسبب اعتقالها لمواطنين إيرانيين
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية رفض طهران لاعتقال مواطنين إيرانيين في بريطانيا، واصفة الاتهامات التي تم توجيهها إليهم بأنها "باطلة".
جاء ذلك في بيان للخارجية الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، التي أشارت إلى أن الخطوة الإيرانية تضمنت استدعاء القائم بالأعمال البريطاني في طهران، مساء أمس الأحد.
وقالت الخارجية الإيرانية إن ما تعرض له الإيرانيون في بريطانيا، "اعتقال مشبوه وغير مبرر".
وتابعت: "تم إبلاغ المسؤول البريطاني باحتجاج طهران الشديد، كما تمت مطالبته بتقديم إيضاحات من الحكومة البريطانية حول الأسس القانونية لعمليات الاعتقال".
وقال مدير إدارة غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية، شهرام قاضي زاده، إن "الاتهامات التي طالت المواطنين الإيرانيين
، تمت دون تقديم أدلة أو إشعار رسمي للسفارة الإيرانية"، مشيرًا إلى أنه تم منعهم من حقوقهم القنصلية الأساسية.
وأردف: "هذا الأمر يتعارض مع مبادئ القانون الدولي ومعاهدة فيينا للعلاقات القنصلية"، مضيفًا: "هذه الإجراءات قد تكون مدفوعة بدوافع سياسية للضغط على إيران".
وأعلنت الشرطة البريطانية، أمس السبت،
اعتقال عدد من الإيرانيين للاشتباه في تخطيطهم "لهجمات إرهابية أو العمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية"، مضيفة: "تم إطلاق سراح 4 منهم، اليوم السبت، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة".
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، قد قالت في تصريحات سابقة، إن ما وصفته بـ"التهديدات الإيرانية على الأراضي البريطانية مقلقة"، مضيفة: "ستحاسب إيران على سلوكها"، حسب تعبيرها.