https://sarabic.ae/20250519/قادة-أوروبيون-يناقشون-الأزمة-الأوكرانية-مع-ترامب-قبيل-محادثته-مع-بوتين-1100721389.html
قادة أوروبيون يناقشون الأزمة الأوكرانية مع ترامب قبيل محادثته مع بوتين
قادة أوروبيون يناقشون الأزمة الأوكرانية مع ترامب قبيل محادثته مع بوتين
سبوتنيك عربي
أفاد المقر الرسمي لرئاسة وزراء الجمهورية الإيطالية، بأن رئيسة الوزراء جورجيو ميلوني، ونظيرها البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، والرئيس... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T07:06+0000
2025-05-19T07:06+0000
2025-05-19T07:13+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097730700_0:0:3463:1949_1920x0_80_0_0_b417bfe2e24d91d726882ac22586075c.jpg
وقال مجلس الوزراء الإيطالي: "جددت رئيسة الوزراء دعم إيطاليا، وكذلك دعم شركائها الأوروبيين والغربيين، لجهود الرئيس ترامب لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، مشددة على أهمية وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط".وأضاف: "وفي الختام، أعربت رئيسة الوزراء عن امتنانها لاستعداد أوكرانيا المتجدد للحوار، وجددت أملها في أن تشارك موسكو بجدية في اتصالات مباشرة بين الزعيمين، في مفاوضات من شأنها أن تؤدي إلى السلام".أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، نيته الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين 19 مايو/ أيار الجاري، لمناقشة موضوع الصراع الأوكراني.وزعم ستارمر، في وقت لاحق، أن "روسيا اتخذت موقفا غير مقبول في مفاوضات إسطنبول"، وإنه "ناقش القضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". من جانبها، ردت السفارة الروسية لدى لندن، بأن "مثل هذه الكلمات محيّرة".
https://sarabic.ae/20250518/المستشار-الألماني-يعتزم-التواصل-مع-ترامب-قبل-اتصاله-المرتقب-مع-بوتين-1100702984.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097730700_463:0:3194:2048_1920x0_80_0_0_eeb18d89b312bb98b2f51acbcc7d0015.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
قادة أوروبيون يناقشون الأزمة الأوكرانية مع ترامب قبيل محادثته مع بوتين
07:06 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 07:13 GMT 19.05.2025)
أفاد المقر الرسمي لرئاسة وزراء الجمهورية الإيطالية، بأن رئيسة الوزراء جورجيو ميلوني، ونظيرها البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أجروا مشاورات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل المحادثات الأمريكية الروسية، المقررة اليوم الاثنين.
وقال مجلس الوزراء الإيطالي: "جددت رئيسة الوزراء دعم إيطاليا، وكذلك دعم شركائها الأوروبيين والغربيين، لجهود الرئيس ترامب لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، مشددة على أهمية وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط".
وأضاف: "وفي الختام، أعربت رئيسة الوزراء عن امتنانها لاستعداد أوكرانيا المتجدد للحوار، وجددت أملها في أن تشارك موسكو بجدية في اتصالات مباشرة بين الزعيمين، في مفاوضات من شأنها أن تؤدي إلى السلام".
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، نيته الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين 19 مايو/ أيار الجاري، لمناقشة موضوع الصراع الأوكراني.
وكتبت صحيفة أوكرانية، أول أمس الجمعة، نقلًا عن السكرتير الصحفي لزيلينسكي، سيرغي نيكيفوروف، أن زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أجروا محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في إطار القمة بألبانيا.
وزعم ستارمر، في وقت لاحق، أن "روسيا اتخذت موقفا غير مقبول في مفاوضات إسطنبول"، وإنه "ناقش القضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". من جانبها، ردت السفارة الروسية لدى لندن، بأن "مثل هذه الكلمات محيّرة".