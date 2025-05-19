https://sarabic.ae/20250519/قادة-أوروبيون-يناقشون-الأزمة-الأوكرانية-مع-ترامب-قبيل-محادثته-مع-بوتين-1100721389.html

قادة أوروبيون يناقشون الأزمة الأوكرانية مع ترامب قبيل محادثته مع بوتين

قادة أوروبيون يناقشون الأزمة الأوكرانية مع ترامب قبيل محادثته مع بوتين

سبوتنيك عربي

أفاد المقر الرسمي لرئاسة وزراء الجمهورية الإيطالية، بأن رئيسة الوزراء جورجيو ميلوني، ونظيرها البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، والرئيس... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T07:06+0000

2025-05-19T07:06+0000

2025-05-19T07:13+0000

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وقال مجلس الوزراء الإيطالي: "جددت رئيسة الوزراء دعم إيطاليا، وكذلك دعم شركائها الأوروبيين والغربيين، لجهود الرئيس ترامب لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، مشددة على أهمية وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط".وأضاف: "وفي الختام، أعربت رئيسة الوزراء عن امتنانها لاستعداد أوكرانيا المتجدد للحوار، وجددت أملها في أن تشارك موسكو بجدية في اتصالات مباشرة بين الزعيمين، في مفاوضات من شأنها أن تؤدي إلى السلام".أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، نيته الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين 19 مايو/ أيار الجاري، لمناقشة موضوع الصراع الأوكراني.وزعم ستارمر، في وقت لاحق، أن "روسيا اتخذت موقفا غير مقبول في مفاوضات إسطنبول"، وإنه "ناقش القضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". من جانبها، ردت السفارة الروسية لدى لندن، بأن "مثل هذه الكلمات محيّرة".

https://sarabic.ae/20250518/المستشار-الألماني-يعتزم-التواصل-مع-ترامب-قبل-اتصاله-المرتقب-مع-بوتين-1100702984.html

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