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قادة أوروبيون يناقشون الأزمة الأوكرانية مع ترامب قبيل محادثته مع بوتين
قادة أوروبيون يناقشون الأزمة الأوكرانية مع ترامب قبيل محادثته مع بوتين
سبوتنيك عربي
أفاد المقر الرسمي لرئاسة وزراء الجمهورية الإيطالية، بأن رئيسة الوزراء جورجيو ميلوني، ونظيرها البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، والرئيس... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T07:06+0000
2025-05-19T07:13+0000
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وقال مجلس الوزراء الإيطالي: "جددت رئيسة الوزراء دعم إيطاليا، وكذلك دعم شركائها الأوروبيين والغربيين، لجهود الرئيس ترامب لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، مشددة على أهمية وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط".وأضاف: "وفي الختام، أعربت رئيسة الوزراء عن امتنانها لاستعداد أوكرانيا المتجدد للحوار، وجددت أملها في أن تشارك موسكو بجدية في اتصالات مباشرة بين الزعيمين، في مفاوضات من شأنها أن تؤدي إلى السلام".أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، نيته الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين 19 مايو/ أيار الجاري، لمناقشة موضوع الصراع الأوكراني.وزعم ستارمر، في وقت لاحق، أن "روسيا اتخذت موقفا غير مقبول في مفاوضات إسطنبول"، وإنه "ناقش القضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". من جانبها، ردت السفارة الروسية لدى لندن، بأن "مثل هذه الكلمات محيّرة".
https://sarabic.ae/20250518/المستشار-الألماني-يعتزم-التواصل-مع-ترامب-قبل-اتصاله-المرتقب-مع-بوتين-1100702984.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

قادة أوروبيون يناقشون الأزمة الأوكرانية مع ترامب قبيل محادثته مع بوتين

07:06 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 07:13 GMT 19.05.2025)
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisالرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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أفاد المقر الرسمي لرئاسة وزراء الجمهورية الإيطالية، بأن رئيسة الوزراء جورجيو ميلوني، ونظيرها البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أجروا مشاورات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل المحادثات الأمريكية الروسية، المقررة اليوم الاثنين.
وقال مجلس الوزراء الإيطالي: "جددت رئيسة الوزراء دعم إيطاليا، وكذلك دعم شركائها الأوروبيين والغربيين، لجهود الرئيس ترامب لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، مشددة على أهمية وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط".
وأضاف: "وفي الختام، أعربت رئيسة الوزراء عن امتنانها لاستعداد أوكرانيا المتجدد للحوار، وجددت أملها في أن تشارك موسكو بجدية في اتصالات مباشرة بين الزعيمين، في مفاوضات من شأنها أن تؤدي إلى السلام".
المستشار الألماني فريدريش ميرز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
المستشار الألماني يعتزم التواصل مع ترامب قبل اتصاله المرتقب مع بوتين
أمس, 13:43 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، نيته الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين 19 مايو/ أيار الجاري، لمناقشة موضوع الصراع الأوكراني.

وكتبت صحيفة أوكرانية، أول أمس الجمعة، نقلًا عن السكرتير الصحفي لزيلينسكي، سيرغي نيكيفوروف، أن زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أجروا محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في إطار القمة بألبانيا.

وزعم ستارمر، في وقت لاحق، أن "روسيا اتخذت موقفا غير مقبول في مفاوضات إسطنبول"، وإنه "ناقش القضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". من جانبها، ردت السفارة الروسية لدى لندن، بأن "مثل هذه الكلمات محيّرة".
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