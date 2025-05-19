13 مرشحا لرئاسة الحكومة الليبية.. ومجلس النواب يناقش أحداث طرابلس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قمة بغداد ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعو لعملية سياسية شاملة في سوريا، بوتين يؤكد أن روسيا تحتاج إزالة أسباب الأزمة الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
08:31 GMT
30 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250519/13-مرشحا-لرئاسة-الحكومة-الليبية-ومجلس-النواب-يناقش-أحداث-طرابلس-1100720916.html
13 مرشحا لرئاسة الحكومة الليبية.. ومجلس النواب يناقش أحداث طرابلس
13 مرشحا لرئاسة الحكومة الليبية.. ومجلس النواب يناقش أحداث طرابلس
سبوتنيك عربي
أعلنت صباح الترهوني، مقررة مجلس النواب الليبي، أن لجنة فرز ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة، والتي تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بدأت أعمالها،... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T06:22+0000
2025-05-19T06:22+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:630:1401:1418_1920x0_80_0_0_e5b7ec8650bfe93481d42c07296bbec0.jpg
وأوضحت الترهوني، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن اللجنة استلمت ملفي ترشح جديدين لكل من عصام أبو خضير، وعبد الكريم مقيق، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمترشحين إلى 13 متقدما حتى الآن.وأشارت إلى أن جلسة غد الثلاثاء، ستخصص لعرض ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة بشكل رسمي أمام أعضاء المجلس.يأتي ذلك في سياق تصاعد التوترات الأمنية والسياسية التي شهدتها العاصمة الليبية في الآونة الأخيرة، إثر احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي وُجهت، بحسب تقارير إعلامية وشهادات محلية، باستخدام مفرط للقوة، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين.كما دعت قوى سياسية في الشرق والغرب لتشكيل حكومة جديدة، في ظل اتهامات لحكومة الدبيبة بعدم السيطرة على الوضع الأمني وتجاوز المدة الزمنية المحددة وفق اتفاق جنيف السياسي.وقد دفعت تلك المواجهات وزارة الدفاع إلى الإعلان عن بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار في مختلف محاور التوتر داخل العاصمة، في مسعى لاحتواء الأزمة وحماية المدنيين.
https://sarabic.ae/20250516/ليبيا-أعضاء-بالنواب-عن-المنطقة-الغربية-يعلنون-دعمهم-لمطالب-المتظاهرين-في-البلاد-1100621021.html
https://sarabic.ae/20250517/مجلس-النواب-الليبي-شرعية-الدبيبة-سقطت-منذ-سنوات-ونعمل-على-تشكيل-حكومة-جديدة-1100651110.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:499:1401:1550_1920x0_80_0_0_2dddb9d250d1694c830b700424998624.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, حصري, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, العالم العربي

13 مرشحا لرئاسة الحكومة الليبية.. ومجلس النواب يناقش أحداث طرابلس

06:22 GMT 19.05.2025
© Sputnik . Andrei Stenin / الانتقال إلى بنك الصورعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© Sputnik . Andrei Stenin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أعلنت صباح الترهوني، مقررة مجلس النواب الليبي، أن لجنة فرز ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة، والتي تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بدأت أعمالها، أمس الأحد، داخل مقر البرلمان في مدينة بنغازي.
وأوضحت الترهوني، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن اللجنة استلمت ملفي ترشح جديدين لكل من عصام أبو خضير، وعبد الكريم مقيق، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمترشحين إلى 13 متقدما حتى الآن.
وأضافت أن جلسة مجلس النواب المقررة اليوم ستُخصص لمناقشة تطورات الأوضاع في طرابلس، بما يشمل مطالب الحراك الشعبي والمحتجين.
وأشارت إلى أن جلسة غد الثلاثاء، ستخصص لعرض ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة بشكل رسمي أمام أعضاء المجلس.
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
ليبيا.. أعضاء بالنواب عن المنطقة الغربية يعلنون دعمهم لمطالب المتظاهرين في البلاد
16 مايو, 12:20 GMT

كما أكدت الترهوني أن لجنة الفرز ستواصل اجتماعاتها خلال اليومين القادمين لاستكمال عملية التقييم الفني والسياسي للمرشحين، تمهيدًا لإحالة الأسماء المقبولة إلى الجلسة البرلمانية الحاسمة، حيث سيُعرض كل ملف للمناقشة واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

يأتي ذلك في سياق تصاعد التوترات الأمنية والسياسية التي شهدتها العاصمة الليبية في الآونة الأخيرة، إثر احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي وُجهت، بحسب تقارير إعلامية وشهادات محلية، باستخدام مفرط للقوة، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين.
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
مجلس النواب الليبي: شرعية الدبيبة سقطت منذ سنوات ونعمل على تشكيل حكومة جديدة
17 مايو, 05:42 GMT
كما دعت قوى سياسية في الشرق والغرب لتشكيل حكومة جديدة، في ظل اتهامات لحكومة الدبيبة بعدم السيطرة على الوضع الأمني وتجاوز المدة الزمنية المحددة وفق اتفاق جنيف السياسي.
وقد تفجرت الأوضاع بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، عبد الغني الككلي، في حادثة وقعت داخل مقر اللواء 444 التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات جهاز الردع من جهة، واللواءين 444 و111 التابعين لوزارة الدفاع، من جهة أخرى.
وقد دفعت تلك المواجهات وزارة الدفاع إلى الإعلان عن بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار في مختلف محاور التوتر داخل العاصمة، في مسعى لاحتواء الأزمة وحماية المدنيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала