https://sarabic.ae/20250519/13-مرشحا-لرئاسة-الحكومة-الليبية-ومجلس-النواب-يناقش-أحداث-طرابلس-1100720916.html
13 مرشحا لرئاسة الحكومة الليبية.. ومجلس النواب يناقش أحداث طرابلس
13 مرشحا لرئاسة الحكومة الليبية.. ومجلس النواب يناقش أحداث طرابلس
سبوتنيك عربي
أعلنت صباح الترهوني، مقررة مجلس النواب الليبي، أن لجنة فرز ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة، والتي تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بدأت أعمالها،... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T06:22+0000
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وأوضحت الترهوني، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن اللجنة استلمت ملفي ترشح جديدين لكل من عصام أبو خضير، وعبد الكريم مقيق، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمترشحين إلى 13 متقدما حتى الآن.وأشارت إلى أن جلسة غد الثلاثاء، ستخصص لعرض ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة بشكل رسمي أمام أعضاء المجلس.يأتي ذلك في سياق تصاعد التوترات الأمنية والسياسية التي شهدتها العاصمة الليبية في الآونة الأخيرة، إثر احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي وُجهت، بحسب تقارير إعلامية وشهادات محلية، باستخدام مفرط للقوة، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين.كما دعت قوى سياسية في الشرق والغرب لتشكيل حكومة جديدة، في ظل اتهامات لحكومة الدبيبة بعدم السيطرة على الوضع الأمني وتجاوز المدة الزمنية المحددة وفق اتفاق جنيف السياسي.وقد دفعت تلك المواجهات وزارة الدفاع إلى الإعلان عن بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار في مختلف محاور التوتر داخل العاصمة، في مسعى لاحتواء الأزمة وحماية المدنيين.
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أخبار ليبيا اليوم, حصري, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, العالم العربي
13 مرشحا لرئاسة الحكومة الليبية.. ومجلس النواب يناقش أحداث طرابلس
حصري
أعلنت صباح الترهوني، مقررة مجلس النواب الليبي، أن لجنة فرز ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة، والتي تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بدأت أعمالها، أمس الأحد، داخل مقر البرلمان في مدينة بنغازي.
وأوضحت الترهوني، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك
"، اليوم الاثنين، أن اللجنة استلمت ملفي ترشح جديدين لكل من عصام أبو خضير، وعبد الكريم مقيق، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمترشحين إلى 13 متقدما حتى الآن.
وأضافت أن جلسة مجلس النواب المقررة اليوم ستُخصص لمناقشة تطورات الأوضاع في طرابلس، بما يشمل مطالب الحراك الشعبي والمحتجين.
وأشارت إلى أن جلسة غد الثلاثاء، ستخصص لعرض ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة بشكل رسمي أمام أعضاء المجلس.
كما أكدت الترهوني أن لجنة الفرز ستواصل اجتماعاتها خلال اليومين القادمين لاستكمال عملية التقييم الفني والسياسي للمرشحين، تمهيدًا لإحالة الأسماء المقبولة إلى الجلسة البرلمانية الحاسمة، حيث سيُعرض كل ملف للمناقشة واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
يأتي ذلك في سياق تصاعد التوترات الأمنية والسياسية التي شهدتها العاصمة الليبية في الآونة الأخيرة، إثر احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي وُجهت، بحسب تقارير إعلامية وشهادات محلية، باستخدام مفرط للقوة، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين.
كما دعت قوى سياسية في الشرق والغرب لتشكيل حكومة جديدة، في ظل اتهامات لحكومة الدبيبة بعدم السيطرة على الوضع الأمني وتجاوز المدة الزمنية المحددة وفق اتفاق جنيف السياسي.
وقد تفجرت الأوضاع بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، عبد الغني الككلي، في حادثة وقعت داخل مقر اللواء 444 التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات جهاز الردع من جهة، واللواءين 444 و111 التابعين لوزارة الدفاع، من جهة أخرى.
وقد دفعت تلك المواجهات وزارة الدفاع إلى الإعلان عن بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار في مختلف محاور التوتر داخل العاصمة، في مسعى لاحتواء الأزمة وحماية المدنيين.