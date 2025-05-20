https://sarabic.ae/20250520/أنصار-الله-تحذر-شركات-الشحن-من-انتهاك-قرار-حظر-الملاحة-في-ميناء-حيفا-بإسرائيل-1100757822.html

"أنصار الله" تحذر شركات الشحن من انتهاك قرار حظر الملاحة في ميناء حيفا بإسرائيل

"أنصار الله" تحذر شركات الشحن من انتهاك قرار حظر الملاحة في ميناء حيفا بإسرائيل

سبوتنيك عربي

توعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية باستهداف أي سفينة متجهة إلى ميناء حيفا الإسرائيلي، وأعلنت أنها خاطبت شركات الشحن بقرار حظر حركة الملاحة من وإلى الميناء. 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T02:08+0000

2025-05-20T02:08+0000

2025-05-20T02:08+0000

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وقالت الجماعة إن القرار جاء ردا على قرار تل أبيب توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة الفلسطيني، حسبما ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للجامعة، اليوم الثلاثاء.ولفتت القناة إلى قول مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لـ "أنصار الله" إن أي شركة تنتهك حظر الملاحة على ميناء حيفا سيتم إدراجها على قوائم العقوبات اليمنية، ويحظر على أساطيلها عبور البحر الأحمر والمحيط الهندي.وأكدت أن "القوات المسلحة اليمنية ستستهدف أي سفينة متجهة إلى حيفا أو على صلة بها في أي مكان تطاله يدها"، مشيرة إلى أن "كل من يساهم في كسر الحظر على ميناء حيفا يعد شريكا في العدوان والحصار على غزة".وبرر مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء، حظر الملاحة في ميناء حيفا، بالقول إنه "قرار إنساني وأخلاقي لوقف العدوان وفتح المعابر الى قطاع غزة".ويأتي قرار "أنصار الله" بعد أيام من إعلان الجماعة في الرابع من مايو/ أيار الجاري، "فرض حصار جوي على إسرائيل بتكرار استهداف مطاراتها وفي المقدمة مطار مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط إسرائيل)"، ردا على قرار تل أبيب توسيع عملياتها العسكري في قطاع غزة الفلسطيني.ويوم الأحد الماضي، تبنت "أنصار الله"، استهداف مطار بن غوريون بصاروخين أحدهما فرط صوتي نوع "فلسطين 2" والآخر باليستي طراز "ذو الفقار".ومنذ استئناف تل أبيب، عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس/ أذار الماضي، أعلنت "أنصار الله"، تنفيذ 28 هجوما على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المُسيرة.وفي الـ 18 من مايو/ أيار 2025، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة، مؤكدا أنها بداية للعملية العسكرية التي أطلق عليها "عربات جدعون".ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.

https://sarabic.ae/20250519/أنصار-الله-تقرر-فرض-حظر-بحري-على-ميناء-حيفا-الإسرائيلي-1100755124.html

https://sarabic.ae/20250519/الأمم-المتحدة-تعتبر-دخول-9-شاحنات-مساعدات-إلى-غزة-قطرة-في-محيط-1100748774.html

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