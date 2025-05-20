"أنصار الله" تحذر شركات الشحن من انتهاك قرار حظر الملاحة في ميناء حيفا بإسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
08:31 GMT
30 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
بلا قيود
قيادية فلسطينية: نتنياهو يريد إعادة احتلال قطاع غزة وإطالة أمد الحرب
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
10:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250520/أنصار-الله-تحذر-شركات-الشحن-من-انتهاك-قرار-حظر-الملاحة-في-ميناء-حيفا-بإسرائيل-1100757822.html
"أنصار الله" تحذر شركات الشحن من انتهاك قرار حظر الملاحة في ميناء حيفا بإسرائيل
"أنصار الله" تحذر شركات الشحن من انتهاك قرار حظر الملاحة في ميناء حيفا بإسرائيل
سبوتنيك عربي
توعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية باستهداف أي سفينة متجهة إلى ميناء حيفا الإسرائيلي، وأعلنت أنها خاطبت شركات الشحن بقرار حظر حركة الملاحة من وإلى الميناء. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T02:08+0000
2025-05-20T02:08+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أنصار الله
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085019024_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_fe7d9475357769bc26f5ea25257b26ca.jpg
وقالت الجماعة إن القرار جاء ردا على قرار تل أبيب توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة الفلسطيني، حسبما ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للجامعة، اليوم الثلاثاء.ولفتت القناة إلى قول مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لـ "أنصار الله" إن أي شركة تنتهك حظر الملاحة على ميناء حيفا سيتم إدراجها على قوائم العقوبات اليمنية، ويحظر على أساطيلها عبور البحر الأحمر والمحيط الهندي.وأكدت أن "القوات المسلحة اليمنية ستستهدف أي سفينة متجهة إلى حيفا أو على صلة بها في أي مكان تطاله يدها"، مشيرة إلى أن "كل من يساهم في كسر الحظر على ميناء حيفا يعد شريكا في العدوان والحصار على غزة".وبرر مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء، حظر الملاحة في ميناء حيفا، بالقول إنه "قرار إنساني وأخلاقي لوقف العدوان وفتح المعابر الى قطاع غزة".ويأتي قرار "أنصار الله" بعد أيام من إعلان الجماعة في الرابع من مايو/ أيار الجاري، "فرض حصار جوي على إسرائيل بتكرار استهداف مطاراتها وفي المقدمة مطار مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط إسرائيل)"، ردا على قرار تل أبيب توسيع عملياتها العسكري في قطاع غزة الفلسطيني.ويوم الأحد الماضي، تبنت "أنصار الله"، استهداف مطار بن غوريون بصاروخين أحدهما فرط صوتي نوع "فلسطين 2" والآخر باليستي طراز "ذو الفقار".ومنذ استئناف تل أبيب، عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس/ أذار الماضي، أعلنت "أنصار الله"، تنفيذ 28 هجوما على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المُسيرة.وفي الـ 18 من مايو/ أيار 2025، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة، مؤكدا أنها بداية للعملية العسكرية التي أطلق عليها "عربات جدعون".ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.
https://sarabic.ae/20250519/أنصار-الله-تقرر-فرض-حظر-بحري-على-ميناء-حيفا-الإسرائيلي-1100755124.html
https://sarabic.ae/20250519/الأمم-المتحدة-تعتبر-دخول-9-شاحنات-مساعدات-إلى-غزة-قطرة-في-محيط-1100748774.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085019024_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d4b22304891d882c226fdd5eff92cf43.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أنصار الله, غزة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أنصار الله, غزة

"أنصار الله" تحذر شركات الشحن من انتهاك قرار حظر الملاحة في ميناء حيفا بإسرائيل

02:08 GMT 20.05.2025
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
توعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية باستهداف أي سفينة متجهة إلى ميناء حيفا الإسرائيلي، وأعلنت أنها خاطبت شركات الشحن بقرار حظر حركة الملاحة من وإلى الميناء.
وقالت الجماعة إن القرار جاء ردا على قرار تل أبيب توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة الفلسطيني، حسبما ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للجامعة، اليوم الثلاثاء.
ولفتت القناة إلى قول مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لـ "أنصار الله" إن أي شركة تنتهك حظر الملاحة على ميناء حيفا سيتم إدراجها على قوائم العقوبات اليمنية، ويحظر على أساطيلها عبور البحر الأحمر والمحيط الهندي.
زوارق حربية إسرائيلية تعترض سفينة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
"أنصار الله" تقرر فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي
أمس, 20:40 GMT
وأكدت أن "القوات المسلحة اليمنية ستستهدف أي سفينة متجهة إلى حيفا أو على صلة بها في أي مكان تطاله يدها"، مشيرة إلى أن "كل من يساهم في كسر الحظر على ميناء حيفا يعد شريكا في العدوان والحصار على غزة".
وبرر مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء، حظر الملاحة في ميناء حيفا، بالقول إنه "قرار إنساني وأخلاقي لوقف العدوان وفتح المعابر الى قطاع غزة".
ويأتي قرار "أنصار الله" بعد أيام من إعلان الجماعة في الرابع من مايو/ أيار الجاري، "فرض حصار جوي على إسرائيل بتكرار استهداف مطاراتها وفي المقدمة مطار مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط إسرائيل)"، ردا على قرار تل أبيب توسيع عملياتها العسكري في قطاع غزة الفلسطيني.
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
الأمم المتحدة تعتبر دخول 9 شاحنات مساعدات إلى غزة "قطرة في محيط"
أمس, 17:10 GMT
ويوم الأحد الماضي، تبنت "أنصار الله"، استهداف مطار بن غوريون بصاروخين أحدهما فرط صوتي نوع "فلسطين 2" والآخر باليستي طراز "ذو الفقار".
ومنذ استئناف تل أبيب، عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس/ أذار الماضي، أعلنت "أنصار الله"، تنفيذ 28 هجوما على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المُسيرة.
وفي الـ 18 من مايو/ أيار 2025، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة، مؤكدا أنها بداية للعملية العسكرية التي أطلق عليها "عربات جدعون".
ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала