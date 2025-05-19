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"أنصار الله" تقرر فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي
"أنصار الله" تقرر فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين، فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T20:40+0000
2025-05-19T20:40+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال سريع، في بيان، إن القرار جاء "ردا على تصعيد العدو الإسرائيلي عدوانَه الوحشي على إخوانِنا وأهلنا في غزة، وارتكاب العشرات من المجازر يوميا، وردا على استمرارِ الحصارِ والتجويع، وعلى رفضِ العدو إيقاف عدوانه ورفعَ حصارِه".وأوضح المتحدث باسم "أنصار الله": "إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ بالتوكلِ على الله وبالاعتمادِ عليه قررت بعونِ الله تنفيذَ توجيهاتِ القيادةِ بِبدء العملِ على فرضِ حظر بحري على ميناءِ حيفا".وأضاف أن قرار الحظر البحري على ميناء حيفا "يأتي بعدَ نجاح فرضِ الحصارِ على ميناءِ أم الرشراشِ وتوقفِه عن العملِ"، مؤكدا أن أنصار الله "لن تترددَ بعونِ اللهِ في اتخاذِ ما يلزم من إجراءاتٍ إضافية دعما وإسنادا للشعبِ الفلسطيني المظلوم ولمقاومته".واختتم سريع بيانه بالتأكيد على أن "كافةَ إجراءات وقرارات القوات المسلحة المتعلقة بالعدو الإسرائيلي من عمليات إسنادية ومن حظرِ الملاحة الجوية وكذلك البحرية سوفَ يتوقف تنفيذها حالَ توقف العدوان على غزةَ، ورفع الحصارِ عنها".وفي وقت ساق، أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، أمس الأحد، أن "القوة الصاروخية اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا (تل أبيب)".وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "العملية نُفذت بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي "فلسطين 2" والآخر "ذوالفقار"، مؤكدا أن الضربة "حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروع الملايين للملاجئ، وتوقف حركة الملاحة في المطار لقرابة الساعة".وأضاف العميد سريع أن "سلاح الجو المسير، نفذ في وقت سابق من صباح يوم أمس، عملية عسكرية استهدفت المطار، وذلك بطائرة مسيرة نوع "يافا".
https://sarabic.ae/20250516/بعد-الهجوم-على-موانئ-يمنية-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يهدد-باغتيال-زعيم-أنصار-الله-1100638162.html
https://sarabic.ae/20250514/أنصار-الله-لا-حدث-في-المنطقة-أهم-من-غزة-وسنواصل-استهداف-المطارات-الإسرائيلية-1100544897.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أنصار الله, الأخبار
العالم العربي, الحرب على اليمن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أنصار الله, الأخبار

"أنصار الله" تقرر فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي

20:40 GMT 19.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalitزوارق حربية إسرائيلية تعترض سفينة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة
زوارق حربية إسرائيلية تعترض سفينة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين، فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي.
وقال سريع، في بيان، إن القرار جاء "ردا على تصعيد العدو الإسرائيلي عدوانَه الوحشي على إخوانِنا وأهلنا في غزة، وارتكاب العشرات من المجازر يوميا، وردا على استمرارِ الحصارِ والتجويع، وعلى رفضِ العدو إيقاف عدوانه ورفعَ حصارِه".
وأوضح المتحدث باسم "أنصار الله": "إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ بالتوكلِ على الله وبالاعتمادِ عليه قررت بعونِ الله تنفيذَ توجيهاتِ القيادةِ بِبدء العملِ على فرضِ حظر بحري على ميناءِ حيفا".
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وحذر المتحدث "كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في ميناء حيفا أو متجهة إليه بأن الميناءَ المذكور صار منذُ ساعةِ إعلانِ هذا البيانِ ضمن بنكِ الأهدافِ، وعليها أخذُ ما وردَ في هذا البيانِ وما سيردُ لاحقاً بعينِ الاعتبار".

وأضاف أن قرار الحظر البحري على ميناء حيفا "يأتي بعدَ نجاح فرضِ الحصارِ على ميناءِ أم الرشراشِ وتوقفِه عن العملِ"، مؤكدا أن أنصار الله "لن تترددَ بعونِ اللهِ في اتخاذِ ما يلزم من إجراءاتٍ إضافية دعما وإسنادا للشعبِ الفلسطيني المظلوم ولمقاومته".
واختتم سريع بيانه بالتأكيد على أن "كافةَ إجراءات وقرارات القوات المسلحة المتعلقة بالعدو الإسرائيلي من عمليات إسنادية ومن حظرِ الملاحة الجوية وكذلك البحرية سوفَ يتوقف تنفيذها حالَ توقف العدوان على غزةَ، ورفع الحصارِ عنها".
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وفي وقت ساق، أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، أمس الأحد، أن "القوة الصاروخية اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا (تل أبيب)".
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "العملية نُفذت بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي "فلسطين 2" والآخر "ذوالفقار"، مؤكدا أن الضربة "حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروع الملايين للملاجئ، وتوقف حركة الملاحة في المطار لقرابة الساعة".
وأضاف العميد سريع أن "سلاح الجو المسير، نفذ في وقت سابق من صباح يوم أمس، عملية عسكرية استهدفت المطار، وذلك بطائرة مسيرة نوع "يافا".
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