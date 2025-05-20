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الخارجية الروسية: اتهامات بوخارست لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرومانية لا أساس لها من الصحة وسخيفة
الخارجية الروسية: اتهامات بوخارست لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرومانية لا أساس لها من الصحة وسخيفة
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأنه لا جدوى من مناقشة آفاق كسر الجمود في العلاقات الروسية الرومانية، في ظل السلوك... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T11:56+0000
2025-05-20T11:56+0000
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وأضافت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية: "في ظل هذه الظروف، لا جدوى من مناقشة آفاق كسر الجمود في العلاقات الروسية الرومانية، الأمر الذي سيعتمد كليًا على قدرة بوخارست على تجاوز الصور النمطية المعادية لروسيا، والانتقال إلى مسار سياسة خارجية أكثر براغماتية، يلبي المصالح الحقيقية للشعب الروماني".وحصل دان على تأييد 53.60% من أصوات الناخبين، فيما حصل منافسه جورجي سيميون، رئيس حزب "التحالف من أجل توحيد الرومانيين" المعارض، على 46.40 % من الأصوات.وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، أول أمس الأحد، وعقدت الجولة الأولى في الرابع من مايو/ أيار الجاري، حيث حصل سيميون على 41%، ودان على21% من الأصوات.
https://sarabic.ae/20250519/عمدة-بوخارست-يفوز-بالانتخابات-الرئاسية-في-رومانيا-1100718699.html
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روسيا, العالم

الخارجية الروسية: اتهامات بوخارست لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرومانية لا أساس لها من الصحة وسخيفة

11:56 GMT 20.05.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأنه لا جدوى من مناقشة آفاق كسر الجمود في العلاقات الروسية الرومانية، في ظل السلوك الرسمي لبوخارست.
وأضافت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية: "في ظل هذه الظروف، لا جدوى من مناقشة آفاق كسر الجمود في العلاقات الروسية الرومانية، الأمر الذي سيعتمد كليًا على قدرة بوخارست على تجاوز الصور النمطية المعادية لروسيا، والانتقال إلى مسار سياسة خارجية أكثر براغماتية، يلبي المصالح الحقيقية للشعب الروماني".

وفاز عمدة بوخارست نيكوسور دان، يوم أمس الاثنين، بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرومانية، بعد فرز 100% من الأصوات، بحسب اللجنة المركزية للانتخابات المركزية في رومانيا.

عمدة بوخارست نيكوسور دان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
عمدة بوخارست يفوز بالانتخابات الرئاسية في رومانيا
أمس, 03:52 GMT
وحصل دان على تأييد 53.60% من أصوات الناخبين، فيما حصل منافسه جورجي سيميون، رئيس حزب "التحالف من أجل توحيد الرومانيين" المعارض، على 46.40 % من الأصوات.

وأقرّ سيميون، بالهزيمة في السباق الرئاسي، وهنأ خصمه بالفوز.

وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، أول أمس الأحد، وعقدت الجولة الأولى في الرابع من مايو/ أيار الجاري، حيث حصل سيميون على 41%، ودان على21% من الأصوات.
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