https://sarabic.ae/20250520/الخارجية-الروسية-اتهامات-بوخارست-لروسيا-بالتدخل-في-الانتخابات-الرومانية-لا-أساس-لها-من-الصحة-وسخيفة-1100779494.html
الخارجية الروسية: اتهامات بوخارست لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرومانية لا أساس لها من الصحة وسخيفة
الخارجية الروسية: اتهامات بوخارست لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرومانية لا أساس لها من الصحة وسخيفة
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأنه لا جدوى من مناقشة آفاق كسر الجمود في العلاقات الروسية الرومانية، في ظل السلوك... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T11:56+0000
2025-05-20T11:56+0000
2025-05-20T11:56+0000
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العالم
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وأضافت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية: "في ظل هذه الظروف، لا جدوى من مناقشة آفاق كسر الجمود في العلاقات الروسية الرومانية، الأمر الذي سيعتمد كليًا على قدرة بوخارست على تجاوز الصور النمطية المعادية لروسيا، والانتقال إلى مسار سياسة خارجية أكثر براغماتية، يلبي المصالح الحقيقية للشعب الروماني".وحصل دان على تأييد 53.60% من أصوات الناخبين، فيما حصل منافسه جورجي سيميون، رئيس حزب "التحالف من أجل توحيد الرومانيين" المعارض، على 46.40 % من الأصوات.وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، أول أمس الأحد، وعقدت الجولة الأولى في الرابع من مايو/ أيار الجاري، حيث حصل سيميون على 41%، ودان على21% من الأصوات.
https://sarabic.ae/20250519/عمدة-بوخارست-يفوز-بالانتخابات-الرئاسية-في-رومانيا-1100718699.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية: اتهامات بوخارست لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرومانية لا أساس لها من الصحة وسخيفة
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأنه لا جدوى من مناقشة آفاق كسر الجمود في العلاقات الروسية الرومانية، في ظل السلوك الرسمي لبوخارست.
وأضافت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية: "في ظل هذه الظروف، لا جدوى من مناقشة آفاق كسر الجمود في العلاقات الروسية الرومانية، الأمر الذي سيعتمد كليًا على قدرة بوخارست على تجاوز الصور النمطية المعادية لروسيا، والانتقال إلى مسار سياسة خارجية أكثر براغماتية، يلبي المصالح الحقيقية للشعب الروماني".
وفاز عمدة بوخارست نيكوسور دان، يوم أمس الاثنين، بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرومانية، بعد فرز 100% من الأصوات، بحسب اللجنة المركزية للانتخابات المركزية في رومانيا.
وحصل دان على تأييد 53.60% من أصوات الناخبين، فيما حصل منافسه جورجي سيميون، رئيس حزب "التحالف من أجل توحيد الرومانيين" المعارض، على 46.40 % من الأصوات.
وأقرّ سيميون، بالهزيمة في السباق الرئاسي، وهنأ خصمه بالفوز.
وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، أول أمس الأحد، وعقدت الجولة الأولى في الرابع من مايو/ أيار الجاري، حيث حصل سيميون على 41%، ودان على21% من الأصوات.