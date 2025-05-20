https://sarabic.ae/20250520/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ-22-مقذوفا-في-24-ساعة-1100757496.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 22 مقذوفا في 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 22 مقذوفا في 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 8 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 22 مقذوفا من عيارات... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T00:00+0000
2025-05-20T00:00+0000
2025-05-20T00:00+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 8 حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. منها 7 حالات على محور غورلوفكا، وحالة قصف واحدة على محور فيليكونوفوسيلكوفسكي".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 22 مقذوفا من عيارات مختلفة. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثلاثة مدنيين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 8 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250519/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-ومقاطعة-سومي--1100725338.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 22 مقذوفا في 24 ساعة
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 8 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 22 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 8 حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. منها 7 حالات على محور غورلوفكا، وحالة قصف واحدة على محور فيليكونوفوسيلكوفسكي".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 22 مقذوفا من عيارات مختلفة. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثلاثة مدنيين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 8 حالات قصف من جانب التشكيلات
المسلحة الأوكرانية.