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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250520/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ-22-مقذوفا-في-24-ساعة-1100757496.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 22 مقذوفا في 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 22 مقذوفا في 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 8 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 22 مقذوفا من عيارات... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T00:00+0000
2025-05-20T00:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 8 حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. منها 7 حالات على محور غورلوفكا، وحالة قصف واحدة على محور فيليكونوفوسيلكوفسكي".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 22 مقذوفا من عيارات مختلفة. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثلاثة مدنيين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 8 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250519/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-ومقاطعة-سومي--1100725338.html
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القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 22 مقذوفا في 24 ساعة

00:00 GMT 20.05.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في قرية نيتايلوفو، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في قرية نيتايلوفو، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 8 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 22 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 8 حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. منها 7 حالات على محور غورلوفكا، وحالة قصف واحدة على محور فيليكونوفوسيلكوفسكي".
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة سومي
أمس, 09:06 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 22 مقذوفا من عيارات مختلفة. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثلاثة مدنيين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 8 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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