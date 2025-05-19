القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة سومي
09:06 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 09:15 GMT 19.05.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورتدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك
© Sputnik . Sergey Bobylev/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفولينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة مارينو في مقاطعة سومي.
وقالت الدفاع الروسية: "بفضل العمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة نوفولينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوات الروسية، القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 455 عسكريا وعدد من المركبات العسكرية، وعددا من المدافع الميدانية".
وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي على خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 210عسكريا، ومركبات قتالية وناقلات جند مدرعة ومعدات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 3 محطات حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة".
وتابع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 150عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة وعددا من المدافع، كما تم تدمير محطتان للحرب الإلكترونية ومستودع ذخيرة ".
وبحسب البيان، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 230 عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة وعددا من المدافع، كما تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية ، ومستودع للذخيرة".
وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية ومعدات للعدو في 142 منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 5 قنابل من طراز "جدام"، 124 مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.