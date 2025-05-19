https://sarabic.ae/20250519/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-ومقاطعة-سومي--1100725338.html

القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة سومي

القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة سومي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفولينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة مارينو في مقاطعة سومي. 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T09:06+0000

2025-05-19T09:06+0000

2025-05-19T09:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "بفضل العمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة نوفولينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوات الروسية، القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 455 عسكريا وعدد من المركبات العسكرية، وعددا من المدافع الميدانية".وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي على خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 210عسكريا، ومركبات قتالية وناقلات جند مدرعة ومعدات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 3 محطات حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة".وبحسب البيان، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 230 عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة وعددا من المدافع، كما تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية ، ومستودع للذخيرة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 5 قنابل من طراز "جدام"، 124 مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250519/مصدر-القوات-الروسية-تأسر-مرتزقة-أجانب-بينهم-بريطانيون-وكنديون-في-زابوروجيه-1100725505.html

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