https://sarabic.ae/20250520/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تكشف-عن-خارطة-طريق-اللجنة-الاستشارية-نحو-انتخابات-شاملة-بالبلاد-1100791991.html

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تكشف عن خارطة طريق اللجنة الاستشارية نحو انتخابات شاملة بالبلاد

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تكشف عن خارطة طريق اللجنة الاستشارية نحو انتخابات شاملة بالبلاد

سبوتنيك عربي

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، الذي تحدد فيه الخيارات التي طرحتها اللجنة لمعالجة القضايا... 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T15:04+0000

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ويمثل التقرير الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، مشورة ليبية مقدمة للبعثة، وسيسهم في توجيه المرحلة التالية من العملية السياسية التي تُيسّرها البعثة لبناء توافق في الآراء، وتوحيد مؤسسات الدولة، والمضي قدما نحو الانتخابات.وبحسب البعثة، فإن الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيته، قالت: "يُمثل هذا التقرير نقطة انطلاق لحوار واسع على مستوى البلاد حول أفضل السبل للتغلب على الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني".وأضافت: "سيتم تحديد المسار النهائي للمضي قدما من خلال الحوار مع الليبيين، مع ضمان مراعاة جميع وجهات النظر، وبالتوافق"، مؤكدة على "ضرورة الملكية والقيادة الليبية، والدعم الليبي الواسع للعملية".وقدمت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيته، الملخص التنفيذي للقادة الليبيين في شرق البلاد وغربها، وستطرح البعثة الخيارات المقدمة من اللجنة على الشعب الليبي لأخذ رأيه، من خلال إجراء استطلاعات رأي ومشاورات أوسع مع عموم الليبيين، بما في ذلك الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع.وطرح التقرير 4 خيارات يمكن أن تُشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، منها:1) إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة.2) إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، يليها اعتماد دستور دائم.3) اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات.4) إنشاء لجنة حوار سياسي، بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، لا تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حداً للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.

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