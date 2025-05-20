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https://sarabic.ae/20250520/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تكشف-عن-خارطة-طريق-اللجنة-الاستشارية-نحو-انتخابات-شاملة-بالبلاد-1100791991.html
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تكشف عن خارطة طريق اللجنة الاستشارية نحو انتخابات شاملة بالبلاد
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تكشف عن خارطة طريق اللجنة الاستشارية نحو انتخابات شاملة بالبلاد
سبوتنيك عربي
أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، الذي تحدد فيه الخيارات التي طرحتها اللجنة لمعالجة القضايا... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T15:04+0000
2025-05-20T15:04+0000
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ويمثل التقرير الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، مشورة ليبية مقدمة للبعثة، وسيسهم في توجيه المرحلة التالية من العملية السياسية التي تُيسّرها البعثة لبناء توافق في الآراء، وتوحيد مؤسسات الدولة، والمضي قدما نحو الانتخابات.وبحسب البعثة، فإن الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيته، قالت: "يُمثل هذا التقرير نقطة انطلاق لحوار واسع على مستوى البلاد حول أفضل السبل للتغلب على الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني".وأضافت: "سيتم تحديد المسار النهائي للمضي قدما من خلال الحوار مع الليبيين، مع ضمان مراعاة جميع وجهات النظر، وبالتوافق"، مؤكدة على "ضرورة الملكية والقيادة الليبية، والدعم الليبي الواسع للعملية".وقدمت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيته، الملخص التنفيذي للقادة الليبيين في شرق البلاد وغربها، وستطرح البعثة الخيارات المقدمة من اللجنة على الشعب الليبي لأخذ رأيه، من خلال إجراء استطلاعات رأي ومشاورات أوسع مع عموم الليبيين، بما في ذلك الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع.وطرح التقرير 4 خيارات يمكن أن تُشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، منها:1) إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة.2) إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، يليها اعتماد دستور دائم.3) اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات.4) إنشاء لجنة حوار سياسي، بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، لا تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حداً للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.
https://sarabic.ae/20250516/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-المحكمة-الجنائية-الدولية-تعيق-تقدم-العملية-السياسية-في-ليبيا-1100604702.html
https://sarabic.ae/20250512/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تعرب-عن-قلقها-البالغ-إزاء-التوترات-العسكرية-في-طرابلس-1100432264.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تكشف عن خارطة طريق اللجنة الاستشارية نحو انتخابات شاملة بالبلاد

15:04 GMT 20.05.2025
© AP Photo / Mary Altafferمقر الأمم المتحدة في نيويورك
مقر الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
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أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، الذي تحدد فيه الخيارات التي طرحتها اللجنة لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي.
ويمثل التقرير الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، مشورة ليبية مقدمة للبعثة، وسيسهم في توجيه المرحلة التالية من العملية السياسية التي تُيسّرها البعثة لبناء توافق في الآراء، وتوحيد مؤسسات الدولة، والمضي قدما نحو الانتخابات.
وبحسب البعثة، فإن الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيته، قالت: "يُمثل هذا التقرير نقطة انطلاق لحوار واسع على مستوى البلاد حول أفضل السبل للتغلب على الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني".
وأضافت: "سيتم تحديد المسار النهائي للمضي قدما من خلال الحوار مع الليبيين، مع ضمان مراعاة جميع وجهات النظر، وبالتوافق"، مؤكدة على "ضرورة الملكية والقيادة الليبية، والدعم الليبي الواسع للعملية".
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: المحكمة الجنائية الدولية تعيق تقدم العملية السياسية في ليبيا
16 مايو, 10:07 GMT
وقدمت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيته، الملخص التنفيذي للقادة الليبيين في شرق البلاد وغربها، وستطرح البعثة الخيارات المقدمة من اللجنة على الشعب الليبي لأخذ رأيه، من خلال إجراء استطلاعات رأي ومشاورات أوسع مع عموم الليبيين، بما في ذلك الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع.
وطرح التقرير 4 خيارات يمكن أن تُشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، منها:
1) إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة.
2) إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، يليها اعتماد دستور دائم.
3) اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات.
4) إنشاء لجنة حوار سياسي، بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.
مقر البعثة الأممية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعرب عن قلقها البالغ إزاء التوترات العسكرية في طرابلس
12 مايو, 10:14 GMT
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، لا تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حداً للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.
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