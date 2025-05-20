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نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
09:03 GMT
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بيارق النصر
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https://sarabic.ae/20250520/ترامب-ليس-قلقًا-من-روسيا-ويرد-على-دعوة-زيلينسكي-لفرض-عقوبات-على-موسكو-1100801758.html
ترامب ليس قلقًا من روسيا ويرد على دعوة زيلينسكي لفرض عقوبات على موسكو
ترامب ليس قلقًا من روسيا ويرد على دعوة زيلينسكي لفرض عقوبات على موسكو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وحده المخول سلطة فرض العقوبات الأميركية، وذلك ردًا على دعوة فلاديمير زيلينسكي إلى فرض عقوبات على روسيا. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T21:58+0000
2025-05-20T21:58+0000
ترامب
فلاديمير بوتين
روسيا
زيلينسكي
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القاهرة – سبوتنيك. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، "هذا قراري وليس قرار أي شخص آخر. سنرى ما ستفعله روسيا وكيف ستتصرف".وأضاف أن "اللحظة المواتية" قد حانت للتوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا.وقال ترامب إجابة على سؤال عما إذا كان قد ناقش موضوع نشر أسلحة في الفضاء مع بوتين، "لم نتحدث عن ذلك، ولكننا سنفعل في الوقت المناسب".ورفض ترامب مزاعم حول فرض روسيا تهديدًا لفنلندا والنرويج، من خلال تعزيز قواتها على حدودها مع هذين البلدين.وقال إجابة على سؤال بهذا الصدد: "لست قلقًا على الإطلاق. هاتين الدولتين ستكونان آمنتين تمامًا".وادعت وسائل إعلام أمريكية، أن القوات الروسية تعزز قواعدها العسكرية قرب الحدود الفنلندية.
https://sarabic.ae/20250520/ترامب-يعلن-إطلاق-مشروع-القبة-الذهبية-الأمريكية-1100801289.html
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ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, زيلينسكي
ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, زيلينسكي

ترامب ليس قلقًا من روسيا ويرد على دعوة زيلينسكي لفرض عقوبات على موسكو

21:58 GMT 20.05.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وحده المخول سلطة فرض العقوبات الأميركية، وذلك ردًا على دعوة فلاديمير زيلينسكي إلى فرض عقوبات على روسيا.
القاهرة – سبوتنيك. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، "هذا قراري وليس قرار أي شخص آخر. سنرى ما ستفعله روسيا وكيف ستتصرف".
وأضاف أن "اللحظة المواتية" قد حانت للتوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا.
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه لم يناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسألة نشر أسلحة في الفضاء.
وقال ترامب إجابة على سؤال عما إذا كان قد ناقش موضوع نشر أسلحة في الفضاء مع بوتين، "لم نتحدث عن ذلك، ولكننا سنفعل في الوقت المناسب".
ورفض ترامب مزاعم حول فرض روسيا تهديدًا لفنلندا والنرويج، من خلال تعزيز قواتها على حدودها مع هذين البلدين.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
ترامب يعلن إطلاق مشروع "القبة الذهبية" الأمريكية
20:44 GMT
وقال إجابة على سؤال بهذا الصدد: "لست قلقًا على الإطلاق. هاتين الدولتين ستكونان آمنتين تمامًا".
وادعت وسائل إعلام أمريكية، أن القوات الروسية تعزز قواعدها العسكرية قرب الحدود الفنلندية.
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