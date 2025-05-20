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هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
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مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
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08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
09:03 GMT
45 د
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بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
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خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
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https://sarabic.ae/20250520/خبير-عسكري-أمريكي-الناتو-هو-السبب-الرئيسي-للصراعات-العالمية-وعدم-الاستقرار-1100799156.html
خبير عسكري أمريكي: الناتو هو السبب الرئيسي للصراعات العالمية وعدم الاستقرار
خبير عسكري أمريكي: الناتو هو السبب الرئيسي للصراعات العالمية وعدم الاستقرار
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل العسكري الأمريكي، برايان بيرليتيك، أن "حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو السبب الرئيسي للصراعات العالمية وعدم الاستقرار". 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T18:49+0000
2025-05-20T18:49+0000
روسيا
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الناتو
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وكتب بيرليتيك على مواقع التواصل الاجتماعي: "حلف شمال الأطلسي مذنب بارتكاب أسوأ الجرائم ضد الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، ويتوسع باطراد على طول حدود روسيا منذ عقود".وأشار المحلل إلى أن محاولات تصوير رد فعل روسيا على توسع الناتو على أنه التهديد الرئيسي للسلام والاستقرار العالميين، وهي في أحسن الأحوال، وهمٌ، وفي أسوأها، خداعٌ متعمد.في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات الغربية حول احتمال نشوب صراع مسلح مباشر بين الحلف وروسيا، إلا أن الكرملين أشار إلى أن الدولة الروسية لا تُشكل تهديدًا، ولا تُهدد أحدًا، لكنها لن تتجاهل أي إجراءات قد تُشكل خطرًا على مصالحها.وقد أعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء تعزيز قوات الحلف في أوروبا. وأكدت وزارة الخارجية أن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، مع ضرورة أن يتخلى الغرب عن نهج عسكرة القارة.
https://sarabic.ae/20250517/الخارجية-الروسية-على-الأوكرانيين-ألا-يسمحوا-لـمستشاري-الناتو-بأن-يضلوهم-عن-الطريق-الصحيح-للتسوية-1100668179.html
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روسيا, العالم, الناتو
روسيا, العالم, الناتو

خبير عسكري أمريكي: الناتو هو السبب الرئيسي للصراعات العالمية وعدم الاستقرار

18:49 GMT 20.05.2025
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورشعار حلف شمال الأطلسي
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
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ذكر المحلل العسكري الأمريكي، برايان بيرليتيك، أن "حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو السبب الرئيسي للصراعات العالمية وعدم الاستقرار".
وكتب بيرليتيك على مواقع التواصل الاجتماعي: "حلف شمال الأطلسي مذنب بارتكاب أسوأ الجرائم ضد الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، ويتوسع باطراد على طول حدود روسيا منذ عقود".
وأشار المحلل إلى أن محاولات تصوير رد فعل روسيا على توسع الناتو على أنه التهديد الرئيسي للسلام والاستقرار العالميين، وهي في أحسن الأحوال، وهمٌ، وفي أسوأها، خداعٌ متعمد.
وحسب قوله، فإن الحلف مذنبٌ بشن حروب عدوانية عديدة تتجاوز حدود دوله الأعضاء بكثير.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا: على الأوكرانيين ألا يسمحوا لـ"مستشاري الناتو" بأن يضلوهم عن الطريق الصحيح للتسوية
17 مايو, 11:38 GMT
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات الغربية حول احتمال نشوب صراع مسلح مباشر بين الحلف وروسيا، إلا أن الكرملين أشار إلى أن الدولة الروسية لا تُشكل تهديدًا، ولا تُهدد أحدًا، لكنها لن تتجاهل أي إجراءات قد تُشكل خطرًا على مصالحها.

علاوة على ذلك، لاحظت موسكو في السنوات الأخيرة نشاطًا غير مسبوق لحلف الناتو قرب حدودها الغربية.

وقد أعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء تعزيز قوات الحلف في أوروبا. وأكدت وزارة الخارجية أن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، مع ضرورة أن يتخلى الغرب عن نهج عسكرة القارة.
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