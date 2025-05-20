https://sarabic.ae/20250520/خبير-عسكري-أمريكي-الناتو-هو-السبب-الرئيسي-للصراعات-العالمية-وعدم-الاستقرار-1100799156.html

خبير عسكري أمريكي: الناتو هو السبب الرئيسي للصراعات العالمية وعدم الاستقرار

خبير عسكري أمريكي: الناتو هو السبب الرئيسي للصراعات العالمية وعدم الاستقرار

سبوتنيك عربي

ذكر المحلل العسكري الأمريكي، برايان بيرليتيك، أن "حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو السبب الرئيسي للصراعات العالمية وعدم الاستقرار". 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T18:49+0000

2025-05-20T18:49+0000

2025-05-20T18:49+0000

روسيا

العالم

الناتو

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وكتب بيرليتيك على مواقع التواصل الاجتماعي: "حلف شمال الأطلسي مذنب بارتكاب أسوأ الجرائم ضد الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، ويتوسع باطراد على طول حدود روسيا منذ عقود".وأشار المحلل إلى أن محاولات تصوير رد فعل روسيا على توسع الناتو على أنه التهديد الرئيسي للسلام والاستقرار العالميين، وهي في أحسن الأحوال، وهمٌ، وفي أسوأها، خداعٌ متعمد.في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات الغربية حول احتمال نشوب صراع مسلح مباشر بين الحلف وروسيا، إلا أن الكرملين أشار إلى أن الدولة الروسية لا تُشكل تهديدًا، ولا تُهدد أحدًا، لكنها لن تتجاهل أي إجراءات قد تُشكل خطرًا على مصالحها.وقد أعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء تعزيز قوات الحلف في أوروبا. وأكدت وزارة الخارجية أن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، مع ضرورة أن يتخلى الغرب عن نهج عسكرة القارة.

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