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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
08:30 GMT
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نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
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بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
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التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
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خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
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روسيا وكوريا الديمقراطية تتبادلان وفودا رفيعة المستوى
روسيا وكوريا الديمقراطية تتبادلان وفودا رفيعة المستوى
سبوتنيك عربي
أعلن السفير الروسي لدى كوريا الديمقراطية ألكسندر ماتسيغورا، أن موسكو وبيونغ يانغ ستتبادلان وفودا رفيعة المستوى. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T02:48+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال ماتسيغورا، في مقابلة مع صحيفة" إزفستيا " الروسية، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن تبادل الوفود سيتم قبل نهاية العام الحالي".ولفت إلى أن ذلك سيحدث بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير كوريا في 15 أغسطس/ آب المقبل، والذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وأشار إلى أن تبادل الوفود النشط سيستمر عبر الخطوط البرلمانية ووزارة الخارجية.يشار إلى أنه خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى بيونغ يانغ، في 18 و19 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية، اتفاقية حكومية بين الجانبين بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم، واتفاقية بشأن بناء جسر حدودي للسيارات عبر نهر "تومانايا"، بالإضافة إلى معاهدة جديدة بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
https://sarabic.ae/20250428/الكرملين-تحرير-مقاطعة-كورسك-أثبت-مدى-فعالية-معاهدة-الشراكة-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-1099955622.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم

روسيا وكوريا الديمقراطية تتبادلان وفودا رفيعة المستوى

02:48 GMT 20.05.2025
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، روسيا، 13 سبتمبر/ أيلول 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية، روسيا، 13 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL
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أعلن السفير الروسي لدى كوريا الديمقراطية ألكسندر ماتسيغورا، أن موسكو وبيونغ يانغ ستتبادلان وفودا رفيعة المستوى.
موسكو - سبوتنيك. وقال ماتسيغورا، في مقابلة مع صحيفة" إزفستيا " الروسية، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن تبادل الوفود سيتم قبل نهاية العام الحالي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
الكرملين: تحرير مقاطعة كورسك أثبت مدى فعالية معاهدة الشراكة بين روسيا وكوريا الديمقراطية
28 أبريل, 08:09 GMT
ولفت إلى أن ذلك سيحدث بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير كوريا في 15 أغسطس/ آب المقبل، والذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأشار إلى أن تبادل الوفود النشط سيستمر عبر الخطوط البرلمانية ووزارة الخارجية.
يشار إلى أنه خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى بيونغ يانغ، في 18 و19 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية، اتفاقية حكومية بين الجانبين بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم، واتفاقية بشأن بناء جسر حدودي للسيارات عبر نهر "تومانايا"، بالإضافة إلى معاهدة جديدة بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
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