https://sarabic.ae/20250520/روسيا-وكوريا-الديمقراطية-تتبادلان-وفودا-رفيعة-المستوى-1100758315.html
روسيا وكوريا الديمقراطية تتبادلان وفودا رفيعة المستوى
روسيا وكوريا الديمقراطية تتبادلان وفودا رفيعة المستوى
سبوتنيك عربي
أعلن السفير الروسي لدى كوريا الديمقراطية ألكسندر ماتسيغورا، أن موسكو وبيونغ يانغ ستتبادلان وفودا رفيعة المستوى. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال ماتسيغورا، في مقابلة مع صحيفة" إزفستيا " الروسية، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن تبادل الوفود سيتم قبل نهاية العام الحالي".ولفت إلى أن ذلك سيحدث بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير كوريا في 15 أغسطس/ آب المقبل، والذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وأشار إلى أن تبادل الوفود النشط سيستمر عبر الخطوط البرلمانية ووزارة الخارجية.يشار إلى أنه خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى بيونغ يانغ، في 18 و19 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية، اتفاقية حكومية بين الجانبين بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم، واتفاقية بشأن بناء جسر حدودي للسيارات عبر نهر "تومانايا"، بالإضافة إلى معاهدة جديدة بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
https://sarabic.ae/20250428/الكرملين-تحرير-مقاطعة-كورسك-أثبت-مدى-فعالية-معاهدة-الشراكة-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-1099955622.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا وكوريا الديمقراطية تتبادلان وفودا رفيعة المستوى
أعلن السفير الروسي لدى كوريا الديمقراطية ألكسندر ماتسيغورا، أن موسكو وبيونغ يانغ ستتبادلان وفودا رفيعة المستوى.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ماتسيغورا، في مقابلة مع صحيفة" إزفستيا " الروسية، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن تبادل الوفود سيتم قبل نهاية العام الحالي".
ولفت إلى أن ذلك سيحدث بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير
كوريا في 15 أغسطس/ آب المقبل، والذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأشار إلى أن تبادل الوفود النشط سيستمر عبر الخطوط البرلمانية ووزارة الخارجية.
يشار إلى أنه خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى بيونغ يانغ، في 18 و19 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت روسيا وكوريا
الديمقراطية الشعبية، اتفاقية حكومية بين الجانبين بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم، واتفاقية بشأن بناء جسر حدودي للسيارات عبر نهر "تومانايا"، بالإضافة إلى معاهدة جديدة بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة.