https://sarabic.ae/20250520/مستشار-محافظ-القدس-لـسبوتنيك-نحذر-من-دعوات-منظمات-الهيكل-لاقتحام-الأقصى-خلال-مسيرة-الأعلام-1100796528.html

مستشار محافظ القدس لـ"سبوتنيك": نحذر من دعوات منظمات الهيكل لاقتحام الأقصى خلال مسيرة الأعلام

مستشار محافظ القدس لـ"سبوتنيك": نحذر من دعوات منظمات الهيكل لاقتحام الأقصى خلال مسيرة الأعلام

سبوتنيك عربي

حذر معروف الرفاعي، مستشار محافظ القدس، من دعوات منظمات "الهيكل" الصهيونية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى خلال ما يعرف باسم مسيرة الأعلام، ذكرى احتلال القدس... 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T18:25+0000

2025-05-20T18:25+0000

2025-05-20T18:25+0000

القدس

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وأضاف الرفاعي في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الجمعيات الاستعمارية الإسرائيلية، في العشرة أعوام الأخيرة، تقوم بمسيرة الأعلام، والتي يرفع فيها عشرات الأعلام الإسرائيلية ويتم إغلاق مدينة القدس، ومنع أهالي البلدة القديمة من الخروج من منازلهم والذهاب لأماكن عملهم، أو فتح محالهم التجارية.وأكد أن هذه المناسبة الإسرائيلية تتسم "بالغناء الصاخب والاعتداء على المواطنين والصحفيين، وعادة ما يرأس هذه المسيرة زعماء متطرفين في حكومة نتنياهو أو البرلمان الإسرائيلي أو أحزاب إسرائيلية متطرفة دينيا".وتابع المحافظ: "الهدف من هذه المسيرة فرض السيادة الإسرائيلية والاحتفال بذكرى احتلال مدينة القدس في 26 مايو، حيث تأتي هذه المسيرات ضمن حملة تهويدية شرسة تقوم بها قوات الاحتلال بعد 7 أكتوبر ضد مدينة القدس، وهناك مشروع قرار القدس الكبرى الذي تسعى سلطات الاحتلال بكل إمكانياتها من أجل تنفيذه، والذي يهدف إلى أن تكون القدس مدينة ذات أغلبية يهودية، 5 مليون نسمة يهود، مقابل أقلية عربية أقل من 10%".وشدد معروف على أن "هذه المسيرة التهويدية الاستيطانية هدفها إثبات وجود أن القدس ذات سيادة إسرائيلية، وأن مدينة القدس هي مدينة إسرائيلية أو ذات طابع يهودي، ويرتكب خلال المسيرة كل الانتهاكات التي اعتاد عليها الفلسطينيون في السنوات الأخيرة".وحذرت محافظة القدس من دعوات اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الاثنين المقبل في ذكرى احتلال القدس، التي تمثل ذكرى نكبة جديدة تتجدد فصولها كل عام بحق المدينة المقدسة وسكانها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.وقالت المحافظة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "إن ما نشرته منظمة "جبل الهيكل في أيدينا" من دعوات لاقتحام المسجد الأقصى، ورفع أعلام الاحتلال داخله، وتنفيذ طقوس تلمودية استفزازية بحماية شرطة الاحتلال، يمثل تصعيداً خطيراً وجريمة مكتملة الأركان ضد حرمة الأقصى، ومحاولة سافرة لفرض وقائع تهويدية بالقوة على حساب الوضع التاريخي والقانوني القائم للمكان"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأكد البيان أن "ما يسمى بـ"يوم توحيد القدس" هو يوم احتلال وعدوان وهمجية، تحول إلى منصة لاستباحة الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود والبلدة القديمة، وسط تحريض سافر واعتداءات متكررة على سكان المدينة، تتضمن الشتائم العنصرية بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتخريب الممتلكات، واعتداءات جسدية على المدنيين المقدسيين، بحماية مباشرة من قوات الاحتلال".ودعت محافظة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، إلى التدخل الفوري والعاجل لتحمّل مسؤولياتها تجاه القدس، ووقف هذا التدهور السريع نحو انفجار شامل قد تجره هذه السياسات العنصرية الممنهجة.

https://sarabic.ae/20250517/عباس-نواجه-مشروعا-استعماريا-يستهدف-تصفية-القضية-الفلسطينية-1100661774.html

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القدس, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, إسرائيل, حصري, العالم العربي