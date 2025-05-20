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https://sarabic.ae/20250520/يمنح-الأمل-لمرضى-الفشل-الكلوي-نجاح-عملية-زرع-مثانة-بشرية-لأول-مرة-1100759698.html
يمنح الأمل لمرضى الفشل الكلوي.. نجاح عملية زرع مثانة بشرية لأول مرة
يمنح الأمل لمرضى الفشل الكلوي.. نجاح عملية زرع مثانة بشرية لأول مرة
سبوتنيك عربي
نجح جراحون أمريكيون في إجراء أول عملية زرع مثانة بشرية، في جراحة هي الأولى من نوعها في العالم، والتي يمكن أن تشكل نقطة تحول بالنسبة للمرضى، الذين يعانون من مرض... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T05:46+0000
2025-05-20T05:46+0000
مجتمع
الصحة
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والمريض الذي خضع لهذه الجراحة يدعى أوسكار لارينزار (41 عامًا) من لوس أنجلوس، كان يعاني من فشل كلوي وفقدان وظائف مثانته بسبب سرطان نادر، ويخضع لغسيل الكلى منذ 7 سنوات.وأكد الأطباء أن العملية نجحت رغم تعقيد الحالة، وأن المريض يتعافى بشكل جيد. وأوضح العلماء ان هذه الجراحة تُعد خيارًا علاجيًا جديدًا لمرضى فشل المثانة، متفوقة على البدائل التقليدية التي تستخدم أجزاء من الأمعاء وترتبط بمضاعفات خطيرة.ويخطط الفريق الطبي لإجراء العملية لأربعة مرضى آخرين ضمن تجربة سريرية لتقييم النتائج، رغم التحديات المستمرة مثل مخاطر رفض الجسم للأعضاء المزروعة والآثار الجانبية للأدوية المثبطة للمناعة. هذا الإنجاز يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين حياة مرضى الأمراض المزمنة في المثانة.دراسة تكشف اختلافات مذهلة في قوة السمع حسب الجنس وليس العمر7 أطعمة تقهر فقر الدم طبيعيا... لا تتجاهلها
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الصحة
الصحة

يمنح الأمل لمرضى الفشل الكلوي.. نجاح عملية زرع مثانة بشرية لأول مرة

05:46 GMT 20.05.2025
© Getty Images / PonyWangنجاح عملية زرع مثانة بشرية لأول مرة
نجاح عملية زرع مثانة بشرية لأول مرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© Getty Images / PonyWang
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نجح جراحون أمريكيون في إجراء أول عملية زرع مثانة بشرية، في جراحة هي الأولى من نوعها في العالم، والتي يمكن أن تشكل نقطة تحول بالنسبة للمرضى، الذين يعانون من مرض الفشل الكلوي.
والمريض الذي خضع لهذه الجراحة يدعى أوسكار لارينزار (41 عامًا) من لوس أنجلوس، كان يعاني من فشل كلوي وفقدان وظائف مثانته بسبب سرطان نادر، ويخضع لغسيل الكلى منذ 7 سنوات.

واستغرقت العملية، التي قادها الدكتور إندربير جيل، طبيب المسالك البولية، حوالي 8 ساعات، حيث زُرعت الكلية أولًا ثم المثانة، وتم توصيلهما لتمكين المريض من التبول بشكل طبيعي والتوقف عن غسيل الكلى. وكانت مثانة لارينزار، قد تقلصت إلى 30 سم مكعب فقط، مقارنة بحجم المثانة الطبيعي الذي يتجاوز 300 سم مكعب.

وأكد الأطباء أن العملية نجحت رغم تعقيد الحالة، وأن المريض يتعافى بشكل جيد.
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وأوضح العلماء ان هذه الجراحة تُعد خيارًا علاجيًا جديدًا لمرضى فشل المثانة، متفوقة على البدائل التقليدية التي تستخدم أجزاء من الأمعاء وترتبط بمضاعفات خطيرة.
ويخطط الفريق الطبي لإجراء العملية لأربعة مرضى آخرين ضمن تجربة سريرية لتقييم النتائج، رغم التحديات المستمرة مثل مخاطر رفض الجسم للأعضاء المزروعة والآثار الجانبية للأدوية المثبطة للمناعة. هذا الإنجاز يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين حياة مرضى الأمراض المزمنة في المثانة.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
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