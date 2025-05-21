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اغتيال مستشار الرئيس الأوكراني السابق في مدريد
اغتيال مستشار الرئيس الأوكراني السابق في مدريد
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في الشرطة الوطنية الإسبانية بمقتل السياسي الأوكراني، أندري بورتنوف، المستشار السابق للرئيس فيكتور يانوكوفيتش بالرصاص، صباح اليوم، في بلدة بوزويلو دي... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأضاف المصدر أن بورتنوف، البالغ من العمر 51 عامًا، أُطلقت عليه عدة طلقات نارية أثناء ركوبه سيارة حوالي الساعة 9:15 صباحًا بالتوقيت المحلي في مدريد، وأن مهاجمين مختلفين أطلقوا النار عليه في ظهره ورأسه، ثم فروا لاحقًا على دراجة نارية إلى منطقة حرجية.وغادر بورتنوف البلاد بعد الإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش، وفرضت عليه عقوبات وجمدت أصوله على خلفية عمله مستشارًا سابقًا للرئيس الأوكراني.
https://sarabic.ae/20250521/الكرملين-مذكرة-التفاهم-بين-روسيا-وأوكرانيا-يتم-العمل-عليها-بشكل-سري--1100815431.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

اغتيال مستشار الرئيس الأوكراني السابق في مدريد

11:23 GMT 21.05.2025
© Sputnikأندري بورتنوف
أندري بورتنوف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أفاد مصدر في الشرطة الوطنية الإسبانية بمقتل السياسي الأوكراني، أندري بورتنوف، المستشار السابق للرئيس فيكتور يانوكوفيتش بالرصاص، صباح اليوم، في بلدة بوزويلو دي ألاركون في العاصمة مدريد.
وأضاف المصدر أن بورتنوف، البالغ من العمر 51 عامًا، أُطلقت عليه عدة طلقات نارية أثناء ركوبه سيارة حوالي الساعة 9:15 صباحًا بالتوقيت المحلي في مدريد، وأن مهاجمين مختلفين أطلقوا النار عليه في ظهره ورأسه، ثم فروا لاحقًا على دراجة نارية إلى منطقة حرجية.
ويشار إلى أن بورتنوف، الذي تم إطلاق النار عليه في إسبانيا، كان على قائمة موقع "صانع السلام" الأوكراني، السبب المذكور هو "الخيانة" وهو متهم بالدعوة إلى قتل مواطنين أوكرانيين.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
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وتولى بورتنوف منصب نائب رئيس إدارة يانوكوفيتش في عام 2010، ورئيسًا للمديرية الرئيسية للإصلاح القضائي والنظام القضائي في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، أصبح بورتنوف عضوًا في مجلس إدارة البنك الوطني الأوكراني.
وغادر بورتنوف البلاد بعد الإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش، وفرضت عليه عقوبات وجمدت أصوله على خلفية عمله مستشارًا سابقًا للرئيس الأوكراني.
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