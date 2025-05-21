https://sarabic.ae/20250521/الكرملين-مذكرة-التفاهم-بين-روسيا-وأوكرانيا-يتم-العمل-عليها-بشكل-سري--1100815431.html

الكرملين: مذكرة التفاهم بين روسيا وأوكرانيا يتم العمل عليها بشكل سري

الكرملين: مذكرة التفاهم بين روسيا وأوكرانيا يتم العمل عليها بشكل سري

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن معظم العمل على مذكرة التفاهم بين روسيا وأوكرانيا يتم بشكل سري ولا ينبغي أن يكون مفتوحا للجمهور. 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T10:25+0000

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وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "لكن بطبيعة الحال، فإن معظم هذا العمل (بشأن المذكرة) يجري في وضع منفصل، لا ينبغي الكشف عنها للجمهور لأسباب واضحة". وأضاف بيسكوف أن قائمة الشروط لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا سيتم إعدادها من قبل الطرفين بشكل منفصل.بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تأمل أن تقدم روسيا مجموعة واسعة من الشروط لوقف إطلاق النار في الصراع في أوكرانيا، في وقت مبكر من هذا الأسبوع.وأجرى بوتين وترامب محادثة هاتفية، يوم الإثنين الماضي، تضمنت مناقشات حول حل الصراع في أوكرانيا. وبحسب الرئيس الروسي، فإن المحادثة استمرت أكثر من ساعتين.وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني بشأن مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة. وبدوره، قال ترامب، بعد المحادثة، إنه لن يفرض عقوبات جديدة على روسيا لأن هناك فرصة لحل الصراع في أوكرانيا.واستغرقت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، التي جرت في 16 مايو/أيار في إسطنبول، ما يقرب من ساعتين. وأعلن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، الذي يرأس الوفد الروسي، عن تبادل واسع النطاق للأسرى مع أوكرانيا بمعدل ألف سجين مقابل ألف. وبحسب قوله، اتفقت موسكو وكييف على تقديم رؤيتهما لوقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل.وخلال المفاوضات، طلب الجانب الأوكراني عقد لقاء بين رئيسي الدولتين، وقد أخذت روسيا الاتحادية هذا الطلب بعين الاعتبار. وأكد ميدينسكي أيضا استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا.ترامب ليس قلقا من روسيا ويرد على دعوة زيلينسكي لفرض عقوبات على موسكوروبيو: واشنطن تعترف بأن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله عسكريا

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