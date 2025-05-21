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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250521/الكرملين-مذكرة-التفاهم-بين-روسيا-وأوكرانيا-يتم-العمل-عليها-بشكل-سري--1100815431.html
الكرملين: مذكرة التفاهم بين روسيا وأوكرانيا يتم العمل عليها بشكل سري
الكرملين: مذكرة التفاهم بين روسيا وأوكرانيا يتم العمل عليها بشكل سري
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن معظم العمل على مذكرة التفاهم بين روسيا وأوكرانيا يتم بشكل سري ولا ينبغي أن يكون مفتوحا للجمهور. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T10:25+0000
2025-05-21T11:17+0000
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وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "لكن بطبيعة الحال، فإن معظم هذا العمل (بشأن المذكرة) يجري في وضع منفصل، لا ينبغي الكشف عنها للجمهور لأسباب واضحة". وأضاف بيسكوف أن قائمة الشروط لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا سيتم إعدادها من قبل الطرفين بشكل منفصل.بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تأمل أن تقدم روسيا مجموعة واسعة من الشروط لوقف إطلاق النار في الصراع في أوكرانيا، في وقت مبكر من هذا الأسبوع.وأجرى بوتين وترامب محادثة هاتفية، يوم الإثنين الماضي، تضمنت مناقشات حول حل الصراع في أوكرانيا. وبحسب الرئيس الروسي، فإن المحادثة استمرت أكثر من ساعتين.وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني بشأن مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة. وبدوره، قال ترامب، بعد المحادثة، إنه لن يفرض عقوبات جديدة على روسيا لأن هناك فرصة لحل الصراع في أوكرانيا.واستغرقت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، التي جرت في 16 مايو/أيار في إسطنبول، ما يقرب من ساعتين. وأعلن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، الذي يرأس الوفد الروسي، عن تبادل واسع النطاق للأسرى مع أوكرانيا بمعدل ألف سجين مقابل ألف. وبحسب قوله، اتفقت موسكو وكييف على تقديم رؤيتهما لوقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل.وخلال المفاوضات، طلب الجانب الأوكراني عقد لقاء بين رئيسي الدولتين، وقد أخذت روسيا الاتحادية هذا الطلب بعين الاعتبار. وأكد ميدينسكي أيضا استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا.ترامب ليس قلقا من روسيا ويرد على دعوة زيلينسكي لفرض عقوبات على موسكوروبيو: واشنطن تعترف بأن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله عسكريا
https://sarabic.ae/20250521/لافروف-دعوات-أوروبا-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-هي-لإعادة-تسليح-كييف-1100814289.html
https://sarabic.ae/20250521/الكرملين-يعلق-على-من-سيوقع-وثائق-مع-روسيا-نيابة-عن-أوكرانيا-1100802465.html
https://sarabic.ae/20250520/واشنطن-الإدارة-الأمريكية-تتوقع-استلام-قائمة-شروط-روسية-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-هذا-الأسبوع-1100801116.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

الكرملين: مذكرة التفاهم بين روسيا وأوكرانيا يتم العمل عليها بشكل سري

10:25 GMT 21.05.2025 (تم التحديث: 11:17 GMT 21.05.2025)
© Sputnik . Valeriy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Sputnik . Valeriy Belousov
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن معظم العمل على مذكرة التفاهم بين روسيا وأوكرانيا يتم بشكل سري ولا ينبغي أن يكون مفتوحا للجمهور.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "لكن بطبيعة الحال، فإن معظم هذا العمل (بشأن المذكرة) يجري في وضع منفصل، لا ينبغي الكشف عنها للجمهور لأسباب واضحة".
وأضاف بيسكوف أن قائمة الشروط لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا سيتم إعدادها من قبل الطرفين بشكل منفصل.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية ارتباط خطة وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا بمذكرة التفاهم: "لن أخبركم بالتفاصيل الآن. بالطبع، ستكون هناك قائمة منفصلة من الإجراءات وشروط وقف إطلاق النار... وهذا ما تم الاتفاق عليه في إسطنبول".
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10:00 GMT
بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تأمل أن تقدم روسيا مجموعة واسعة من الشروط لوقف إطلاق النار في الصراع في أوكرانيا، في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال، في وقت سابق، إن روسيا مستعدة للعمل على مذكرة مع أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أنه من الضروري إيجاد حلول وسط تناسب الأطراف.

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
الكرملين يعلق على من سيوقع وثائق مع روسيا نيابة عن أوكرانيا
02:13 GMT
وأجرى بوتين وترامب محادثة هاتفية، يوم الإثنين الماضي، تضمنت مناقشات حول حل الصراع في أوكرانيا. وبحسب الرئيس الروسي، فإن المحادثة استمرت أكثر من ساعتين.
وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني بشأن مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة. وبدوره، قال ترامب، بعد المحادثة، إنه لن يفرض عقوبات جديدة على روسيا لأن هناك فرصة لحل الصراع في أوكرانيا.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
واشنطن: الإدارة الأمريكية تتوقع استلام قائمة شروط روسية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هذا الأسبوع
أمس, 20:36 GMT
واستغرقت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، التي جرت في 16 مايو/أيار في إسطنبول، ما يقرب من ساعتين. وأعلن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، الذي يرأس الوفد الروسي، عن تبادل واسع النطاق للأسرى مع أوكرانيا بمعدل ألف سجين مقابل ألف. وبحسب قوله، اتفقت موسكو وكييف على تقديم رؤيتهما لوقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل.
وخلال المفاوضات، طلب الجانب الأوكراني عقد لقاء بين رئيسي الدولتين، وقد أخذت روسيا الاتحادية هذا الطلب بعين الاعتبار. وأكد ميدينسكي أيضا استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا.
ترامب ليس قلقا من روسيا ويرد على دعوة زيلينسكي لفرض عقوبات على موسكو
روبيو: واشنطن تعترف بأن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله عسكريا
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