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نبض افريقيا
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مدفيديف: غياب الأشخاص المخولين بإبرام معاهدة سلام في أوكرانيا هو مشكلة كبرى
مدفيديف: غياب الأشخاص المخولين بإبرام معاهدة سلام في أوكرانيا هو مشكلة كبرى
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن غياب الأشخاص المخولين بإبرام معاهدة سلام في أوكرانيا يمثل مشكلة كبيرة. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T14:17+0000
2025-05-20T14:17+0000
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وقال مدفيديف في جلسة عامة لمنتدى بطرسبورغ القانوني الدولي: "لقد قلنا مراراً إنه لا يوجد بين الأطراف الرئيسية الفاعلة في النظام الأوكراني أشخاص مخولون بإبرام معاهدة سلام. وهذه مشكلة كبيرة".ولفت إلى أن روسيا مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار الحقائق على الأرض والمقترحات التي تمت صياغتها في وقت سابق.وقال: "نحن مستعدون للمفاوضات دون شروط مسبقة، ولكن مع مراعاة الواقع الميداني والمقترحات التي صيغت. ومن شأن هذه المفاوضات أن تُسهم في إحلال السلام".وتابع: "نحن جميعًا الآن في وضع نحتاج فيه إلى تحقيق السلام، وهو ما يتحدث عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستمرار، وليس إلى الهدنة".وأوضح مدفيديف أن الإدارة الأمريكية الجديدة تظهر رغبتها في استخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية لحل النزاعات، بما في ذلك في أوكرانيا.وأكد مدفيديف أن الأمم المتحدة تحتاج إلى التحديث، قائلا: "يجب أن نعترف صراحةً بأن النظام المبني على تجربة ما قبل 80 عامًا، بطبيعة الحال، ليس قادرًا دائمًا على إدراك جميع مظاهر العداء والاستجابة الفورية لها، واندلاع الحروب الهجينة والثورات الملونة وزرع الكراهية بين الشعوب. ومن هذا المنطلق، لا بد من تحديث الأمم المتحدة".وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة للتواصل مع أوكرانيا، مشيرةً إلى أن الأمر متروك حاليا لنظام كييف.وقالت زاخاروفا للصحفيين: "أكد الجانب الروسي، مرارا، أن روسيا لم ترفض أبدًا التفاوض وهي مستعدة لمواصلة مثل هذه الاتصالات مع الجانب الأوكراني".موسكو: روسيا مستعدة للتواصل مع أوكرانيا والآن الأمر متروك لكييفروسيا: بوتين وترامب أوليا اهتماما خاصا في محادثتهما الهاتفية لموضوع "الأخوة القتالية"
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

مدفيديف: غياب الأشخاص المخولين بإبرام معاهدة سلام في أوكرانيا هو مشكلة كبرى

14:17 GMT 20.05.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن غياب الأشخاص المخولين بإبرام معاهدة سلام في أوكرانيا يمثل مشكلة كبيرة.
وقال مدفيديف في جلسة عامة لمنتدى بطرسبورغ القانوني الدولي: "لقد قلنا مراراً إنه لا يوجد بين الأطراف الرئيسية الفاعلة في النظام الأوكراني أشخاص مخولون بإبرام معاهدة سلام. وهذه مشكلة كبيرة".

وأكد مدفيديف أن الأزمة في أوكرانيا تمثل ذروة المسار التدميري الذي يتبعه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلا: "لبناء سلام مستدام، لا يكفي إبرام اتفاقية منفصلة، بل يتطلب الأمر معالجة شاملة للأزمة التي تفاقمت بسبب سياسات الناتو".

ولفت إلى أن روسيا مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار الحقائق على الأرض والمقترحات التي تمت صياغتها في وقت سابق.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
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11:21 GMT
وقال: "نحن مستعدون للمفاوضات دون شروط مسبقة، ولكن مع مراعاة الواقع الميداني والمقترحات التي صيغت. ومن شأن هذه المفاوضات أن تُسهم في إحلال السلام".
وتابع: "نحن جميعًا الآن في وضع نحتاج فيه إلى تحقيق السلام، وهو ما يتحدث عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستمرار، وليس إلى الهدنة".

وأوضح أن هناك حاجة ملحة ليس فقط للمفاوضات، بل أيضًا لوضع إجراءات لحل النزاعات سلميًا تساعد على تحقيق ليس فقط وقف إطلاق النار في نزاع محدد، وهو ما تتحدث عنه روسيا باستمرار، بل وأيضًا السلام لفترة طويلة، ويفضل أن يكون ذلك لقرون، على نطاق عالمي".

وأوضح مدفيديف أن الإدارة الأمريكية الجديدة تظهر رغبتها في استخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية لحل النزاعات، بما في ذلك في أوكرانيا.
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08:32 GMT
وأكد مدفيديف أن الأمم المتحدة تحتاج إلى التحديث، قائلا: "يجب أن نعترف صراحةً بأن النظام المبني على تجربة ما قبل 80 عامًا، بطبيعة الحال، ليس قادرًا دائمًا على إدراك جميع مظاهر العداء والاستجابة الفورية لها، واندلاع الحروب الهجينة والثورات الملونة وزرع الكراهية بين الشعوب. ومن هذا المنطلق، لا بد من تحديث الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن فكرة المحكمة الجنائية الدولية تعمل نيابة عن المجتمع الدولي بأكمله هي فكرة خاطئة، قائلا: "علينا أن نكون أكثر حذرًا في استخدام مصطلح "دولي". فقد سمح هذا للمحكمة الجنائية بخلط المفاهيم وبناء سمعة لنفسها كهيئة تعمل نيابةً عن المجتمع الدولي بأسره، لكن هذا كذب".

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة للتواصل مع أوكرانيا، مشيرةً إلى أن الأمر متروك حاليا لنظام كييف.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "أكد الجانب الروسي، مرارا، أن روسيا لم ترفض أبدًا التفاوض وهي مستعدة لمواصلة مثل هذه الاتصالات مع الجانب الأوكراني".
موسكو: روسيا مستعدة للتواصل مع أوكرانيا والآن الأمر متروك لكييف
روسيا: بوتين وترامب أوليا اهتماما خاصا في محادثتهما الهاتفية لموضوع "الأخوة القتالية"
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