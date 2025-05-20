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08:30 GMT
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نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
10:31 GMT
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خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250520/موسكو-روسيا-مستعدة-للتواصل-مع-أوكرانيا-والآن-الأمر-متروك-لكييف-1100778772.html
موسكو: روسيا مستعدة للتواصل مع أوكرانيا والآن الأمر متروك لكييف
موسكو: روسيا مستعدة للتواصل مع أوكرانيا والآن الأمر متروك لكييف
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة للتواصل مع أوكرانيا، مشيرةً إلى أن الأمر متروك حاليا لنظام كييف. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T11:21+0000
2025-05-20T11:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت زاخاروفا للصحفيين: "أكد الجانب الروسي، مرارا، أن روسيا لم ترفض أبدًا التفاوض وهي مستعدة لمواصلة مثل هذه الاتصالات مع الجانب الأوكراني".وأضافت أن روسيا لا تعول على الحس السليم في كييف، لكن "المرء يرغب في أن تسود هناك على الأقل غريزة الحفاظ على بقايا الدولة ووجود الدولة"، وهو ما سيجبرهم على اتخاذ موقف بناء.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب التزام روسيا بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا.وقال لافروف في حفل استقبال بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي: "لن تترك روسيا الشعب الأرثوذكسي في أوكرانيا في مأزق، وستضمن احترام حقوقه المشروعة، واستعادة الكنيسة الأرثوذكسية مكانتها المحورية في الحياة الروحية لشعب الأراضي الأوكرانية. ويكمن ضمان تحقيق هذه الأهداف في موقف روسيا الاتحادية من تسوية عادلة للأزمة الأوكرانية التي خلقها الغرب، وهو موقف أكده الرئيس بوتين بوضوح أمس عقب محادثته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي ترامب".ترامب: محادثتي مع بوتين كانت جيدة للغايةمسؤولون أوروبيون: محادثات بوتين وترامب هي انتصار كبير لروسيا
https://sarabic.ae/20250520/روسيا-بوتين-وترامب-أوليا-اهتماما-خاصا-في-محادثتهما-الهاتفية-لموضوع-الأخوة-القتالية--1100771693.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

موسكو: روسيا مستعدة للتواصل مع أوكرانيا والآن الأمر متروك لكييف

11:21 GMT 20.05.2025 (تم التحديث: 11:47 GMT 20.05.2025)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة للتواصل مع أوكرانيا، مشيرةً إلى أن الأمر متروك حاليا لنظام كييف.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "أكد الجانب الروسي، مرارا، أن روسيا لم ترفض أبدًا التفاوض وهي مستعدة لمواصلة مثل هذه الاتصالات مع الجانب الأوكراني".

وتابعت: "الآن جاء دور كييف، وهي لحظة مهمة لاتخاذ القرار بالنسبة لها، نظرا للخطوات والإجراءات الهستيرية والمتناقضة التي لاحظناها".

وأضافت أن روسيا لا تعول على الحس السليم في كييف، لكن "المرء يرغب في أن تسود هناك على الأقل غريزة الحفاظ على بقايا الدولة ووجود الدولة"، وهو ما سيجبرهم على اتخاذ موقف بناء.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
روسيا: بوتين وترامب أوليا اهتماما خاصا في محادثتهما الهاتفية لموضوع "الأخوة القتالية"
10:25 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب التزام روسيا بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا.
وقال لافروف في حفل استقبال بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي: "لن تترك روسيا الشعب الأرثوذكسي في أوكرانيا في مأزق، وستضمن احترام حقوقه المشروعة، واستعادة الكنيسة الأرثوذكسية مكانتها المحورية في الحياة الروحية لشعب الأراضي الأوكرانية. ويكمن ضمان تحقيق هذه الأهداف في موقف روسيا الاتحادية من تسوية عادلة للأزمة الأوكرانية التي خلقها الغرب، وهو موقف أكده الرئيس بوتين بوضوح أمس عقب محادثته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي ترامب".
ترامب: محادثتي مع بوتين كانت جيدة للغاية
مسؤولون أوروبيون: محادثات بوتين وترامب هي انتصار كبير لروسيا
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