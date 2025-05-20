https://sarabic.ae/20250520/موسكو-روسيا-مستعدة-للتواصل-مع-أوكرانيا-والآن-الأمر-متروك-لكييف-1100778772.html

موسكو: روسيا مستعدة للتواصل مع أوكرانيا والآن الأمر متروك لكييف

موسكو: روسيا مستعدة للتواصل مع أوكرانيا والآن الأمر متروك لكييف

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة للتواصل مع أوكرانيا، مشيرةً إلى أن الأمر متروك حاليا لنظام كييف. 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T11:21+0000

2025-05-20T11:21+0000

2025-05-20T11:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقالت زاخاروفا للصحفيين: "أكد الجانب الروسي، مرارا، أن روسيا لم ترفض أبدًا التفاوض وهي مستعدة لمواصلة مثل هذه الاتصالات مع الجانب الأوكراني".وأضافت أن روسيا لا تعول على الحس السليم في كييف، لكن "المرء يرغب في أن تسود هناك على الأقل غريزة الحفاظ على بقايا الدولة ووجود الدولة"، وهو ما سيجبرهم على اتخاذ موقف بناء.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب التزام روسيا بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا.وقال لافروف في حفل استقبال بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي: "لن تترك روسيا الشعب الأرثوذكسي في أوكرانيا في مأزق، وستضمن احترام حقوقه المشروعة، واستعادة الكنيسة الأرثوذكسية مكانتها المحورية في الحياة الروحية لشعب الأراضي الأوكرانية. ويكمن ضمان تحقيق هذه الأهداف في موقف روسيا الاتحادية من تسوية عادلة للأزمة الأوكرانية التي خلقها الغرب، وهو موقف أكده الرئيس بوتين بوضوح أمس عقب محادثته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي ترامب".ترامب: محادثتي مع بوتين كانت جيدة للغايةمسؤولون أوروبيون: محادثات بوتين وترامب هي انتصار كبير لروسيا

https://sarabic.ae/20250520/روسيا-بوتين-وترامب-أوليا-اهتماما-خاصا-في-محادثتهما-الهاتفية-لموضوع-الأخوة-القتالية--1100771693.html

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