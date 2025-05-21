https://sarabic.ae/20250521/لافروف-دعوات-أوروبا-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-هي-لإعادة-تسليح-كييف-1100814289.html

لافروف: دعوات أوروبا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي لإعادة تسليح كييف

لافروف: دعوات أوروبا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي لإعادة تسليح كييف

سبوتنيك عربي

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى أن دعوات أوروبا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي ضرورية لإعادة تسليح كييف. 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T10:00+0000

2025-05-21T10:00+0000

2025-05-21T10:07+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095311424_0:10:2851:1614_1920x0_80_0_0_7cfae69b27ff2eb1ea7a939b04bfffe7.jpg

جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات لافروف مع وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان، حيث قال لافروف إن الدعوات الصادرة من أوروبا لوقف إطلاق النار غير المشروط في أوكرانيا تهدف إلى استغلال هذا الوقت لإعادة تسليح كييف.وأضاف: "شخصياً، الرئيس ماكرون وجميع وزرائه ينفجرون بالكراهية تجاه روسيا، ويصفونها بالمشكلة الوحيدة التي تجعل التسوية الأوكرانية مستحيلة، بينما هم أنفسهم لا يفهمون التسوية إلا على أنها وقف إطلاق نار دون أي شروط لمدة شهر على الأقل، أو حتى لفترة أطول، حتى يتمكنوا من تسليح أوكرانيا في بيئة هادئة، حتى تتمكن أوكرانيا من تعزيز مواقعها الدفاعية".وتابع: "ثم انقلبوا 180 درجة، والآن هناك وقف لإطلاق النار. الآن الأمر لا يتعلق بهزيمة استراتيجية، بل بوقف إطلاق النار حتى تتمكن أوكرانيا من الحصول على استراحة".بدوره، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سارت بشكل جيد للغاية. وأكد ترامب أن موسكو وكييف ستبدآن على الفور محادثات بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا.وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الإدارة الأمريكية تتوقع استلام قائمة شروط من روسيا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هذا الأسبوع.لافروف: بوتين أكد لترامب التزامه بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا ترامب: لن نفرض عقوبات جديدة على روسيا

https://sarabic.ae/20250520/واشنطن-الإدارة-الأمريكية-تتوقع-استلام-قائمة-شروط-روسية-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-هذا-الأسبوع-1100801116.html

https://sarabic.ae/20250520/وزير-الخارجية-الأمريكي-أوروبا-تريد-الصراع---1100764412.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي