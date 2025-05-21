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لافروف: دعوات أوروبا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي لإعادة تسليح كييف
لافروف: دعوات أوروبا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي لإعادة تسليح كييف
سبوتنيك عربي
أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى أن دعوات أوروبا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي ضرورية لإعادة تسليح كييف. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T10:00+0000
2025-05-21T10:07+0000
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جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات لافروف مع وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان، حيث قال لافروف إن الدعوات الصادرة من أوروبا لوقف إطلاق النار غير المشروط في أوكرانيا تهدف إلى استغلال هذا الوقت لإعادة تسليح كييف.وأضاف: "شخصياً، الرئيس ماكرون وجميع وزرائه ينفجرون بالكراهية تجاه روسيا، ويصفونها بالمشكلة الوحيدة التي تجعل التسوية الأوكرانية مستحيلة، بينما هم أنفسهم لا يفهمون التسوية إلا على أنها وقف إطلاق نار دون أي شروط لمدة شهر على الأقل، أو حتى لفترة أطول، حتى يتمكنوا من تسليح أوكرانيا في بيئة هادئة، حتى تتمكن أوكرانيا من تعزيز مواقعها الدفاعية".وتابع: "ثم انقلبوا 180 درجة، والآن هناك وقف لإطلاق النار. الآن الأمر لا يتعلق بهزيمة استراتيجية، بل بوقف إطلاق النار حتى تتمكن أوكرانيا من الحصول على استراحة".بدوره، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سارت بشكل جيد للغاية. وأكد ترامب أن موسكو وكييف ستبدآن على الفور محادثات بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا.وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الإدارة الأمريكية تتوقع استلام قائمة شروط من روسيا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هذا الأسبوع.لافروف: بوتين أكد لترامب التزامه بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا ترامب: لن نفرض عقوبات جديدة على روسيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي

لافروف: دعوات أوروبا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي لإعادة تسليح كييف

10:00 GMT 21.05.2025 (تم التحديث: 10:07 GMT 21.05.2025)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
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أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى أن دعوات أوروبا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي ضرورية لإعادة تسليح كييف.
جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات لافروف مع وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان، حيث قال لافروف إن الدعوات الصادرة من أوروبا لوقف إطلاق النار غير المشروط في أوكرانيا تهدف إلى استغلال هذا الوقت لإعادة تسليح كييف.
وأضاف: "شخصياً، الرئيس ماكرون وجميع وزرائه ينفجرون بالكراهية تجاه روسيا، ويصفونها بالمشكلة الوحيدة التي تجعل التسوية الأوكرانية مستحيلة، بينما هم أنفسهم لا يفهمون التسوية إلا على أنها وقف إطلاق نار دون أي شروط لمدة شهر على الأقل، أو حتى لفترة أطول، حتى يتمكنوا من تسليح أوكرانيا في بيئة هادئة، حتى تتمكن أوكرانيا من تعزيز مواقعها الدفاعية".
وكما أشار لافروف، فإن الدعوات الأوروبية لوقف إطلاق النار أصبحت مسموعة بعد عدة سنوات من موقف مختلف تماما، عندما رفض الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أي مفاوضات مع روسيا حتى تكتسب أوكرانيا موقفا تفاوضيا أقوى وتلحق هزيمة استراتيجية بروسيا.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
واشنطن: الإدارة الأمريكية تتوقع استلام قائمة شروط روسية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هذا الأسبوع
أمس, 20:36 GMT
وتابع: "ثم انقلبوا 180 درجة، والآن هناك وقف لإطلاق النار. الآن الأمر لا يتعلق بهزيمة استراتيجية، بل بوقف إطلاق النار حتى تتمكن أوكرانيا من الحصول على استراحة".

وأكد لافروف، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب التزام روسيا بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا.

وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
وزير الخارجية الأمريكي: أوروبا تريد الصراع
أمس, 08:40 GMT
بدوره، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سارت بشكل جيد للغاية. وأكد ترامب أن موسكو وكييف ستبدآن على الفور محادثات بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الإدارة الأمريكية تتوقع استلام قائمة شروط من روسيا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هذا الأسبوع.
لافروف: بوتين أكد لترامب التزامه بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا
ترامب: لن نفرض عقوبات جديدة على روسيا
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