https://sarabic.ae/20250521/لافروف-دعوات-أوروبا-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-هي-لإعادة-تسليح-كييف-1100814289.html
لافروف: دعوات أوروبا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي لإعادة تسليح كييف
لافروف: دعوات أوروبا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي لإعادة تسليح كييف
سبوتنيك عربي
أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى أن دعوات أوروبا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي ضرورية لإعادة تسليح كييف. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
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جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات لافروف مع وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان، حيث قال لافروف إن الدعوات الصادرة من أوروبا لوقف إطلاق النار غير المشروط في أوكرانيا تهدف إلى استغلال هذا الوقت لإعادة تسليح كييف.وأضاف: "شخصياً، الرئيس ماكرون وجميع وزرائه ينفجرون بالكراهية تجاه روسيا، ويصفونها بالمشكلة الوحيدة التي تجعل التسوية الأوكرانية مستحيلة، بينما هم أنفسهم لا يفهمون التسوية إلا على أنها وقف إطلاق نار دون أي شروط لمدة شهر على الأقل، أو حتى لفترة أطول، حتى يتمكنوا من تسليح أوكرانيا في بيئة هادئة، حتى تتمكن أوكرانيا من تعزيز مواقعها الدفاعية".وتابع: "ثم انقلبوا 180 درجة، والآن هناك وقف لإطلاق النار. الآن الأمر لا يتعلق بهزيمة استراتيجية، بل بوقف إطلاق النار حتى تتمكن أوكرانيا من الحصول على استراحة".بدوره، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سارت بشكل جيد للغاية. وأكد ترامب أن موسكو وكييف ستبدآن على الفور محادثات بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا.وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الإدارة الأمريكية تتوقع استلام قائمة شروط من روسيا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هذا الأسبوع.لافروف: بوتين أكد لترامب التزامه بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا ترامب: لن نفرض عقوبات جديدة على روسيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي
لافروف: دعوات أوروبا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي لإعادة تسليح كييف
10:00 GMT 21.05.2025 (تم التحديث: 10:07 GMT 21.05.2025)
أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى أن دعوات أوروبا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي ضرورية لإعادة تسليح كييف.
جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات لافروف مع وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان، حيث قال لافروف إن الدعوات الصادرة من أوروبا لوقف إطلاق النار غير المشروط في أوكرانيا تهدف إلى استغلال هذا الوقت لإعادة تسليح كييف.
وأضاف: "شخصياً، الرئيس ماكرون وجميع وزرائه ينفجرون بالكراهية تجاه روسيا، ويصفونها بالمشكلة الوحيدة التي تجعل التسوية الأوكرانية مستحيلة، بينما هم أنفسهم لا يفهمون التسوية إلا على أنها وقف إطلاق نار دون أي شروط لمدة شهر على الأقل، أو حتى لفترة أطول، حتى يتمكنوا من تسليح أوكرانيا في بيئة هادئة، حتى تتمكن أوكرانيا من تعزيز مواقعها الدفاعية".
وكما أشار لافروف، فإن الدعوات الأوروبية لوقف إطلاق النار أصبحت مسموعة بعد عدة سنوات من موقف مختلف تماما، عندما رفض الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أي مفاوضات مع روسيا حتى تكتسب أوكرانيا موقفا تفاوضيا أقوى وتلحق هزيمة استراتيجية بروسيا.
وتابع: "ثم انقلبوا 180 درجة، والآن هناك وقف لإطلاق النار.
الآن الأمر لا يتعلق بهزيمة استراتيجية، بل بوقف إطلاق النار حتى تتمكن أوكرانيا من الحصول على استراحة".
وأكد لافروف، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب التزام روسيا بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا.
بدوره، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
سارت بشكل جيد للغاية. وأكد ترامب أن موسكو وكييف ستبدآن على الفور محادثات بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الإدارة الأمريكية تتوقع استلام قائمة شروط من روسيا
لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هذا الأسبوع.