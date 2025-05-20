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وزير الخارجية الأمريكي: أوروبا تريد الصراع
وزير الخارجية الأمريكي: أوروبا تريد الصراع
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن أوروبا تريد الصراع، فيما تسعى الولايات الممتحدة الأمريكية إلى تحقيق السلام. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T08:40+0000
2025-05-20T08:40+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الصراع
السلام
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ونقلت وسائل إعلام غربية عن روبيو، قوله خلال مأدبة عشاء نظمها مجلس أمناء "مركز كينيدي" برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "تبدو أوروبا أكثر انجذابا نحو تأجيج النزاعات"، مستندًا في تصريحاته إلى ما سمعه خلال زيارته الأخيرة إلى روما.وأوضح روبيو أن "ترامب يريد ألا تكون هناك حاجة للإنفاق الكبير على الدفاع، حيث يمكن استثمار الأموال ذاتها في التنمية الاقتصادية".ومساء أمس الاثنين، جرت محادثة هاتفية مهمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، استمرت أكثر من ساعتين، قال ترامب بعدها: "روسيا وأوكرانيا، ستبدآن فورًا مفاوضات نحو وقف إطلاق النار، والأهم من ذلك إنهاء الحرب".
https://sarabic.ae/20250520/مسؤولون-أوروبيون-محادثات-بوتين-وترامب-هي-انتصار-كبير-لروسيا--1100761071.html
https://sarabic.ae/20250520/الصين-تعلق-على-محادثة-بوتين-وترامب-ندعم-الحل-السياسي-للأزمة-الأوكرانية-----1100763621.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصراع, السلام
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصراع, السلام

وزير الخارجية الأمريكي: أوروبا تريد الصراع

08:40 GMT 20.05.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن أوروبا تريد الصراع، فيما تسعى الولايات الممتحدة الأمريكية إلى تحقيق السلام.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن روبيو، قوله خلال مأدبة عشاء نظمها مجلس أمناء "مركز كينيدي" برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "تبدو أوروبا أكثر انجذابا نحو تأجيج النزاعات"، مستندًا في تصريحاته إلى ما سمعه خلال زيارته الأخيرة إلى روما.

وأضاف: "أخبرني أحد الكرادلة الذين التقيت بهم، وكان كلامه غريبًا جدًا من وجهة نظرنا، أن الرئيس الأمريكي هو من يريد السلام، في حين أن بعض الأوروبيين يصرّون على التوجه نحو الخيارات العسكرية، وكأن العالم انقلب رأسًا على عقب".

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مسؤولون أوروبيون: محادثات بوتين وترامب هي انتصار كبير لروسيا
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وأوضح روبيو أن "ترامب يريد ألا تكون هناك حاجة للإنفاق الكبير على الدفاع، حيث يمكن استثمار الأموال ذاتها في التنمية الاقتصادية".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد صرح بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منخرط بالفعل في تسوية الأزمة الأوكرانية، في حين يتخذ القادة الأوروبيون موقفًا مؤيدًا لأوكرانيا بشكل علني.

إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
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ومساء أمس الاثنين، جرت محادثة هاتفية مهمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، استمرت أكثر من ساعتين، قال ترامب بعدها: "روسيا وأوكرانيا، ستبدآن فورًا مفاوضات نحو وقف إطلاق النار، والأهم من ذلك إنهاء الحرب".
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