https://sarabic.ae/20250521/المحكمة-العليا-الإسرائيلية-قرار-إقالة-نتنياهو-لرئيس-الشاباك-غير-سليم-ومخالف-للقانون-1100826683.html

المحكمة العليا الإسرائيلية: قرار إقالة نتنياهو لرئيس "الشاباك" غير سليم ومخالف للقانون

المحكمة العليا الإسرائيلية: قرار إقالة نتنياهو لرئيس "الشاباك" غير سليم ومخالف للقانون

سبوتنيك عربي

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن إقالة الحكومة لرئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، كانت عبر عملية غير سليمة ومخالفة للقانون. 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T15:33+0000

2025-05-21T15:33+0000

2025-05-21T15:33+0000

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ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن المحكمة العليا أن عملية إقالة رئيس الشاباك لم تكن سليمة في مجملها، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان لديه تضارب في المصالح.وأوضحت المحكمة الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو لم تقم بواجبها في عرض قرار إقالة رئيس جهاز "الشاباك" على اللجنة الاستشارية، وأن نتنياهو نفسه اتخذ القرار بناء على مصالح شخصية.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن قرار إقالة رئيس "الشاباك" تم اتخاذه دون أساس واقعي، ودون عقد جلسة استماع مناسبة لرونين بار.ويذكر أن نتنياهو كان مصرا على أن إقالته رونين بار سببها أنه فقد الثقة فيه، أما رئيس "الشاباك" نفسه ومنتقدو نتنياهو، فقد قدّموا رواية مختلفة تمامًا، وهي أن نتنياهو يسعى إلى إقالة رونين، لأن الجهاز يحقق مع أقرب مساعدي نتنياهو بشأن علاقات مزعومة مع قطر، واتهامات بأن بعض هؤلاء المساعدين مارسوا ضغوطًا غير مناسبة لصالح قطر، بما في ذلك تلقي أموال من الحكومة القطرية.وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تأتي هذه الخلافات في الوقت الذي يحقق فيه "الشاباك" في الروابط بين مساعدي بنيامين نتنياهو وقطر، وسط مزاعم بأن المتحدث السابق لنتنياهو، إيلي فيلدشتاين، الذي وُجهت إليه تهمة الإضرار بالأمن القومي في قضية تتعلق بسرقة وتسريب وثائق سرية للجيش الإسرائيلي، عمل لصالح قطر عبر شركة دولية تعاقدت معها الدوحة لتزويد كبار الصحفيين الإسرائيليين بقصص مؤيدة لقطر.من جانبه، قال زعيم المعارضة، يائير لبيد، إن نتنياهو قرر إقالة بار لسبب واحد فقط، وهو التحقيق في قضية "قطر غيت" التي استمرت لمدة عام ونصف دون أن يرى سببا لإقالته، مشيرا إلى أنه عند بدء التحقيق في تسلل أموال قطر إلى مكتب نتنياهو وتحويلها لمساعديه، أعلن إقالته.

https://sarabic.ae/20250323/بسبب-أزمة-عائلات-الأسرى-وإقالة-رئيس-الشاباك-الاحتجاجات-تجتاح-إسرائيل-1098888477.html

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