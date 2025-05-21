https://sarabic.ae/20250521/بيان-فرنسا-وبريطانيا-وكندا-ضد-إسرائيل-ما-أهميته-ولماذا-تأخر-الموقف-الأوروبي-في-قضية-فلسطين؟-1100831860.html

بيان فرنسا وبريطانيا وكندا ضد إسرائيل.. ما أهميته ولماذا تأخر الموقف الأوروبي في قضية فلسطين؟

بيان فرنسا وبريطانيا وكندا ضد إسرائيل.. ما أهميته ولماذا تأخر الموقف الأوروبي في قضية فلسطين؟

سبوتنيك عربي

في خطوة اعتبرها مراقبون تحولا سياسيا مهما في دعم إسرائيل، لكنها لا تزال خجولة وبحاجة إلى تنفيذ، جاءت التحركات الأوروبية الأخيرة ضد الانتهاكات الإسرائيلية في... 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T18:12+0000

2025-05-21T18:12+0000

2025-05-21T18:12+0000

قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

بريطانيا

أخبار فلسطين اليوم

تقارير سبوتنيك

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وقال بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا، إنهم "يدعمون بقوة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدين معارضة التوسع في المستوطنات بالضفة الغربية وقد "يتخذون مزيدًا من الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات".وأدان القادة الثلاثة "اللغة البغيضة لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتهديد بالترحيل القسري"، مؤكدين أن "التهجير القسري يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".وأضافوا: "لن نقف مكتوفي الأيدي، بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة"، متابعين: "إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق".وطالب البيان إسرائيل، "بوقف عملياتها العسكرية في غزة، والسماح الفوري بدخول المساعدات"، مؤكدًا أن "رفض إسرائيل تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين في غزة، غير مقبول"، كما طالب حركة حماس الفلسطينية، بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين في قطاع غزة.وطرح البعض تساؤلات بشأن التحركات الأوروبية وأهميتها في ظل الدعم الأوروبي الدائم والمستمر لإسرائيل، سواء في هذه الحرب أو في الحروب السابقة.تحول سياسيقال شرحبيل الغريب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن المواقف الدولية الجديدة التي تبنتها دول أوروبية والمتمثلة في توقيع 23 دولة أوروبية بياناً يطالب "إسرائيل" بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ومواقف الدول الثلاث الأخيرة، بريطانيا وفرنسا وكندا، تمثل تحولاً واضحاً في مسار التعاطي الغربي مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، إطلاق كل من بريطانيا وفرنسا وكندا تحذيرات صريحة لـ "إسرائيل" مطالبة بوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكانها، يعد تحركاً غير مسبوق سياسياً، جاء بعد موجة متصاعدة ومستمرة في العواصم الأوروبية من التظاهرات والغضب الشعبي والرسمي، التي تزامنت مع موجة ضغوط دولية، كل هذا يمثل لحظة فارقة في العلاقة بين إسرائيل وحلفائها الغربيين.وأكد أن التحول الجاري في مواقف الدول الثلاث، له دلالات مهمة، إذ يعكس حسابات استراتيجية ودوافع سياسية جديدة، فهذه الدول باتت تخشى من تفجر أو إشعال مواجهات عسكرية جديدة مع دول بعينها، نتيجة استمرار الحرب في غزة من شأنها خلط وتعقيد الأوضاع مجدداً في المنطقة، في ظل استمرار ضربات اليمن ضد تل أبيب من جهة، وتوسع دائرة النفوذ الروسي الصيني في المنطقة على حساب النفوذ الأمريكي من جهة أخرى.وتابع: "صدور مثل هذه المواقف يعد مؤشراً على أن الموقف الأوروبي الذي كان مساندا لها بالإجماع قبل 18 شهراً بدأ يتصدع بالفعل ولم يعد صلباً كما كان، وأن استمرار الحرب بهذه الدموية والوحشية أعادت فتح نقاشات كبرى حول المسؤولية الدولية الغربية، ومدى شرعية استخدام القوة المفرطة بحق المدنيين الفلسطينيين من جهة، وحدود الدعم السياسي والعسكري الداعم لإسرائيل من جهة أخرى".وأكد أن التحول الحاصل ليس سطحياً بل يعود إلى جذور الأزمة وسلوك إسرائيل الوحشي في تعثر الحرب واستمرار مسلسل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمر في غزة، وإزاء هذا الوضع الكارثي، بات من الصعب سياسياً وأخلاقياً على الدول الغربية تجاهل الإبادة وجعلها ترضخ أمام السيول البشرية التي تخرج رفضاً للحرب، مُطالِبة بوقف الدعم لإسرائيل.وأنهى حديثه قائلًا: "اذا استمرت الحرب فالضغوط السياسية ستتصاعد، ما قد يفرض على الحكومة الأوروبية اتخاذ خطوات أكثر جرأة ولو على حساب علاقاتها السياسية والاستراتيجية مع إسرائيل، وهي قد بدأت بالفعل بالتحول إلى سياسات فعلية بخطوة استعداء السفراء كخطوة أولى على الطريق وربما نشهد خطوات أخرى لاحقة أكثر جرأة تغير معادلة الصراع في المنطقة".تحركات خجولةاعتبر المحلل السياسي الفلسطيني، نعمان توفيق العابد، أن تحركات بعض الدول الأوروبية الأخيرة ضد إسرائيل، جاءت بعد فترة طويلة من قيامها بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث بدأت هذه الدول التململ من السياسات التي تستخدمها حكومة نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تأتي هذه التحركات بعدما علت أصوات حكومة نتنياهو بالتمرد على القانون والشرعية والنظام الدولي، وإعلانهم صراحة نيتهم في استكمال عمليات الإبادة الجماعية، ومحاولات التهجير والتطهير العرقي وشطب قضية الشعب الفلسطيني.وأوضح أن تصريحات نتنياهو ووزرائه باتت تشعر هذه الدول بالخجل والحرج، حيث كانوا هم من دعموا إسرائيل منذ بدء العدوان، لكن تحاول هذه الدول الآن أن تنأى بنفسها عن هذه السياسات التي تنتهك القيم الإنسانية والحضارية، إضافة إلى ازدياد حدة التظاهرات الشعبية الداخلية في الدول الأوروبية ضد سياسات إسرائيل، وباتت تؤثر على الساسة الذين يهتمون بأصوات الناخبين.وقال إن الانتهاكات الإسرائيلية بدأت تؤثر على فهم الأوروبيين لمسألة أحقية دولة الاحتلال في إقامة دولتهم، لا سيا وأن هذه الدول كانت الداعم الأساسي والسبب الرئيسي في احتلال إسرائيل لأراض دولة فلسطين، بيد أنهم يشعرون الآن بالخطر من سياسات الحكومة الإسرائيلية.وتحدث العابد عن محاولة دول الاتحاد الأوروبي الابتعاد عن سياسة ترامب في المنطقة، لا سيما في قضية فلسطين، بعد تحركاته الخجولة ودعمه المطلق لإسرائيل في هذه الجرائم.ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، أن هذه التحركات لا تزال خجولة وتبقى مجرد تصريحات، إن لم تترافق مع خطوات فعلية على أرض الواقع، ومواصلة الضغط على نتنياهو عبر تعليق العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ومنع تصدير السلاح لإسرائيل.وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، "فرض عقوبات على مستوطنين وشركات إسرائيلية لانتهاكهم حقوق الفلسطينيين".وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن "اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ستخضع للمراجعة في ظل الوضع الكارثي في قطاع غزة".أعلن كل من وزيري الخارجية الفرنسي والإسباني، اليوم الأربعاء، استدعاء سفير إسرائيل لدى كل من باريس ومدريد بعد إطلاق النار على دبلوماسيين في جنين.يذكر أن إسرائيل استأنفت ضرباتها على قطاع غزة، في 18 مارس/آذار الماضي، مبررةً ذلك برفض حركة حماس لخطة أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار، الذي انتهى في الأول من الشهر ذاته.كما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة لتحلية المياه في القطاع، ومنعت دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية منذ أوائل مارس الماضي.

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قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, بريطانيا, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك