https://sarabic.ae/20250521/تدمير-77-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-روسية-الليلة-1100836621.html

تدمير 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية الليلة

تدمير 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية الليلة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 77 طائرة مسيرة فوق عدة مناطق روسية، مساء الأربعاء. 21.05.2025, سبوتنيك عربي

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2025-05-21T22:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

وزارة الدفاع الروسية

روسيا

أخبار أوكرانيا

طائرة مسيرة

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موسكو –سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها، ""في 21 مايو/ أيار، من الساعة 20:00 إلى 23:50 بتوقيت موسكو، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 77 طائرة مسيرة أوكرانية".وصباح الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، قامت بتدمير 34 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق مقاطعات عدة في البلاد.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.

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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة