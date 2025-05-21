https://sarabic.ae/20250521/تدمير-77-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-روسية-الليلة-1100836621.html
تدمير 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية الليلة
تدمير 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية الليلة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 77 طائرة مسيرة فوق عدة مناطق روسية، مساء الأربعاء. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T22:13+0000
2025-05-21T22:13+0000
2025-05-21T22:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة
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موسكو –سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها، ""في 21 مايو/ أيار، من الساعة 20:00 إلى 23:50 بتوقيت موسكو، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 77 طائرة مسيرة أوكرانية".وصباح الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، قامت بتدمير 34 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق مقاطعات عدة في البلاد.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250521/روبيو-أمريكا-منفتحة-على-أي-اتفاق-سلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-1100835721.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
تدمير 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية الليلة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 77 طائرة مسيرة فوق عدة مناطق روسية، مساء الأربعاء.
موسكو –سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها، ""في 21 مايو/ أيار، من الساعة 20:00 إلى 23:50 بتوقيت موسكو، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 77 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضافت أنه تم تدمير "42 طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة كورسك، و14 فوق أراضي منطقة بيلغورود، و9 فوق أراضي منطقة موسكو، و8 فوق أراضي منطقة أوريول، وطائرتين فوق أراضي منطقة كالوغا، وأُسقطت طائرة مسيرة واحدة فوق كل من أراضي منطقتي ريازان وتولا".
وصباح الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وسائط الدفاع الجوي
التابعة لها، قامت بتدمير 34 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق مقاطعات عدة في البلاد.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.