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أمساليوم
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250521/روبيو-أمريكا-منفتحة-على-أي-اتفاق-سلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-1100835721.html
روبيو: أمريكا منفتحة على أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
روبيو: أمريكا منفتحة على أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية منفتحة على أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، لكنها تجد صعوبة في التفاوض دون وقف إطلاق... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T20:46+0000
2025-05-21T20:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال روبيو خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي: "نعتقد أنه من الصعب للغاية الدخول في مفاوضات سلام دون وقف لإطلاق النار، لأنه قد يحدث انفجار ما في مكان ما أو يقع هجوم خلال تلك الفترة فتنهار المفاوضات".وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا لن تنخدع بمن يقترحون التوصل أولا إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا ثم الانتقال إلى التسوية.وأكد لافروف، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب التزام روسيا بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا.وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الإدارة الأمريكية تتوقع استلام قائمة شروط من روسيا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هذا الأسبوع.لافروف: بوتين أكد لترامب التزامه بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا ترامب: لن نفرض عقوبات جديدة على روسيا
https://sarabic.ae/20250521/لافروف-روسيا-لن-تخدع-بوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا--1100822317.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

روبيو: أمريكا منفتحة على أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

20:46 GMT 21.05.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
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صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية منفتحة على أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، لكنها تجد صعوبة في التفاوض دون وقف إطلاق النار.
وقال روبيو خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي: "نعتقد أنه من الصعب للغاية الدخول في مفاوضات سلام دون وقف لإطلاق النار، لأنه قد يحدث انفجار ما في مكان ما أو يقع هجوم خلال تلك الفترة فتنهار المفاوضات".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا لن تنخدع بمن يقترحون التوصل أولا إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا ثم الانتقال إلى التسوية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات الثنائية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
لافروف: روسيا لن تخدع بوقف إطلاق النار في أوكرانيا
13:24 GMT
وأكد لافروف، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب التزام روسيا بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا.

بدوره، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سارت بشكل جيد للغاية. وأكد ترامب أن موسكو وكييف ستبدآن على الفور محادثات بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الإدارة الأمريكية تتوقع استلام قائمة شروط من روسيا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هذا الأسبوع.
لافروف: بوتين أكد لترامب التزامه بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا
ترامب: لن نفرض عقوبات جديدة على روسيا
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