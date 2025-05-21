https://sarabic.ae/20250521/روبيو-أمريكا-منفتحة-على-أي-اتفاق-سلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-1100835721.html

روبيو: أمريكا منفتحة على أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

روبيو: أمريكا منفتحة على أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية منفتحة على أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، لكنها تجد صعوبة في التفاوض دون وقف إطلاق... 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T20:46+0000

2025-05-21T20:46+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال روبيو خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي: "نعتقد أنه من الصعب للغاية الدخول في مفاوضات سلام دون وقف لإطلاق النار، لأنه قد يحدث انفجار ما في مكان ما أو يقع هجوم خلال تلك الفترة فتنهار المفاوضات".وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا لن تنخدع بمن يقترحون التوصل أولا إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا ثم الانتقال إلى التسوية.وأكد لافروف، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب التزام روسيا بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا.وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الإدارة الأمريكية تتوقع استلام قائمة شروط من روسيا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هذا الأسبوع.لافروف: بوتين أكد لترامب التزامه بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا ترامب: لن نفرض عقوبات جديدة على روسيا

https://sarabic.ae/20250521/لافروف-روسيا-لن-تخدع-بوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا--1100822317.html

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