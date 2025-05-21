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لافروف: روسيا لن تخدع بوقف إطلاق النار في أوكرانيا
لافروف: روسيا لن تخدع بوقف إطلاق النار في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لن تنخدع بمن يقترحون التوصل أولا إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا ثم الانتقال إلى التسوية. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T13:24+0000
2025-05-21T13:24+0000
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وقال لافروف خلال حديثه إلى أساتذة وطلاب الجامعات الروسية: "الآن، عندما يقولون لنا: دعونا نتفق على هدنة ثم سنرى، لا يا رفاق. لقد مررنا بهذه التجارب، ولا نريد هذا بعد الآن".وكما ذكر لافروف، فإن الغرب خدع روسيا بالفعل، في عام 2014، من خلال القيام بانقلاب في أوكرانيا بعد اتفاق على التسوية بين السلطات الأوكرانية والمعارضة.وبعد ذلك تم انتهاك اتفاقيات مينسك، واعترف الساسة الأوروبيون، في وقت لاحق، بأن هذه الاتفاقيات كانت ضرورية من أجل كسب الوقت لكييف. وفي عام 2022، وقّعت روسيا وأوكرانيا على مبادئ التسوية التي اقترحتها كييف في المفاوضات في إسطنبول، لكن الغرب منعها من التوقيع على اتفاق يعتمد عليها.وفي وقت سابق من اليوم، نوه لافروف إلى أن الدعوات الصادرة من أوروبا لوقف إطلاق النار غير المشروط في أوكرانيا، تهدف إلى استغلال هذا الوقت لإعادة تسليح كييف.بدوره، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سارت بشكل جيد للغاية. وأكد ترامب أن موسكو وكييف ستبدآن على الفور محادثات بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا.وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الإدارة الأمريكية تتوقع استلام قائمة شروط من روسيا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هذا الأسبوع.لافروف: بوتين أكد لترامب التزامه بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا ترامب: لن نفرض عقوبات جديدة على روسيا
https://sarabic.ae/20250521/لافروف-دعوات-أوروبا-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-هي-لإعادة-تسليح-كييف-1100814289.html
https://sarabic.ae/20250521/الكرملين-موسكو-وواشنطن-بحاجة-لاستئناف-الاتصالات-بشأن-الاستقرار-الاستراتيجي-في-المستقبل-1100816167.html
https://sarabic.ae/20250521/الكرملين-يعلق-على-من-سيوقع-وثائق-مع-روسيا-نيابة-عن-أوكرانيا-1100802465.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
لافروف: روسيا لن تخدع بوقف إطلاق النار في أوكرانيا
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لن تنخدع بمن يقترحون التوصل أولا إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا ثم الانتقال إلى التسوية.
وقال لافروف خلال حديثه إلى أساتذة وطلاب الجامعات الروسية: "الآن، عندما يقولون لنا: دعونا نتفق على هدنة ثم سنرى، لا يا رفاق. لقد مررنا بهذه التجارب، ولا نريد هذا بعد الآن".
وكما ذكر لافروف، فإن الغرب خدع روسيا بالفعل، في عام 2014، من خلال القيام بانقلاب في أوكرانيا بعد اتفاق على التسوية بين السلطات الأوكرانية والمعارضة.
وبعد ذلك تم انتهاك اتفاقيات مينسك، واعترف الساسة الأوروبيون، في وقت لاحق، بأن هذه الاتفاقيات كانت ضرورية من أجل كسب الوقت لكييف. وفي عام 2022، وقّعت روسيا وأوكرانيا على مبادئ التسوية التي اقترحتها كييف في المفاوضات في إسطنبول، لكن الغرب منعها من التوقيع على اتفاق يعتمد عليها.
وفي الوقت نفسه، أشار لافروف إلى أن مطالب السياسيين الأوروبيين للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا تكشف عن نواياهم الحقيقية.
وفي وقت سابق من اليوم، نوه لافروف إلى أن الدعوات الصادرة من أوروبا لوقف إطلاق النار
غير المشروط في أوكرانيا، تهدف إلى استغلال هذا الوقت لإعادة تسليح كييف.
وأكد لافروف، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب التزام روسيا بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا.
بدوره، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
سارت بشكل جيد للغاية. وأكد ترامب أن موسكو وكييف ستبدآن على الفور محادثات بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الإدارة الأمريكية تتوقع استلام قائمة شروط من روسيا
لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هذا الأسبوع.